1. Поширене в соціальних мережах відео, в якому нібито демонструється участь чеченців в конфлікті в Нагірному Карабасі, є фейком. Відео було знято в Криму

2. Генсек ООН опублікував третю доповідь про порушення росією прав людини в окупованому Криму. Доповідь містить інформацію про: - тортури і жорстоке поводження з боку співробітників ФСБ Росії та інших правоохоронних органів в Криму, без залучення до відповідальності ймовірних винних осіб; - безкарності винних осіб, причетних до 43 випадків насильницьких зникнень; - неефективною безоплатної правової допомоги обвинуваченим у кримінальних справах; - незадовільні умови утримання та обмежений доступ до медичних послуг в місцях утримання під вартою; - втручання в професійну діяльність журналістів; - втручання місцевих органів влади в право на проведення мирних зібрань в Криму; - знесення приватних будинків кримських татар без компенсації власникам; - примусове переміщення та депортації з Криму, а також переміщення цивільних осіб з рф в Крим.

3. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським підкреслив, що Лондон підтримує суверенітет і територіальну цілісність України: "Великобританія є палким прихильником України. Будь то наша оборонна підтримка, зусилля по стабілізації, гуманітарна допомога або тісна співпраця з політичних питань, наше послання однозначно - ми повністю підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України"

4. США розгорнули нову розвідувальну систему над чорноморським регіоном і Кавказом. З кінця вересня невеликий двомоторний літак Bombardier Chalenger 650 майже щодня здійснює польоти, скануючи обстановку в Криму і на Чорноморському узбережжі Кавказу. Днями повітряний розвідник вперше провів багатогодинну місію на кордоні Грузії і Вірменії, явно цікавлячись війною, що знову спалахнула в Нагірному Карабасі

5. Кримські адвокати Еміне Авамілєва і Еміль Курбедінов нагороджені грамотами від імені постійного представника президента України в АР Крим. Адвокатів відзначили "за високий професіоналізм, плідну роботу по захисту прав осіб, переслідуваних за політичними мотивами та інших громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, і з нагоди Дня юриста". "Для команди представництва - це не просто нагорода, а вияв вдячності за титанічну працю по захисту громадян України, які опинилися в окупації, за стійкість і мужність в умовах постійних загроз політично вмотивованого переслідування. Ви приклад для всієї України! " - йдеться в повідомленні

6. Гоблін радісно повідомив, що 12 жовтня починається буріння нових свердловин. Ця катастрофа підноситься як "вирішення проблеми". Іноді мені здається, що Крим вже не врятувати ... Водосховища Сімферополя заповнені на 10-12%. При дотриманні жорсткого графіка запасів вистачить на 2-3 місяці, повідомили окупанти

7. Знову антирекорд: в окупованому росією Криму за минулу добу виявили 140 нових випадків коронавирусной інфекції (+ 5 смертей). У Севастополі - 32 (+ 1 смерть). Кількість заражених на півострові збільшилася до 6806 осіб, в тому числі 1253 в Севастополі. Померло 134 людини, в тому числі 36 - в Севастополі

8. "Я можу сказати по 4-ій школі і 5-ої Бахчисарая, там 15-20% дітей не відвідують уроки, оскільки члени їх сімей заразилися вірусом. Ситуація дуже серйозна. Існують великі черги на апарати штучної вентиляції легенів. Люди чекають своєї черги по 5-6 годин, а щоб потрапити в лікарні, потрібні гроші і зв'язку "," Він (47-річний житель Сімферополя) викликав бригаду (швидкої допомоги). Та приїхала, підключила його до кисневого балона. Чоловік почав дихати, сказав, що йому легше. Балон відключили, забрали, виїхали. Через дві години чоловік помер "," Ряд моїх знайомих з пневмонією легень знаходяться вдома, вони викликали лікарів, але медики розводили руками і казали, що вільних ліжок в медичних установах немає, зокрема, в Сімферополі ".

9. Жителі Сімферополя радісно зустрічають чергову ту, що зібралася понаїхати рашістку: "Здрастуйте, я багатодітна мама, хочу переїхати до Сімферополя. Мешканки з діточками, особливо ті, хто теж переїхав, розкажіть, будь ласка, як йдуть справи з допомогою, школами, садочками? І з платіжною системою. Чула, вона відрізняється від тієї, що поза півостровом ". Відповіді: "Тут немає води. Все, що ти знала на материку, тут немає. Будуть проблеми з роботою, тому що бізнес не розвинений. Все закривається. Або ти думаєш, санкції - жарт? Житло все на продаж - розвалену, і коштує як в новобудовах. А ціна на житло дуже велика. Хрущовки без ремонту - 2.5 млн. Норм житло від 3 млн - одиничка маленької площі "," Ціни на ЖКГ і продуті прирівняні до Камчатки, і зростаючі як гриби. Зп в 15к і тотальне безробіття "," Ніяк, б ** дь. Я - місцевий, сестру в садок не можемо віддати через приїжджих. Місць немає "," Води немає, роботи немає, житла немає. У місті вже не проштовхнутися. Раніше на роботу їхала 25 хвилин, тепер майже годину. Захворюваність зростає, медицина не дуже. Так навіть для дітей тут майже нічого немає. Якщо хочете на море, то в Сімферополі ви його і не побачите зовсім. Загалом, будь можливість, сама б звалила з Криму "," Я сам переїхав з Уралу 5 років тому. Тепер кажу так: їхати сюди не варто. Тут абсолютно все по-іншому. Люди зверху правду кажуть. Назад повертатися не особливо хочеться, наче крок назад. Шукаю варіанти, куди валити. Швидше за все, це буде Канада ".

PS Завершу випуск повідомленням нашого кримчанина з Феодосії: "Ватяним ідіотам все похрен. У своїх ватних паблік кричати починають, якщо вода не тече з конкретного крана в конкретній квартирі - про проблему глобально не думають. Про прийдешнє солончаку - жодного поста за весь час. Як і окупанти, ватники живуть одним днем ".