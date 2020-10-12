1. Україна направила в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду чергове повідомлення про мілітаризацію російськими окупантами дітей в Криму. Що відбувається сьогодні в кримських школах?

2. Група катерів ВМС України провела в чорному морі спільне тренування з есмінцем Королівських ВМС Великобританії Dragon

3. Іхтамнет вбив іхтамнета: "Мого сина більше немає, йому було 22 роки. Його застрелив 8.10 в Перевальному старший за званням, одним пострілом в голову. Все це сталося у військовій частині, а він так хотів бути військовим. Не пускайте синів в армію. Зараз триває слідство "

4. Друг пізнається в біді: в центрі Риги біля пам'ятника Свободи пройшла акція "Нагадай про кожного" на підтримку кримських політв'язнів Кремля. Учасники акції вийшли з прапорами України і Латвії, тримали в руках плакати з іменами кримських татар і українців, яких правозахисний центр "Меморіал" визнав політв'язнями. Керівник програми підтримки політв'язнів, член Ради правозахисного центру "Меморіал" Сергій Давідіс повідомляв раніше, що всього в списку їх центру знаходиться 315 осіб, 59 з яких - кримчани. У списку Кримськотатарського ресурсного центру значаться 86 кримських політв'язнів

5. Напоїти ЧФ рф: "Тривають роботи з будівництва водозабору на річці Бельбек для забору паводкових вод. Сьогодні в водоохоронній зоні річки Бельбек, між селом Дальнє і Верхньосадове, гусеничним трактором виконана планування майданчика для будівництва ". На сусідньому майданчику 7 будівельних вагончиків. Встановлена металева опора, до якої підведений електричний кабель. Охорони і робочих поки немає. З техніки - екскаватор і зламався автокран

6. У селі Джерельне під Сімферополем окупанти хочуть перекрити тунель, який проходить під злітно-посадковою смугою аеропорту "Сімферополь" на трасі, що з'єднує Сімферополь і Євпаторію. Все в ім'я фейковий "боротьби з тероризмом" і нових попив россіюшкіного бюджету. Місцеві жителі в шоці

7. У Севастополі Покращена: "Пам'ятайте будинок на Острякова за 224 будинком? Там копали котлован, і він наповнився водою. Утворився водойму, люди запустили туди рибу. Більше 10 років було озеро і ??? При росії там побудували дев'ятиповерхівку !!!!! При України було не можна. Ось тепер спостерігаю, коли все завалиться ". А воно неодмінно розвалиться!

8. В окупованому росією Криму за минулу добу виявили 152 нових випадки коронавирусной інфекції (+ 2 смерті). У Севастополі - 35 (+ 1 смерть). Кількість заражених на півострові збільшилася до 7183 осіб, в тому числі 1 321 в Севастополі. Померло 144 людини, в тому числі 39 - в Севастополі

9. Раптово померла вчителька початкових класів школи №37 м.Сімферополя Блохіна Лариса Анатоліївна. Діагноз: двостороння пневмонія. Клас на самоізоляцію не відправили. Бо нафіга?

10. Заміщення населення: поки понаїхи масово пруть в Крим, жителі півострова виїжджають з нього куди подалі: "Останнім часом все частіше замислюємося про переїзд всією сім'єю в Крим. Питання таке: як у вас з роботою? У мене стаж служби в податкових органах 15 років. Чи є вакансії, можливо влаштуватися? Як з місцями в школі? Де дешевше житло? І взагалі, розкажіть всю "красу" проживання на півострові. Адмін, якщо можна, анонімно ". Аноніму відповіли: "Води немає, треба валити з Криму", "До Криму їхати дуже не раджу. Совок, житло дороге, зп низькі "," Жахливі принади проживання "," Та годі сюди вже перти !!!! "," Як ви ЗАИПАЛО вже "," Таке відчуття, що людей з материка (прим - з росії) хтось то інформує, що в Криму все класно і в ажурі. Якби тут не народився, не приїхав би жити сюди взагалі. Цивілізація на рівні СРСР, підмазати на сучасний лад. Всі мережі в лайні: і зв'язок, і інтернет, і вода, і каналізація ... Житло за космічними цінами, як і їжа. Зп нижче середньої по регіонах - 18-30 т.р. Як пощастить. Сади для дітей з картону будують, але туди теж не потрапити. У лікарнях працюють пенсіонери по 70+, або приватники-хапуги. Магазинів нормальних майже немає, торгують оутлет з націнкою в 1000%. Що вас вабить сюди?!? Море? Так ви краще відпочивати приїжджайте, оскільки місцеві його практично і не бачать. Клімат, до речі, не всім підходить. Перепади температури і тиску розколють втричі ваш череп з незвички "," Води немає, роботи немає, корисних копалин немає, квартири від 15000₽, зарплата водія в податковій 15000₽, консультанта - 16-18000 "," Що ж вам вдома не сидиться? Просто знайте, тут вам не раді !!!!! "," Ви сильно здивуєтеся тому, яка в Криму село і минуле століття "," Ми, навпаки, будуємо плани про переїзд з Криму "," Краще утримайтеся. У нас, кримчан, життя - не цукор, м'яко кажучи, оскільки з водопостачанням проблеми. У гуртожитках в селищі Аграрне воду гріють в чайниках і в відрах, щоб помитися "," Хлебнёте всіх принад "," Тут своїх таких вистачає. Роботи немає, води немає, газ періодично відключають "," Теж подумую про переїзд з Криму. Води немає і не буде. У сад не знаю, коли дитину вдасться віддати. З медициною все погано. Море бачимо тільки на картинках "," Так що ж вам тут треба щось? "

PS "Доцільно вже зараз від імені держави Україна подати позов до Міжнародного суду в Гаазі через незаконне перебування і поселення громадян рф на території українського Криму. У позові слід чітко позначити вимога - повернути всіх поселенців назад в росію ". За посиланням прочитайте думку про те, які кроки вже зараз (!!!) треба робити, щоб підготувати грунт для вигнання незаконно понаїхали за час окупації в Крим рашістов