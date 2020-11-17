1. PEN Ukraine і Центр громадянських свобод 15 листопада на Софійській площі в Києві провели правозахисну акцію "Порожні стільці" на підтримку громадян України, укладених в росії і включеному нею Криму, а також утримуваних на окупованих територіях Донецької та Луганської областей

2. На конец октября 2020 года не менее 110 человек лишены свободы оккупантами в рамках политически мотивированного или религиозного уголовного преследования в Крыму

3. Предателей никто не любит: оккупанты в Симферополе выселяют из общежития семьи впопулченцев. В 2015 году оккупанты выдали квартиры преступникам в заброшенном здании. Те заняли денег и привели жилье в порядок, а теперь с треском вылетают на улицу и жалуются путину. Поделом

4. Оккупанты продолжают обустройство военной базы. В Севастополе появился новый военный объект в урочище Алсу — с заборами, шлагбаумами, запретами и колючей проволокой. Строительство ведут ихтамнеты. Подробней прочтите по ссылке и посмотрите фотографии

5. Севастополь. Языковая балка. Тут грунт оккупанты вывозят в жутких объемах для строительства военных дорог ротенбергами и водоотборов тем же МО рф

6. Ого, как крымчан родная говень допекла! Пишет ватный Дмитрий Демчук из Судака: “Цивилизованный мир накладывает на руководство россии адресные санкции за все что угодно, кроме уничтожения заповедной, крымской природы! Фамилии утырков, уничтожающих крымскую природу, есть в свободном доступе в инете. Они понимают только диалог со стороны сильнейшего, на законы этой страны они плевали. Где санкции против тех, кто организует, крышует и спонсирует уничтожение крымской природы??????????????????????????????????????????????????! Где запреты на въезд в цивилизованные страны для чиновников рф, дающих разрешения на уничтожение природы? Где арестованные их счета и недвижимость за пределами рф???!!! А, "цивилизованный", мля, Мир???”. Комментарии: “А где были все эти активисты, когда Крым забирали? Чего же молчали и шли на референдум? Уверен, что большинство еще и с флагами бегали”, “Для цивилизованного мира Крым — аннексированная территория со всеми вытекающими”

7. Севастополь. Замом оккупанта Михаила Развожаева назначен очередной понаех из Красноярского края Николай Жигулин, который будет дерибанить российский бюджет в сфере ЖКХ. Жигулин заменил на этом посту другого понаеха Владимира Базарова, которого притащили из Ханты-Мансийского автономного округа в 2016 году

8. Экс-министр Красноярского края, который издевался над медиками, назначен руководителем департамента здравоохранения Севастополя. Так, оккупант Виталий Денисов сменил оккупанта из Москвы Сергея Шеховцова, который управлял оккупационным ведомством до этого

9. Прокурора из Красноярска Михаила Савчина оккупанты назначили руководителем “департамента общественной безопасности” захваченного Севастополя. Савчин успел также наследить в Омской, Свердловской областях мордора и в Чечне

10. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 161 новый случай коронавирусной инфекции (+4 смерти). В Севастополе — 55. Количество зараженных увеличилось до 15 892 человек, в том числе 3 525 в Севастополе. Умерло 319 человек, в том числе 95 — в Севастополе

11. Пованивающий труп убитой оккупантами крымской медицины: “Уважаемые власти города Евпатория, кто-нибудь может ответить на вопрос: когда будет порядок в Евпаторийской городской поликлинике на Некрасова, 39? Врачей нет. Чтобы записаться на прием, надо стоять месяцами с пяти утра, и не факт, что запишешься. Сколько можно это терпеть!!!! Анон”, “Сами определили себя терпилами. Будете терпеть, пока не сдохните. Это плата, такова цена. Кто-то сказал, Родину не выбирают, или выбирают? И потом, неблагодарные, аэропорт, трасса Таврида, лучшее вооружение и защита от нападения врага. А вы про медицину. Мелочные люди! Про мост забыл. Не в поликлинику ходить надо, а на выборы и по мосту кататься”, “Здравоохранение в россии — здравоохранение абсолютно нищей страны (Невзоров)”, “При чем городские власти к Минздраву? С таким же успехом можно было написать директору Спортлото”

12. Ватники обезумели от счастья после “открытия” “консульства Никарагуа” в Крыму: “Как же хорошо, что, наконец-то, оно открылось у нас. Мы так ждали, так ждали, нам же никак без него”, “То есть, вообще всё так плохо?”, “По данным ООН, 79% населения Никарагуа живет менее чем на 2 доллара в день”, “Простите, стесняюсь спросить, а нафига нам это консульство? Может, я чего-то не понимаю!?”, “Нашими партнерами становятся те, кому еще хуже живется”, “Заодно открыть консульство Венесуэлы! Это все государства, которые еще "дружат" с рф, правда, за бабло”, “Астарожна! Двери зАкрывАются, следущАя стАнция ГАндурАс!”, “Теперь аргентинский порошок для сотрудников Госдумы из Никарагуа прямой диппочтой в Крым доставлять будут?”, “Никарагуа поможет не только с признанием Крыма, но и выводом денежных средств. Как говорится, "…заграница нам поможет…" стать нищими”, “Они нам тут не нужны”

13. Вот серьёзно, стекловатные крымчане! Даже ваша раша Крым россией не признает! Пора уже и выводы делать: “Сколько еще мы будем в отцепленном вагоне? Очень обидно. Получить карту Тинькофф — нереально. 3 года назад ездил в Краснодар — там с севастопольской пропиской не стали открывать счет в Сбербанке: у вас регистрация ненадежная. Хотел оплатить рекламу в Инстаграме — оплатить картой РНКБ не выходит. При попытке оплатить виртуальной (картой) Яндекс пишет: виртуалку нельзя привязать к зарубежным (картам), купите у нас пластиковую. А когда заказываешь пластиковую карту: не можем выслать в Крым — ограничение платежной системы. И это при том, что отправляют Почтой россии. БЕСИТ!!!!”, “Долго будем (в отцепленном вагоне). Это же бизнес, ничего личного. Кому охота санкциями по хлебальнику получить за связи с Крымом??”, “Скрепных карт не хватает?”