1. У Херсоні за підозрювану в зраді керівницю проросійської організації "Російська національна громада" Русич "Тетяну Кузьмич анонімно внесли 530 тис грн застави. Зрадниця, крім іншого, в Криму разом з бойовиками з Донбасу приймала участь в Лівадійському форумі "Русский мир: проблеми і перспективи". У жовтні 2019 року журналісти "Центру журналістських розслідувань" опублікували великий матеріал під назвою "Хто і як просуває ідеї" русского мира "в Херсоні", в якому йшлося і про відпущену на свободу Кузьмич. На виході з будівлі суду зрадницю зустріли активісти, які облили її червоною фарбою, що символізує кров українських воїнів, які загинули на російсько-українській війні.

2. У справі про зникнення 20-річної дівчини в Севастополі затриманий 43-річний бізнесмен з Москви, з яким вона поїхала кататися на яхті і не повернулася. Цинізм і байдужість включаються, коли дізнаєшся, що зникла Ліля понаїхали в Севастополь з Челябінська. Знайшла те, що шукала. На жаль. Треба було сидіти в Челябінську

3. Окупанти пробурили вже 11 нових свердловин для забезпечення котелень водою. Кожна нова свердловина вбиває Крим - прискорюється процес засолення грунтів і освіти солончаків. Це як гасити пожежу бензином

4. Більшу частину Сімферополя окупанти знову на цілу добу відключать від водопостачання. Покращення відбудеться з 8 години ранку 8 жовтня по 8-й годині ранку 9 жовтня, і знову "через проведення аварійно-відновлювальних робіт"

5. Новий етап голодних ігор: окупанти в Севастополі перекриють шлях до водойм шлагбаумами. На 30 шлагбаумів і 25 табличок "В'їзд заборонено" виділять понад ляма зрубано. За офіційною версією окупантів, "проводиться захист об'єктів від несанкціонованих відвідувань"

6. "Міноборони рф прибирає до рук дитячі табори навколо Севастополя. Місто залишається і без грошей, і без робочих місць ", - повідомили недавно пропагандони. Ватники коментують: "Хто б міг подумати", "Камені з неба", "Дуже боляче всю цю гидоту читати і відчувати в місті. Велика частина дітей Севастополя виросла в дитячому оздоровчому таборі "Чайка". Діти заводчан 13-СРЗ ЧФ виросли в цьому таборі, який побудували наші батьки! Чому я особисто повинна віддавати всі будівлі халявникам !!!! ??? Нехай викуповують !!!!! "," А хто халявщики? "," МО рф - хоче все і відразу, як вже видно на практиці. І знаю з перших рук "," Що означає викуповують? !!!! Нехай спочатку побудують хоч один табір !!!! А то протягнули свої загребущі рученята на те, що не створювали !!!! Університет вкрали, Комарово вкрали. Вирішили вкрасти все ???? А побудувати слабо? "," Скільки тут людей, які проти планів зміцнення оборони Криму. Ви подумали, що буде, якщо НАТО висадить десант на березі, а там дитячий табір? "," Якщо табір не відбере МО, то це зроблять солдати НАТО! "," Люди не розуміють. Мовчати треба. НАТО думає, що там діти, висаджує десант, а там наші доблесні ... їм таки в зуби БАЦ! Твердим кулаком зі всієї революційної ненавистю "," І тут треба пам'ятати, що удар кулака генерала - це ого-го "," Це так, бачив одного разу. Генерал кулаком як жахнув! Всі пляшки зі столу потрапляли ... Якось все скромно промовчали, що Спіз ... Чи, перепрошую, взяли не тільки табір ім В.М. Комарова, двічі героя СРСР, пішов весь комплекс "Берегове". А там ой який смачний пиріжок "

7. Новий день і новий антирекорд: в окупованому росією Криму за минулу добу виявили 107 нових випадків коронавирусной інфекції (+ 2 смерті). У Севастополі - 29 (+ 3 смерті). Кількість заражених на півострові збільшилася до 6334 осіб, в тому числі 1164 в Севастополі. Померло 120 осіб, в тому числі 32 - в Севастополі

8. Феодосія, Приморський. За гроші - народжувати в палаті, без грошей - в коридорі. Ватница не розуміє причину: "У що перетворився Крим ??? Особливо медицина !!!! Яка залишає бажати кращого !!!! Лікарів не вистачає. Саме говорю про селище Приморський. Швидка приймати не хоче. У місті Феодосія лягаєш в пологовий будинок і у тебе є право вибору, де лежати: за гроші в палаті (прайс там же є) або в коридорі !!!! Ліки вагітним видають з вичерпаним терміном, а в селищній дитячій поліклініці залишився один медіатор, який при бажанні не зможе взяти всіх діток !!!! Ми - люди, і хочемо, щоб був належний порядок! "

9. Діди жовтня: окупанти продовжують тягати дітей з путлерюгенда по победобесним шабашам

10. Кримська резервація, курортний Джанкой. Місцевий путлєр'югенд закликали до несення "вахти пам'яті поколінь", бо "день перемоги" в рейху Ніколи НЕ закінчується. На "пост" відпускатімуть з уроків. А ватостопольськіх "вартового" навіть будут годувати (служба за їжу)

11. За найманство в Рашке, до речі, кримінальна відповідальність передбачена, але тільки не тоді, коли це стосується війни проти України і, як тепер уже, війни проти Азербайджану ... З Криму до Вірменії відправилися бойовики, щоб воювати за окуповані Вірменією території. Їх кількість не уточнюється. Вірменська діаспора Криму, яка в більшості своїй підтримала окупацію півострова росією, збирає гроші на війну проти Азербайджану, який звільняє свої території. Один з наших кримчан задався питанням: "Цікаво, ті з них, хто були в алкообороне (наприклад, один" Самвел "- Армен Мартоян чого вартий), вже рвонули в перших рядах на захист або поки речі збирають?"

PS Нацист Гірський відкрив коментарі у себе на Фейсбуці, і полилися потоки правди в коментарях до його мерзенним статтями: "Я народився в Карабасі. Через 23 дня буде рівно 27 років, як вірмени нас вигнали. Проте ми не хотіли війни. 27 років вас умовляли, йшли переговори, але все безрезультатно. Ви, вірмени, нас завжди вважали баранами, трусами, нікчемними людьми. Ми це приниження терпіли 27 років. Але колись все закінчується. Знаєте, хто зараз воює в Карабасі? Ті люди, які виїхали з Карабаху грудними дітьми. Вони виросли, зараз на танках їдуть за своїми будинками. Карабах - це територія Азербайджану за міжнародними законами. Мир вашому дому, але війну вибрали ви "... Ось так вирішуються питання з окупованими територіями. Прийде рішення і в питанні деокупацію Криму, це лише питання часу. Між миром і війною ви вибрали війну, в якій перемога буде за нами! А поки російсько-українська війна триває. Війна, на якій наших поранених бійців допомагають лікувати німці, які для транспортування поранених сьогодні прислали до Києва черговий літак збройних сил Німеччини. Росіяни, якщо щось ви і змогли повторити, то тільки війну, окупацію і нацизм