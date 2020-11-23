1. "У камері панує вологість, немає вентиляції та опалення, а навколо щури, таргани і клопи" – дружина політв'язня Тофіка Абдулгазіева розповіла про нелюдські умови утримання чоловіка в СІЗО, а також про чотирьох дітей, які чекають батька додому. До свого арешту 27 березня 2019 року кримчанин був активістом "Кримської солідарності" і проекту "Кримське дитинство". Він займався передачами політв'язням і допомагав в організації заходів для їхніх дітей. За посиланням прочитайте чергову трагічну історію сім'ї, яка опинилася в російській окупації і що зазнала репресій.

2. У Керчі на вулиці Леніна триває будівництво будівлі ФСБ. Здати гестапівський об'єкт мають у II кварталі 2021 року. А ще для сімей окупантів будують багатоквартирні будинки. І так по всьому Криму. Окупація.

3. Новини військової бази: жителі Сімферополя виявили гранату в річці Салгір, після чого зателефонували поліцаям і хвилин 40 пояснювали, де зробили знахідку, тому що понаєхі-поліцаї погано орієнтуються в окупованому місті.

Сімферополь

Граната в Салгірі

Перехожий зауважив, що в річці справжня граната і викликав поліцію. обставини з'ясовуються

світ, російський світ ... pic.twitter.com/8dcNBVGwEY - RoksolanaToday & КримUA (@KrimRt) November 22, 2020

4. Черговий пам'ятку архітектури – віллу "Мрія" у Сімеїзі – продають 4 грудня, не дивлячись на обіцянки окупантських чиновників-єдросів. Знову кримчан кинули... Не звикаті. #Qırım #CrimeaIsUkraine.

5. В окупованому росією Криму за добу виявили 229 нових випадків коронавірусної інфекції (+5 смертей). У Севастополі – 57. Кількість заражених збільшилася до 17 471 людини, в тому числі 3 867 в Севастополі. Померло 355 осіб, в тому числі 99 – в Севастополі.

6. У Криму без ковіду взагалі немає шансів на госпіталізацію. Всі планові і хронічні хворі помирають вдома. Ось коментарі до новини про чергову смерть молодої дівчини, якій відмовилися допомогти, тому що у неї не було коронавірусу: "Жах якийсь, навіть по швидкій неможливо госпіталізуватися за профілем. Просто пекло", "Угробили людину", "Це важкий хронік, за ними око та око. Я так розумію, для багатьох пандемія стала вироком, тому що планову допомогу практично не надають. Вражає, що людину привозили в лікарню, і там на приймальному не поклали в профільне відділення", "Поза сумнівом. Хто хворий не на вірус, може відразу готувати місце на Абдалі (прим. Сімферопольське кладовище)".

7. Бахчисарайська ЦРЛ. Уже кілька місяців немає жодного лікаря-терапевта (звільнилися або на лікарняному). До платних лікарів в Бахчисараї черга на кілька тижнів вперед. Прикольно, правда?

8. Чітко по поличках з вуст ватника – ось все так, тільки гірше: "Ті, хто мовчить зараз за знищення Капсели, особливо ті, хто там проживають, скоро сильно пошкодують про свою пасивність! Таврида (прим - путінський форум) знімає бульдозерами дерен, який стримував цю пустельну місцевість від суховіїв, який формувався століттями. У сезон їхні будинки засипатиме пилом з поля, і це ще не все. Коли почнуть реконструювати набережну, років зо три туди не пустять нікого, і весь готельний бізнес завалиться без доступу до моря. І найголовніше, Таврида не планує будівництво нових очисних споруд, і при цьому анонсує збільшення турпотоку вдвічі.

Це означає, що на вже не справляється з обсягами переробки стоків судакські КОС, навантаження збільшиться вдвічі. І все лайно потече куди? Правильно, під Меганом, так як основні течії йдуть в той бік. І буде стояти сморід тухлятини в Капсельській бухті, як при з'їзді з Кримського мосту, де перекрили насипом протягом в Керченській протоці. Місцеві, які чекають свої робочі місця на Тавриді, пролітають як баклани над Чорним морем. Таврида анонсувала будівництво робочого містечка з гуртожитками на 2000 місць. Там, де миють московські гроші, місцевим робити нічого!".

9. "Массандра", яка тверезіє: "Чому після подій 14 року Масандру відразу запарковали в управління справами президента Росії? Чи не Інкерман, що не Золоту, простигосподі, амфори або який-небудь Коктебель із Сонячною долиною, а саме Масандру? Збіг? Не думаю!", "А тут все з самого початку було зрозуміло, що зарейдерять друзі Пу ... Шкінь за гроші", "З тієї ж причини, по якій Крим анексували", "Під час перебування Криму українським російський бізнес тут відчував себе набагато комфортніше", "Я знаю. І при продажності місцевої бюрократії росіяни могли купити цю Масандру з потрохами і задешево. Незрозуміло інше, навіщо цей кримнаш потрібен був".

10. Сьомий рік окупації, а понаїхавші "маркетологи" все ще думають, що хтось купиться: "Соціальна програма" Плати тільки за речі", бгг. І таких лохотронщиков в окупації тепер повно. Особливо популярні кочують в магазини "елітного одягу", які орендують приміщення в прохідних місцях і цілий рік влаштовують "розпродажі" в зв'язку з "закриттям бізнесу", хапаючи при цьому людей, які ходять мало не за руки, щоб ті зайшли в їхній магазин, який "закривається". Впарюють фуфел за високою ціною під виглядом знижки. Лохи ведуться, а понаїхавших лохів тепер хоч греблю гати.

11. Ватникам не ту россіюшку і не тих нових "співвітчизників" підсунули: "У мене таке відчуття, що кримчан можуть сприймають не більше як здавачів розкладачок в курниках, а про те, що тут десятиліття існують наукові школи, що збереглися висококваліфіковані кадри, які зуміли зберегти те, що на "материку" (прим - в росії) пустили за вітром, навіть не підозрюють. На жаль", "Швидше, сприймають як розумово обмежена тубільне населення, якому за щастя отримати скляну кульку або червону стрічку", "Є таке, але і ми в боргу не залишаємося: дивимося на подібних колонізаторів, як на розумово неповноцінних, що їх дуже і дуже дратує", "Материкові вважають себе за фактом з костромською або саратівською пропискою – годувальниками, благодійниками, рятівниками, носіями абсолютних істин. Коли над їх невіглаством, їх манерами, їх хамством кримчани починають знущатися, вони впадають в раж. Приклад – варварський розгром Херсонеса".

P.S. Крим поділився на умовних тубільців і конкретних колонізаторів. І поки перші з жахом констатують, що колонізатори у себе в росії пустили за вітром те, що дбайливо зберігалося в Криму, другі швидко і впевнено добивають залишки того, що дбайливо зберігалося. У всій цій історії мене не перестає обурювати здивування ватників. Начебто до 2014 року вони про росію зовсім нічого не знали.

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