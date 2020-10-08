Новини Кримнаша. Підсунули не ту Росію, що показували по ТБ

КРИМський банд*рівець
КРИМський банд*рівець
Суспільство / Думки
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Новини Кримнаша. Підсунули не ту Росію, що показували по ТБ

1. Російські окупанти вперше закрили майже половину повітряного простору Чорного моря недалеко від захопленого Криму. Ймовірно, заборона на польоти пов'язаний з черговими військово-терористичними навчаннями агресора

Новини Кримнаша. Підсунули не ту Росію, що показували по ТБ

2. Російський мільярдер Геннадій Тимченко звернувся до Федерального суду Швейцарії з проханням скасувати санкції, введені проти нього у відповідь на окупацію і анексію Криму росією. А що, санкції на користь не пішли? Дивно. Біжи до путіна, проси валити з Криму

3. Президент Європейської Ради Шарль Мішель висловив підтримку України: "Європейський Союз продовжить підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України. Ми засуджуємо незаконну анексію росією Кримського півострова. Підтримка ЄС повної реалізації Мінських угод і невизнання незаконної анексії Криму і Севастополя з боку Росії залишаються непохитними "

4. Родичці політв'язнів другиої бахчисарайської групи "справи Хізб ут-Тахрір" Едему Смаілова - Келямовой Мунівер - прийшов лист від окупантів з повідомленням про те, що стосовно неї відкрито адміністративне провадження через одиночний пікет на підтримку зятя

Новини Кримнаша. Підсунули не ту Росію, що показували по ТБ

5. Засуджених по другій. Бахчисарайській "справі Хізб ут-Тахрір" окупанти етапували в СІЗО-5 Ростова-на-Дону

6. Колаборанти, на вихід: новим "віце-прем'єром" окупаційного "уряду" Криму стала Світлана Маслова, яку притягли з Калінінграда

7. В окупованій Ялті сьогодні вранці загорівся санаторій КЧФ, який прибрало до своїх брудних рук міноборони окупантів. У санаторії відпочивають родини іхтамнетов

8. Медведчук зустрівся з Путіним і заявив, що він і вся його сімейка вакцинувалися в Криму російської нановакцини від коронавируса, яка не пройшла випробувань на людях.

9. Новий день і новий антирекорд: в окупованому росією Криму за минулу добу виявили 118 нових випадків коронавирусной інфекції (+ 4 смерті). У Севастополі - 27 (+ 1 смерть). Кількість заражених на півострові збільшилася до 6479 осіб, в тому числі +1191 в Севастополі. Померло 125 осіб, в тому числі 33 - в Севастополі

10. "За вихідні в Криму госпіталізували понад 400 кримчан з важкими пневмоніями", - повідомили окупанти. Це х * рня, так, Аксьонов? Розкажи ще нам, який був "вдалий сезон"

11. Новини медицини з Сімферополя: "До мене швидка так і не приїхала. Сьогодні ПЛР - 1700, КТ - 4500, ліків вже на 7000. Крапельницю сьогодні поставила - 1000 "

12. Довго мовчав, тому що потрапив в непросту ситуацію - впритул зіткнувся з так званої медициною Криму. Після приходу "рятівників" скажу одне: В КРИМУ БІЛЬШЕ НЕМАЄ МЕДИЦИНИ! Два місяці біганини по лікарнях привели в шок від усього побаченого. Це зона байдужості і хамства.

13. У Криму починають закриватися лікарні та поліклініки через брак медперсоналу - один за одним медпрацівники йдуть на лікарняний з пневмонією або коронавірусів. Закрився пологовий будинок в Бахчисараї, закрилася дільнична лікарня в селі Піонерському

Новини Кримнаша. Підсунули не ту Росію, що показували по ТБ

14. Крим продовжує бити антирекорди по коронавірус, а жителі півострова все глибше знайомляться з медициною а-ля рус: "Днями помер мій знайомий. Повний чоловік 60-ти років, викликав швидку, чекав її 10 годин, йому поставили діагноз "пневмонія" і, незважаючи на те, що він діабетик, госпіталізувати відмовилися, пославшись на відсутність місць в лікарнях. Вранці дружина мого приятеля стала вдовою. Інший мій знайомий, який лежав в 7 міськлікарні Сімферополя з пневмонією, говорив, що вільні місця є, і взагалі, ходять розмови, що їх продають по 50000 рублів "," Цілющий путин в допомогу! "," Діти хворіють, приносять це все додому! У моєї сестри захворіла дочка, дитина з температурою пару днів - і все, а сестра з пневмонією вдома лікується! Місць в лікарні немає. Заразилася від дитини. Ви ж викошувати молоде працездатне населення! КТ не зробити, хоч умри в тій черзі. Тестів безкоштовних немає, лікуйся, як хочеш, безкоштовно ліки не дають. Це що, геноцид населення? "," Запис на КТ тільки через 8-10 днів. Жах. А в швидкої трубку не беруть "," Чоловік з вірусною пневмонією - відмовили в госпіталізації. Заразилася вся сім'я, і він їздить на прийом до лікаря, і варто в загальній черзі в поліклініці, замість того, щоб капати антибіотики (за часом)! Це все нормально? "," Наростає паніка серед населення, під поліклініками черзі, місць в стаціонарах не вистачає, цифри хворих сміливо множте на 2, а безсимптомних - і на 3. Пожалійте кримчан, якщо не шкодували, відкриваючи Крим на літній сезон! " , "Все більше переконуюся, що ми не потрібні нікому", "Це всього лише крапля в морі. Брехлива статистика - хворих в рази більше. Поліклініка своїх сотні хворих не звертає ні на які тести !!! "," На тлі нашої мертвої медицини на чергові ковідние канікули прут до нас "," Ні в лікарню потрапити, ні лікаря викликати. Дякую за світле майбутнє! "," Не було б тут туристів - не було б і повторної епідемії !!! "

15. "Я іншої такої країни не знаю, де так вільно і кругом". Окупанти по всьому Криму продовжують готувати з дітей м'ясо на забій

PS Завершу випуск спостереженнями нашої людини : "Ви знаєте, деяка частина кримської вати через 5-6 років окупації почала підозрювати, що їх на * бали і підсунули не ту росію, що показували по ТБ. А причина проста: вони поїхали в регіони рф і побачили, як там живуть, і у них шок. Багато хто не може повірити в побачене".

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Джерело:Блог Кримського бандерівця
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