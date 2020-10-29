1. "У республіканської психіатричної лікарні №1 в Сімферополі чоловік, який перебуває під слідством, скоїв суїцид. У наклав на себе руки підслідного виявили коронавірус. Ситуація в відділенні стаціонарної судово-психіатричної експертизи дуже напружена: ВСЕ лікарі (прим - близько 70 осіб) захворіли, а за пацієнтами стежать тільки санітари. У 10 людей, які перебувають під слідством, підтвердилася коронавірусна інфекція, і всі вони залишаються у відділенні ", - повідомив окупант Андрій Козар. Це те саме місце, куди окупанти відправляють людей, в тому числі політв'язнів, для проведення каральної психіатрії

2. Військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ провели навчання зі знешкодження диверсійних груп на півдні країни, в тому числі на адмінграніце з тимчасово окупованих росією Кримом

4. З початку 2014 року працівниками відділу контролю повітряної обстановки розвідувально-інформаційного центру Повітряних сил ЗСУ зафіксовано 225 000 випадків порушення російськими літаками повітряного простору і держкордону України в включеному Криму

5. Окупанти виявили тіла трьох загиблих членів екіпажу танкера "Генерал Азі Асланов", на борту якого стався вибух 24 жовтня в Азовському морі. Загиблі виявлені всередині будинку, що вибухнув судна, яке відбуксували до Керчі

6. Осяяння? Ватяна Представниця з Коктебеля сита камінням з неба: "Хочу звернутися до адміністративних органів Криму. Чи можете ви виставити на офіційному сайті договір про входження Криму до складу рф - з повними підписами синім чорнилом і синьою печаткою Криму? Моя думка: Крим не увійшов до складу рф. Держдума схвалила і підписала договір про входження Криму, але Крим так і не підписав цього документа. На цій підставі статус Криму юридично не підтверджений ніким, а значить, залишається в складі України. Кримське керівництво, кероване ГРУ, початок виселення людей з Криму. Це початок депортації? ", - виє Тетяна Карацуба Сеїд-Бурхан, дізнавшись про те, що окупанти вже депортували з Криму 1000 кримчан

7. Окупанти звинуватили створену ними ж КЖД (замість тремтячою від санкцій РЖД) в тому, що ціни в Криму після відкриття моста не тільки не впали, але і виросли: "Вартість не знизилася, а скоріше, збільшилася з урахуванням використання залізничного транспорту. Як завезення сировини, так і вивезення продукції в багатьох підприємствах здійснюється залізничним транспортом. Тариф високий (на послуги) встановлено Кримської залізницею ", - заявив т.зв. глава Мінпромполітики Криму Олександр Трянов. Гоблін грізно тупотить ніжкою і погрожує розібратися. Пропагандони нагадали, що розібратися він обіцяв вже не раз, але, цитата, безрезультатно

8. Над Соколової вежею Ханського палацу почали споруджувати навіс. Скоро чекати демонтажу даху і черепиці. Таке враження, що Русня Понаїхали ні з Півночі-дощів-снігів, а з Сахари, де дощів і снігу не буває в принципі

9. Окупанти знову бояр нажерлися: "Представник Криму при президенті путини вдруге вносить пропозицію позбавити Україну повноводного Дніпра. Георгій Мурадов, віце-прем'єр міністр Республіки Крим, пропонує перекрити річку Десну на території рф, яка є притокою Дніпра "

10. Варвари: в Білогірському районі окупанти проводять підготовчі роботи для будівництва Бештерек-Зуйського водозабору і водоводу до насосної станції Біла. Окупанти заявили, що ці об'єкти будують для постачання Сімферополя водою, яку планують почати викачувати в квітні 2021 року

11. З'явилися свіжі фотографії пересохлого русла Північно-Кримського каналу на півночі півострова

12. В окупованому росією Криму за добу виявили 251 новий випадок коронавирусной інфекції (+1 смерть). У Севастополі - 65 (+3 смерті). Кількість заражених на півострові зросла до 11 111 осіб, в тому числі 2 164 в Севастополі. Померло 199 осіб, в тому числі 61 - в Севастополі

13. Севастополь. Ковідний госпіталь. Лежали втрьох в палаті, один помер, і ніхто його не забирає

14. Окупанти в Севастополі не тільки зазаборілі нову будівлю поліцаїв на площі Повсталих, а й вирубали навколо нього майже всі дерева: тридцятирічні їли, східні туї та чагарники. Варварський знесення дерев пояснили "необхідністю виконання антитерористичних заходів". Це щоб жоден український диверсант за кущем не сховався. До анексії Криму і Севастополя росією будівлю на площі Повсталих було громадським центром, в ньому розташовувалася бібліотека, курси держслужбовців, громадські організації, держустанови. Окупанти викинули всіх на вулицю, будинок віддали поліцаям, обнесли все парканом і викорчували дерева з чагарниками, цитата, "для кращої

PS Коментарем нашого кримчанина про варварські дії окупантів в Севастополі завершу сьогоднішній випуск: "Ну ось, навіть ще не дочитав, а з приводу дерев я так і подумав, що (спиляли) для" просматриваемости території ". Німецькі окупанти теж так робили ". До речі, сьогодні путин підтримав ідею на законодавчому рівні заборонити порівнювати дії СРСР і нацистської Німеччини. На злодієві шапка горить.

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