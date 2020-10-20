1. Представники Кримськотатарського Ресурсного центру провели онлайн-зустріч зі співробітниками посольства Великобританії в Україні, на якій дипломатам презентували альбом "Заручники окупації". Видання розповідає про 20 життєвих історіях сімей кримських татар, що стали заручниками окупації Криму росією. Кримчани розповіли британським дипломатам про порушення прав людини в Криму, обговорили можливість проведення виставки альбому "Заручники окупації" в Великобританії.

2. Російський прокурор запросив політв'язням червоногвардійського "справи Хізб ут-Тахрір" Рустема Емірусеінову 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, Арсену Абхаірову - 15 років, Ескендер Абдулганіеву - 16 років. Кримчани арештовані після масових обшуків 14 лютого 2019 року).

3. Солхат (Старий Крим). Подивіться на розроблений окупантами кар'єр на Агармиш і руйнування гори. Здалеку видно, скільки Лисого Агармишe вже знесли. Такими темпами верхівки скоро не стане

4. Окупанти повідомили, що знайшли чергові запаси води для Сімферополя. Так-так, ви правильно зрозуміли - будуть бурити 5 нових свердловин, посилюючи катастрофу

5. На обміліла дні Білогірського водосховища в грязі застряг автомобіль. Про таких новинах до окупації ми і мріяти не могли! Новини з дна - в прямому сенсі слова. Спасибі, росія!

6. Воду і тут говіння закінчує добивати. Сині бочки скоро в Ялті? Почитайте: "Не дивлячись на уявну стабільність, Ялта знаходиться в парі кроків від переходу на подачу води за графіком. Загірське водосховище під кінець. А в чиновницькому колу йде дерибан, і плювати на водний дефіцит. Адміністрації взагалі по * уй, у неї прямо з-під носа і з її ж дозволу ділки повели джерело водопостачання. У схемі замішаний начальник водоканалу Беднов і його дружина Наталя Бібікова, яка спала на поганому і була вигнана особисто Гоцанюк з комітету із земельних відносин РК (Госкомрегістр), де вона була заступником глави. Зате старі зв'язки допомогли забрати у Ялти 15 соток землі всього за 2 млн рублів. І х * р б із землею, але на ділянці стояла насосна станція, яку просто демонтували. Ділянка перейшла члену міськвиконкому Макухи, чия дружина працює в тому самому водоканалі. Але і це не кінець. Під поглядом адміністрації ділки стали готувати документи про переведення води массандрівського водоспаду з питною в технічну. Це дасть можливість претендувати на прилеглі території, на яких розташовані будівлі, серед яких в тому числі і будова, побудоване Бєднова за рахунок водоканалу. Хороша схема розграбування "

7. "Поки відчуття не дуже зрозумілі. Все ж Крим - це якась зовсім окрема країна, до чого доводиться звикати. Тому всі висновки буду робити через пару місяців ", - написала понаїхавша з Красноярська в Севастополь Євгена Висотіна, яка до того ж ще й вагітна. Лаптениш народиться в пологовому будинку Севастополя і буде ким? Споконвічним! Я тут народився! Я севастополець! Корінний! Ну, і 101 лапоть родичів з орди - теж ... До речі, понаїхали закидали негативними коментарями, на що рашістка відповіла: "Ще ніде не бачила таких негативно налаштованих на приїжджих жителів. Моторошно неприємно. Це ж не ваша земля ". Далі почався традиційний для окупації срач, в якому місцеві доводили, що це їхня земля, а понаїхи впевнені в тому, що все спільне, і взагалі, місцевим пора вже посунутися. Судячи з коментарів до посту понаїхи, рашістов в Криму вже реально більше, ніж місцевих.

8. Померлого напередодні від коронавируса главу окупаційної адміністрації Ялти Івана Імгрунта поховають на Кубані. Ось так з окупантами і трапляється - скільки б вони тут нам не гадили, а ховати їх вивозять в рідні заліські Мухосрански

9. В окупованому росією Криму за минулу добу виявили 161 новий випадок коронавирусной інфекції (+ 2 смерті). У Севастополі - 51 (+ 3 смерті). Кількість заражених на півострові збільшилася до 8810 осіб, в тому числі 1640 в Севастополі. Померло 179 осіб, в тому числі 51 - в Севастополі

10. Чим більше жителів Криму заражається короною, тим гостріше дискусії в соціальних мережах: "Гавань нас вбиває", "Обурення - це дуже м'яко сказати! Про @ уевшіе сволочі (((Хворих людей все більше і більше. Закривайте школи, всі навчальні заклади, людей нікому лікувати, лікарі з ніг валяться, а цим мразь пофіг. Слів немає. Суцільний мат "," Спеціально роблять, щоб повидохлі швидше? "," У мене на роботі теж вже 6 осіб з підтвердженим Ковід і 13 - з пневмонією. Нам допомоги чекати нізвідки "," Такого байдужості і бездіяльності влади я за все своє життя не пам'ятаю "," (Колаборант Таліпов пише) Нам, схоже , вішають локшину на вуха про ситуацію в Криму, а статистику малюють від руки. Я особисто знаю лікаря, який вже два тижні не був удома, його колеги померли від коронавируса, при цьому новий міністр охорони здоров'я на питання про дорожнечу КТ відповів, що воно взагалі шкідливо "," Статистика - брехня, на прикладі нашої сім'ї цифру потрібно помножити на 4 "," (Колаборант Олег Кочерів пише) Ситуація реально від слова п * здец. Спілкувався тільки що з лікарем реаніматологом. Каже, статистика від Радміну - х * йня , практично щогодини помирають люди, дуже багато смертей " , "Так все вже зрозуміли, як йдуть справи, судячи за заявкою від кладовища Абдал на виділення землі. Ховати вже ніде. Нікому ми не потрібні "," Навесні ми жахалися італійському сценарієм. Тепер у нас в 10 разів гірше. Але там влади відкрито говорили, а у наших все норм. Ми котимося в прірву! "," Живу недалеко від ковідного госпіталю. З сиренами летять швидкі по вул. Гагаріна. Так часто не було ніколи. Так разривающе голосно кричать сирени, як ніби вони кричать всім нам про те, що наступним задзвонить дзвін "," 3-тя поліклініка (на Гоголя) - закрилася. Поліклініка на М. Василевського - закрилася. Причина - захворіли ВСЕ співробітники "

PS Ще одне повідомлення з останнього пункту дайджесту винесу в постскриптум: "Нашого сусіда після ридань дочки відвезли вночі в Армянськ. У Сімферополі не знайшлося вільних місць. Пологові будинки віддають під ковідніков по всьому Криму. Медики хворіють повсюдно, а керівництво півострова продовжує фестивалити. Готелі переповнені приїжджими. Гра в орел-решка або в російську рулетку - кому як пощастить. Люди вмирають, не дочекавшись допомоги. Це геноцид населення ".

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