1. Іхтамнєти провели для ватоголових жителів Криму "гру", в якій задіяли танки і БТР. "Команди-учасниці приїхали на страйкбольні маневри з усією Республіки Крим. Кілька сотень людей за сценарієм повинні були розділити "спірну територію". У масштабній операції брала участь військова техніка і діючі військовослужбовці ", - йдеться в повідомленні

2. Кримчанинові Олегу Приходько окупанти більше місяця не видавали посилку з ліками в СІЗО Ростова-на-Дону. "Ви робите міжнародний злочин - незаконно оволоділи Кримом! Всі цивілізовані країни в цьому переконані! ", - заявив на судилище кримчанин. Останні новини про це сфабрикованій справі прочитайте за посиланням. Чергове судилище над Олегом відбудеться 29 жовтня

3. 16 жовтня низка ЗМІ поширили інформацію про те, що "США дозволять польоти над Сімферополем" через нібито зникнення загрози. Ось так "поганий переклад" документа став дезінформацією, що довели Гобліна в Криму до оргазму. США НЕ дозволяли авіакомпаніям польоти "над Сімферополем".

4. США підтвердили, що Київ відповідає за повітряний простір над Кримом, повідомили в Украерорусі. При цьому повітряний простір над тимчасово окупованою територією АРК було і залишається недоступним для планування і виконання польотів відповідно до рішення державної авіаційної служби України. Передайте захоплено скакає Гоблін, а то він рано радів "про визнання Криму безпечною зоною для польотів" і "просвітління в умах американської влади"

5. Швейцарія слідом за ЄС ввела санкції проти фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з незаконним будівництвом Кримського моста

6. Знову антирекорд: в окупованому росією Криму за минулу добу виявили 171 новий випадок коронавирусной інфекції (+ 1 смерть). У Севастополі - 42 (+ 1 смерть). Кількість заражених на півострові збільшилася до 8167 осіб, в тому числі тисячі чотиреста дев'яносто-чотири в Севастополі. Помер 161 осіб, в тому числі 45 - в Севастополі

7. Знайди логіку: 1-5 випадків зараження на добу - караул, все сидимо вдома; 150-200 випадків - нічого страшного, всі діти ходять в школу, інші - на роботу ...

8. Окупанти, "борючись з ковідом", продовжують скасовувати планові операції, в тому числі онкохворим людям. Одному Богу відомо, скільки таким чином росія вже вбила людина.

9. Гоблін заявив, що річка Салгир наповнена нечистотами в тисячу разів більше норми. Незважаючи на це, наші улюблені і потішні "вчені КФУ" впевнені, що кримчан можна напоїти і цією водою - вже навіть методи очищення чи то придумали, то чи ось-ось придумають

10. Не собакою, а пухнастою полярної лисицею: "У всіх вода з крана (в Севастополі) пахне собакою якийсь?", "Це донний паркан", "У нас взагалі немає води з ранку"

11. Подивіться, як сьогодні виглядають змілілі берега і русло річки Кача в Бахчисарайському районі занапащеного росією півострова

12. Жителі Криму, в тому числі ватяні, активно обговорюють намір окупантів до кінця року продати винзавод "Массандра", чого обіцяли не робити ні за яких обставин, і добрим словом згадують Україну: "Зовсім з розуму вижили !!! Ще ні при одній владі такого не було !!! "," Коли вони вже нажеруться, тварі? "," Продаж Масандри, як і Нового Світу - злочин перед майбутніми поколіннями. Ні про що не думають, тільки про миттєву наживи "," Не можна допустити продажу Масандри! Це національне надбання! Продаж - злочин! Треба повернути в держвласність Новий Світ! "," Дивитися на все, що відбувається в Криму, противно. Мені шкода, що так по-скотськи відносяться до мого любому Криму, рвуть на шматки, відносяться як до жирного шматка, який можна зжерти і не вдавитися "," Чому ці мерзотники продають те, що їм не належить? Вони злодії? Тільки злодій, вкравши чужу річ, продає її "," Зараз можна продати все, навіть Батьківщину! І адже продають! "," Морок. З "Нового Світу" вже зробили спиртову шипучку. Пити неможливо. Тепер час "Масандри". Молодець, Глава! Увійде в історію як людина, яка угробив Крим! Розпродав усе! "," НАВІТЬ за 23 роки в Україні не знайшлося вандалів, які б продали і роздерибанили народне надбання !!! Прощавай, прости, МАССАНДРА !!! ((( "," Ганьба! Навіть Україна зберегла Масандру в держвласності. Рідна гавань для материкових олігархів і ділків "," Що не кажи, а при Україні такого беззаконня не було "," При України вона навіть була окрема статтею земельного кодексу захищена "," Скоро їм продавати нічого буде "," Варвари захопили владу і захоплюють землі "," А давайте весь Крим викупимо і шлагбаум встановимо на тій стороні "," Може, пора вимагати прибрати негідників з кримської влади ? "," З приходом росії якість вин стало гірше. Але дерибан земель Масандри і новий "таємний" власник, який як би поки невідомий, доб'ють бренд "

PS Поки в одних ватників все ще жижки трусяться назвати ім'я головного винуватця всіх бід, інші вже шукають причинно-наслідковий зв'язок в правильному напрямку: "Наша знаменита" Массандра "йде з молотка за смішну ціну. Всесвітньо відомий бренд - безцінна колекція туди ж - йде під шум відбійних молотків забудовників, які спотворюють мис Меганом. Під крики обурення сімферопольців від перспективи майбутньої забудови аеропорту Заводське - в супроводі дерибану Сімеїзу і накату на Ялту і на Масандрівський пляж. Паблік кримчан кричать: "SOS. Меганом!", Підпишіть петицію про порятунок Заводського, це наша гордість, "врятуємо Масандрівський пляж". Вхід в заповідники і ліси став платним. Крим не просто рвуть на частини - розбирають на молекули і розкладають на атоми. Це не люди. Це нелюди. Банда відморозків вирішує питання про землю. Такого масованого накату одночасно в різних частинах півострова не пригадаю. Висновків робити не буду. Але пошукати причинно-наслідковий зв'язок дуже раджу кримчанам ", - пишуть прозріли жителі острова 404.