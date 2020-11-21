1. "Востаннє їх телефони були включені в районі пансіонату "Дельфін" під Євпаторією. У тому місці бачили позашляховики з номерами "Рамзан Кадиров". За посиланням прочитайте історію насильницького зникнення Тимура Шаймарданова і Сейрана Зінедінова в травні 2014 року.

2. Політв'язнів третьої Бахчисарайської групи "справи Хізб ут-Тахрір" Османа Сейтумерова, Сейтумера Сейтумерова і Рустема Сейтмеметова окупанти етапували з Криму до Росії, що є порушенням Женевської конвенції ООН.

3. Кримчани і материк. За статистикою Міграційної служби України, майже кожен другий громадянин України, який проживає на тимчасово окупованій росією півострові, приїжджає до Херсона і область зробити собі карту ID. ID-карти – навіть не безвізовий закордонний – розриває в Криму всіх – і окупантів, і понаїхавших. Бо біометричний закордонний вони собі пояснюють нашим "користолюбством", мовляв, безвіз, зручно. А ось ID-карти, якими замінено внутрішні паспорти-книжечки, ніяк не можна пояснити, крім як тим, що ми – діючі громадяни України і відповідально виконуємо її закони!

4. Павуки в банці: окупанти в Ялті на три доби заарештували одного з найбільш мерзенних пропагандонів – Сергія Сардика, який люто ненавидить Україну. Пропагандона звинуватили в тому, що він нібито обматюкав заступника глави окупаційної адміністрації міста Станіслава Шапортова.

5. За вірну службу рейху окупанти призначили директора винзаводу "Массандра" Яніну Павленко першим заступником голови окупаційної адміністрації Ялти. Нагадаю, Павленко перебуває в розшуку, а винзавод окупанти мають намір продати до кінця поточного року.

6. "Російські війська повинні піти з Придністров'я, а Крим – це Україна". Прочитайте перше інтерв'ю Майї Санду після обрання її президентом Молдови.

7. Росіяни, вам тут ще один рахунок за Кримнаш під'їхав – вивертайте кишені: "Вартість будівництва підходів до Кримського мосту збільшена на 2,2 млрд рублів". Окупант Мішустін (це новий Медведєв) підписав відповідне розпорядження на благо Ротенбергів.

8. В окупованому росією Криму за добу виявили 203 нових випадки коронавірусної інфекції (+6 смертей). У Севастополі – 56. Кількість заражених збільшилася до 16 901 особи, в тому числі 3 751 в Севастополі. Померло 345 осіб, в тому числі 99 – в Севастополі.

9. У мене нові кола пекла, які називаються "сучасна медицина Криму". Загалом, хто скаже мені, що в Криму і в Рашці є медицина, обматюкаю і плюну в пику – це мінімум. А так... ворогу не побажаєш. Найгнітючіше, що ці олені 6 місяців не можуть поставити діагноз.

10. Не всі ватники зрозуміли, що відбувається, тому продовжують ставити наївні запитання: "Яке-то суцільне ПП. Що ж відбувається в нашій Євпаторії!?? Раз у раз жителі скаржаться на раптові відключення світла – надовго і без пояснень. І на низький тиск газу в мережі, що не дозволяє включити газову колонку або котел опалення!"

11. У Сімферопольському районі виявлено прекрасний зразок виконання ГОСТів рф з будівництва доріг.

12. На найбільшому кладовищі Севастополя помітили незвичайну могилу. Вона з'явилася прямо на прохідній дорозі між рядами давно існуючих поховань. Виявилося, що іхтамнети зажадали створити "алею поховань високопоставлених військових". Подивіться, як це виглядає.

13. Ялта. Окупанти продовжують радувати нас порятунком російської мови. Тепер помилки в словах красуються і на рекламних банерах путінської партії: "медікоментів" ннада?

14. Севастопольські пропагандони повідали нам про чергові камені з неба: "Спроба підкорити одну з популярних гірських вершин Криму Ільяс-Кая для туристів із Севастополя закінчилася несподіваною зустріччю з озброєними людьми у військовій формі. На всі питання відповідь була лаконічною: не дозволено пускати. З кінця липня тут розташувався табір співробітників спецслужби, ще один пункт базування розгорнутий поблизу Чортової драбини над селищем Форос. Місцеві жителі вважають, що справа зовсім не в навчаннях; насправді пильність на Ільяс-Кая пов'язана з тим, що в селищах, розташованих на ПБК, знаходяться держдачі високопоставлених чиновників. Періодичні заборони на підйом пов'язують з приїздом якоїсь VIP-персони. Для жителів Севастополя і Криму не в новинку позбавлятися доступу до звичних місць активного відпочинку – у 2017 році під заборону для відвідувань потрапив мис Сарич, який віддали силовикам".

Севастопольські ватники з самого упоротого сайту Форпост кинулися коментувати цю новину: "Невдоволення народу зростає, навіщо тільки це владі? А якихось 7 років тому все було доступно. Скоро всюди будуть паркани і колючий дріт. Крим перетворюється в зону особливого режиму", "НОВІ ГОСПОДАРІ", "Половину ПБК – чеченам, половину – силовикам, а ви, місцеві, утріть соплі і чекайте наступних виборів, там і висловитеся", "Бояри на полювання приїхали. Наказ холопів нє пущать – почекають", "Це тимчасові заходи. Щоб особовий склад даремно соплі морозив, там поставлять паркан, як в Оліві. Невисокий – метрів 5-6, і не особливо довгий – кілометрів 5", "Гори не для холопів", "Так ось вона, туристична привабливість! Стало зрозуміло, як саме. Для посадових туристів", "Якщо якісь озброєні люди без розпізнавальних знаків перегородили вам шлях, нічого не пояснюючи і не пред'являючи жодних документів, то тут у наявності всі ознаки ОПГ", "Скоро на Ялтинському кільці і в Верхньосадове стояти будуть", "В Морозівці, на покинутому ЗКП (об'єкт 221) теж військові розташувалися", "турми народів".

PS "Половину ПБК – чеченам, половину – силовикам, а ви, місцеві, утріть соплі", – скулить ватник. Добре, що не НАТО! Добре, що не бандери! Так, зрадники!? Дійсно, утрітесь і згадуйте, що ще "якихось 7 років тому все було доступно"!