1. Російські окупанти вперше закрили майже половину повітряного простору Чорного моря недалеко від захопленого Криму. Ймовірно, заборона на польоти пов'язаний з черговими військово-терористичними навчаннями агресора

2. Російський мільярдер Геннадій Тимченко звернувся до Федерального суду Швейцарії з проханням скасувати санкції, введені проти нього у відповідь на окупацію і анексію Криму росією. А що, санкції на користь не пішли? Дивно. Біжи до путіна, проси валити з Криму

3. Президент Європейської Ради Шарль Мішель висловив підтримку України: "Європейський Союз продовжить підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України. Ми засуджуємо незаконну анексію росією Кримського півострова. Підтримка ЄС повної реалізації Мінських угод і невизнання незаконної анексії Криму і Севастополя з боку Росії залишаються непохитними "

4. Родичці політв'язнів другиої бахчисарайської групи "справи Хізб ут-Тахрір" Едему Смаілова - Келямовой Мунівер - прийшов лист від окупантів з повідомленням про те, що стосовно неї відкрито адміністративне провадження через одиночний пікет на підтримку зятя

5. Засуджених по другій. Бахчисарайській "справі Хізб ут-Тахрір" окупанти етапували в СІЗО-5 Ростова-на-Дону

6. Колаборанти, на вихід: новим "віце-прем'єром" окупаційного "уряду" Криму стала Світлана Маслова, яку притягли з Калінінграда

7. В окупованій Ялті сьогодні вранці загорівся санаторій КЧФ, який прибрало до своїх брудних рук міноборони окупантів. У санаторії відпочивають родини іхтамнетов

8. Медведчук зустрівся з Путіним і заявив, що він і вся його сімейка вакцинувалися в Криму російської нановакцини від коронавируса, яка не пройшла випробувань на людях.

9. Новий день і новий антирекорд: в окупованому росією Криму за минулу добу виявили 118 нових випадків коронавирусной інфекції (+ 4 смерті). У Севастополі - 27 (+ 1 смерть). Кількість заражених на півострові збільшилася до 6479 осіб, в тому числі +1191 в Севастополі. Померло 125 осіб, в тому числі 33 - в Севастополі

10. "За вихідні в Криму госпіталізували понад 400 кримчан з важкими пневмоніями", - повідомили окупанти. Це х * рня, так, Аксьонов? Розкажи ще нам, який був "вдалий сезон"

11. Новини медицини з Сімферополя: "До мене швидка так і не приїхала. Сьогодні ПЛР - 1700, КТ - 4500, ліків вже на 7000. Крапельницю сьогодні поставила - 1000 "

12. Довго мовчав, тому що потрапив в непросту ситуацію - впритул зіткнувся з так званої медициною Криму. Після приходу "рятівників" скажу одне: В КРИМУ БІЛЬШЕ НЕМАЄ МЕДИЦИНИ! Два місяці біганини по лікарнях привели в шок від усього побаченого. Це зона байдужості і хамства.

13. У Криму починають закриватися лікарні та поліклініки через брак медперсоналу - один за одним медпрацівники йдуть на лікарняний з пневмонією або коронавірусів. Закрився пологовий будинок в Бахчисараї, закрилася дільнична лікарня в селі Піонерському

14. Крим продовжує бити антирекорди по коронавірус, а жителі півострова все глибше знайомляться з медициною а-ля рус: "Днями помер мій знайомий. Повний чоловік 60-ти років, викликав швидку, чекав її 10 годин, йому поставили діагноз "пневмонія" і, незважаючи на те, що він діабетик, госпіталізувати відмовилися, пославшись на відсутність місць в лікарнях. Вранці дружина мого приятеля стала вдовою. Інший мій знайомий, який лежав в 7 міськлікарні Сімферополя з пневмонією, говорив, що вільні місця є, і взагалі, ходять розмови, що їх продають по 50000 рублів "," Цілющий путин в допомогу! "," Діти хворіють, приносять це все додому! У моєї сестри захворіла дочка, дитина з температурою пару днів - і все, а сестра з пневмонією вдома лікується! Місць в лікарні немає. Заразилася від дитини. Ви ж викошувати молоде працездатне населення! КТ не зробити, хоч умри в тій черзі. Тестів безкоштовних немає, лікуйся, як хочеш, безкоштовно ліки не дають. Це що, геноцид населення? "," Запис на КТ тільки через 8-10 днів. Жах. А в швидкої трубку не беруть "," Чоловік з вірусною пневмонією - відмовили в госпіталізації. Заразилася вся сім'я, і він їздить на прийом до лікаря, і варто в загальній черзі в поліклініці, замість того, щоб капати антибіотики (за часом)! Це все нормально? "," Наростає паніка серед населення, під поліклініками черзі, місць в стаціонарах не вистачає, цифри хворих сміливо множте на 2, а безсимптомних - і на 3. Пожалійте кримчан, якщо не шкодували, відкриваючи Крим на літній сезон! " , "Все більше переконуюся, що ми не потрібні нікому", "Це всього лише крапля в морі. Брехлива статистика - хворих в рази більше. Поліклініка своїх сотні хворих не звертає ні на які тести !!! "," На тлі нашої мертвої медицини на чергові ковідние канікули прут до нас "," Ні в лікарню потрапити, ні лікаря викликати. Дякую за світле майбутнє! "," Не було б тут туристів - не було б і повторної епідемії !!! "

15. "Я іншої такої країни не знаю, де так вільно і кругом". Окупанти по всьому Криму продовжують готувати з дітей м'ясо на забій

PS Завершу випуск спостереженнями нашої людини : "Ви знаєте, деяка частина кримської вати через 5-6 років окупації почала підозрювати, що їх на * бали і підсунули не ту росію, що показували по ТБ. А причина проста: вони поїхали в регіони рф і побачили, як там живуть, і у них шок. Багато хто не може повірити в побачене".