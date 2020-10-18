1. Син колишнього мера Одеси Володимир Боделан, який (для збільшення кількості жертв?) тягнув з гасінням пожежі в Будинку профспілок 2 травня, став заступником глави окупаційної адміністрації Сімферопольського району. Як з'ясувалося, російський паспорт колаборант має з 2010 року. Збіг? Не думаю! Зрадник знаходиться в розшуку. Дивним чином, всі, хто причетний до події 2 травня в Одесі, ховаються від правосуддя в росії і окупованому нею Криму. Скільки ще таких з російським паспортом на материку в органах влади?

2. Після зустрічі Зеленського з Ердоганом було зроблено спільну заяву: "Підкреслюючи відданість принципам і нормам міжнародного права, Турецька Республіка підтверджує свою беззастережну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах і вітає співпрацю в рамках Кримської платформи, ініційованої Україною. Ми згодні продовжувати докладати зусилля, спрямовані на деокупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також відновлення контролю України над окремими районами Донецької і Луганської областей. Будемо спільно працювати для поліпшення умов життя для громадян України, включаючи кримських татар, які були змушені покинути тимчасово окуповану територію Криму і переїхати на материкову Україну ". Відзначається, що Київ і Анкара будуть продовжувати координувати зусилля для забезпечення захисту прав людини в Криму і для звільнення "всіх незаконно ув'язнених громадян України"

3. Ніж в спину: "Ми сприймаємо Україну як ключову країну в плані безпеки і стабільності нашого регіону. В рамках цього ми завжди підтримували і будемо підтримувати суверенітет і територіальну цілісність, включаючи Крим. Туреччина не визнавала і не визнає анексії Криму ", - підкреслив Ердоган

4. Посол Японії в Україні Такаші Кураєв вважає "надзвичайно важливим" зберегти діючий формат "Великої сімки" без повернення в цю групу росії, в тому числі з-за триваючої анексії Криму та невиконання нею Мінських угод

5. Раніше лісники худо-бідно стежили за лісом. Тепер "нова мітла" з далекосхідних бебеней лісників повиганяла, замість них понанімала злих собак, що стежать, щоб ніхто не пройшов в ліс безкоштовно. А за гроші - хоч на мотоциклі. І цікаво, як називається посада безпосереднього керівника цих опергруп - комісар лесбезопасності або (чого вже соромитися) опергруппенфюрер? До речі, Ялтинський гірсько-лісовий заповідник був заснований Віталієм Кириловичем Колежуком на базі лесхоззага на початку 70-х років спеціально для захисту Сосни кримської. Окупанти виключили її зі своєї Червоної книги - тоді засобом захисту чого є заповідник зараз? Бюджету Ерефіі?

6. Ватники скаржаться, що Севастополь перетворився в концтабір: "А що бентежить? Паркани-огорожі? Так вони тепер у нас скрізь! Сапун-гора лише чого вартий! "," О, Сапун-гора - це шедевр рукожопного творчості! Сидить злий дядько на вході і влаштовує фейс-контроль. Були з дитиною, заходили люди з коляскою, так він грудьми встав - не положено! Зате кіоски ростуть як гриби біля входу, це можна. Чи не місто стало, а, вибачте, концтабір, весь в зборах і бетоні "," Welcome to russia "

7. говіння примудряється знищити все людське - будь-які прояви. Пам'ятайте, як ви зустрічали і проводжали на сімферопольському залізничному вокзалі близьких, рідних і коханих? Більше не зможете. Тут любити не прийнято. З'явився паркан по периметру вокзалу і вхід на зазаборенную територію тепер тільки по квитках. Друга лінія зборів вибудувана у самих платформ

8. Новий антирекорд: в окупованому росією Криму за минулу добу виявили 167 нових випадків коронавирусной інфекції (+ 6 смертей). У Севастополі - 48 (+ 2 смерті). Кількість заражених на півострові збільшилася до 8382 осіб, в тому числі 1542 в Севастополі. Померло 169 осіб, в тому числі 47 - в Севастополі

9. Мертва медицина Криму - труп пованівает: "Коли при переході Криму в росію нам, медсестрам, дали зарплату три місяці поспіль по 27 тисяч, при цьому були стимулюючі. А потім пішло на зниження, порахували, це багато дуже буде. І урізали до 12600, вкравши стимулюючі. Про федеральних і мови немає. Зате нашпигували в кожному відділенні 1-5 камер. При першій хвилі (коронавируса) просто познущалися над охороною здоров'я. У профільні ковідние відділення видали спецодяг б / у - з кого і звідки? Маски передавалися по зміні один одному. Рукавичок на добу - дві пари. Прислали для показухи апарати ШВЛ, які браковані, без зворотного клапана. Тільки Богу відомо і тим, хто з цим зіткнувся. Куди пішли гроші, виділені для медиків? Де апарати КТ? У приватних медцентрах, де ціну не складуть. Та не встаємо ми з колін, а навпаки "

10. Російська федерація "велика і могутня" тільки в очах росіян! Це як алкаші ведуть бесіду: Ти мене поважаєш? І я тебе поважаю! Ми з тобою шановні люди!

11. Скоро в росії відповідальний період - вибори в США.

12. Сьогодні 2407-ий день каменепаду в Криму.

PS Ватник - про пушном російському звірі: "Щоб вирішити проблему води, треба припинити будь-яке переселення народу з материка рф. Повернути назад всіх, хто рвонув до Криму. Відпочити - так, а ось жити - ні. Крим перестає бути Кримом. Очистити ПБК від дач вельмож, а це вимога корінного населення. Чи не погарячкували ми в 2014 році? Може, треба було будувати незалежну державу, як хотів народ, одноголосно обравши одного разу Мєшкова? Крим - це не приставка, а цілий світ з його історією. І вистачить бути іграшкою і розмінною безправної монетою ", - написав наївний ватоголовий, який, як бачите, до сих пір впевнений, що від зрадників України, крім телевізійної картинки, щось залежало в 2014 році. Ну, якщо ви такі "вершителі доль", то чому б зараз щось не змінити?