1. Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) опублікував щорічний звіт, в якому повідомляється, що попереднє вивчення ситуації в Україні завершено. У звіті детально перераховані вчинені в Криму види військових злочинів, які суд має намір розслідувати. У документі сказано, що виявлені потенційні випадки були достатньої тяжкості з урахуванням їх масштабу, характеру, порядку здійснення і впливу, враховуючи як кількісні, так і / або якісні фактори.

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2. Оккупанты продлили до 16 февраля 2021 года срок содержания под стражей крымчанину Ивана Яцкину, которого содержат в московском СИЗО “Лефортово” и обвиняют в “госизмене”

3. Коллаборант Олег Царев (еще помните такого?), который сбежал в оккупированном россией Крым, в эфире пропагандонского телеканала “Первый севастопольский” заявил, что надо брать воду силой путем захвата новых территорий материковой Украины

4. Оккупанты опубликовали статистические данные о наполнении водохранилищ в захваченном ими Крыму. По меньшей мере пять водохранилищ близки к отметке “мертвый объем”, который уже нельзя использовать: это Загорское, Тайганское, Партизанское, Симферопольское и Аянское

5. Пропагандоны с “россия-1” показали восторженный сюжет из оккупированной Ялты, где некоторые люди стали собирать дождевую воду. Преподнесен этот момент как великое достижение. Пропагандоны подчеркнули: “Ограничения, как и во всем Крыму — временные. Пока регион не справится с дефицитом воды”. В блевотном видеосюжете Крым традиционно для русни был подписан как “Таврида”

6. Жители Ялты, как и жители Симферополя, начинают привыкать к тому, что 3 часа утром и 3 часа вечером из крана может течь не вода, а квас. Оккупанты просят “отнестись с пониманием”, т.к. происходит процесс “опорожнения системы водоснабжения”.

7. Стукачество и доносы вышли на новый уровень. Вата начала стучать на других за использование воды. Что-то подсказывает, что аноним понаехал к нам из замостовья. Хотя и в Крыму таких хватает — из числа “исконных”: “Здравствуйте, прошу анонимно, улица Мускатная, в районе 2 часов дня, человек Керхером моет свою машину. У людей̆ нет воды, а он машину моет. Что можно говорить о человечности?”. Комментарии: “Скоро дойдет до того, что на соседей начнут стучать за то, что они жопу помыли”, “Уже дошло”, “Возвращаемся в довоенные времена… Стучим на друг друга. Ужас просто!”, “Лоб зелёнкой мажем и ждём”, “Автор, ты что, дебил???? Так что теперь не мыть ничего, тебе какая разница??? Или в говне ездить??? Иди убей меня, я вторую стирку поставила и посудомойку включила, а ещё вечером детей купать буду!!!!!”, “Пошло стукачество в лучшем советском виде”, “Скоро доносы писать начнут”, “Вот такие суки блядские и стучали немцам на своих”, “Стукачи пошли”, “Анонимная крыса”, “Ну вот, всё больше и больше стукачей. Настал 1937 год?” h

8. Севастополь. Исторический центр. Большую Морскую штукатурят церезитом КЭП. Инкерманский КАМЕНЬ надо чистить, а не штукатурить! Белокаменный город… был! Гардемарины в истерике — это их СКРЕПА! “Давно пора перевести дома в Севастополе в божеский вид, а то все выглядит как после войны” — комментирует понаех из Читы. “Кремль свой штукатурьте!” — вопят в ответ гардемарины

9. Шлагбаум с противомотоциклетными (?) дополнениями на лесной дороге. Противопехотных мин (пока) нет

10. Саки. Вчера опять дидам попалили венки. Интересно, это просто лапти бродят или ФСБ вот-вот разоблачит мировой заговор бЭндеровцев с солдатами НАТО?

11. Некий ватоголовый выходит на одиночные пикеты с портретом путина и плакатом, адресованным к Гоблину: “Сергей Валерьевич! Остановите саботаж и коррупцию в администрации города Ялта”. Вата в Крыму, кстати, часто скулит про “саботаж”, мол, в россии все процветает, а в Крыму — саботаж. Упоротые

12. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 345 новых случаев коронавирусной инфекции (+8 смертей). В Севастополе — 79 (+5 смертей). Количество зараженных увеличилось до 25 079 человек, в том числе 5 445 в Севастополе. Умерло 572 человека, в том числе 175 — в Севастополе

13. Не думаю, что на материке понимают, сколько ежеминутно происходит беды в Крыму… и как это страшно всё. Оккупанты не пропустили в Крым единственную родственницу 82-летней старушки с деменцией, которую врачи Ливадийской больницы в Ялте отказываются госпитализировать, а помогать старушке в Крыму некому. Её племянница пыталась въехать в гетто, имея все медицинские документы больной на руках, но рашисты отказали. И таких трагедий за годы оккупации — тысячи

14. Встаем с колен: за одиннадцать месяцев 2020 года смертность в оккупированном россией Крыму выросла на 8,4%, а рождаемость снизилась на 3,2%

15. Попробуйте прочитать эту новость серьезно: 3 января рашисты притащат в Крым из Гватемалы 2 иконы, которые установят по обеим сторонам моста для защиты нас от коронавируса. Перед этим пройдут крестным ходом. На медицину, судя по всему, надежд уже нет. Заодно можно и на дожди в бубны постучать h

16. Севастопольские ватники обнаружили следы развитой цивилизации: “На Фадеева сняли асфальт, а там следы былой, более развитой цивилизации: решетки ливневой канализации каждые 100 метров от "Сильпо" до поворота на Щитовую”. Перевожу — ливневка, сделанная до 2014 года и похороненная после 2014-го

17. В оккупированном Джанкое дети в камуфляже готовят новогодний огонек курортникам!

P.S. От Закона о трех колосках — до Закона о трех литрах воды: миссия для родной говени выполнима. А стукачей уже завезли в достаточном количестве…

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