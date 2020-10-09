1. Політв'язень другого Сімферопольського "справи Хізб ут-Тахрір" Асан Янік вже 2 місяці знаходиться на карантині в камері СІЗО №1 Сімферополя в антисанітарних умовах, у зв'язку з чим у кримчанина погіршився стан здоров'я

2. У Сімферополі неможливо відкачати вигрібні ями - асенізатори зупинили роботу через переслідування окупантів, які нацькували ментів на асенізаторські машини: "ДАІ доганяють з мигалками, зупиняють, забирають документи і везуть до райвідділу. Я був (у відділенні) на вул. Жуковського. Потримали з півгодинки (в відділенні), віддали документи і відпустили. Я на стоянку машину поставив і більше не чіпав, бо немає сенсу комусь пояснювати щось. Ніяк (затримання) не обгрунтовують. З п'ятниці (2 жовтня) ніхто не працює фактично ", - скаржиться водій. Мабуть, Гоблін тепер і цей бізнес під себе підібгає або під чергових понаехов грунт готують. А ви поки хоч в лайні захлиньтеся!

3. Понаїх з Москви до Криму нацист Олександр Гірський виявив захоплення Криму Туреччиною: "Сьогодні вранці відбулося захоплення Криму Туреччиною, інформаційно. У Феодосії на частоті 104,2 замість пропагандиста Соловйова наполегливо віщає турецька радіостанція, музика, новини. Почалося? Почали з Вірменії і продовжили Кримом ??? Ну от як так? ", - запитує окупант. Гірському спокійно пояснюють наші ватники, що це нормально! Відкритий простір через море - у нас завжди щось турецьке можна було зловити. Але уявіть, в якому страху понаехі живуть в Криму тільки від однієї думки про деокупацію півострова

4. Радувався окупації Криму і кричав перед Путіним "Крим - російський. І крапка. Питання закрито "Гарік Мартиросян тепер усвідомив, що війна - це погано:" Зупиніть війну! Ми хочемо тільки світу! Війна - це найстрашніше. Ні насильству і агресії! Вірменія за мир". Якісь непослідовні ці ватники - спочатку радіють однієї війні, а потім жахаються - інший

5. Окупанти розробили "проект плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму і Севастополя". У чому суть цього наноплана так і не розповіли, але сотку даю, що кількість нових свердловин збільшать в геометричній прогресії - ось і весь план. До речі, на всій цій справі розпиляють 5 млрд рублів

6. Знову відключили весь Сімферополь від води! Типу ремонт якийсь придонної засувки або ремонт на якийсь ТЕЦ. Окупанти навіть не можуть придумати правдоподібну відмовку

7. На острові 404 тепер квартири на нижніх поверхах, куди добирається вода за графіком, повинні оцінюватися дорожче, ніж решта житла. Закони ринку тепер тут такі ж казкові, як і правитель-многоходовочнік.

8. Філіп Кіркоров, Алсу, Олег Газманов, Лариса Доліна, Ігор Крутой, Лера Кудрявцева, Давид Манукян (DAVA) та інші рашисти понаїхали в окупований їх країною Крим на Коронавірусний шабаш "Дитяча Нова хвиля 2020", і потрапили в гастрольний список СБУ

9. Це просто СВЯТО якесь! У Аксьонова роздвоєння свідомості? Відкрив в Артеку "Дитячу Нову хвилю" і посилив боротьбу з ковідом: обмежив масові заходи, масковий режим і закликав тримати дистанцію одночасно? Охреніти просто

10. Новий день і знову антирекорд: в окупованому росією Криму за минулу добу виявили 125 нових випадків коронавирусной інфекції (+ 1 смерть). У Севастополі - 30 (+ 2 смерті). Кількість заражених на півострові збільшилася до 6634 осіб, в тому числі тисячі двісті двадцять один в Севастополі. Померло 128 осіб, в тому числі 35 - в Севастополі

11. В окупованій Феодосії люди безрезультатно намагаються брати штурмом поліклініку, в якій практично не залишилося лікарів

12. Окупована Євпаторія. Я один бачу тут нацистську Німеччину і Гітлерюгенд? Або ще в якійсь країні Європи діти, накачані під зав'язку мілітаристської пропагандою, стоять у військовій формі зі зброєю в караулі і вимовляють завчені безглузді клятви давно закінчилася війні?

13. У цей день, 8 жовтня 2013 року, круїзні лайнери "ARTANIA" і "М. Ломоносов "поспішали з ранку у вільну від рашизму Ялту. Пам'ятаємо. Нудьгуємо. чекаємо

14. Понаїхавша запитала, де краще зняти житло в Севастополі. Посипалися такі відповіді: "Непогані будинки здаються в Краснодарському краї. Рекомендую "," Так, і не так дорого, і клімат відмінний "," (Ще одна Понаїхали) Не чекайте добрих слів від так званих місцевих. Скоро все зрозумієте. Але! Нас вже багато, і ми їх переможемо "," Багато на себе берете. Севастополь не всіх приймає, і люди тут ні до чого. Те, що ви сюди приїхали, не робить вас севастопольцями. Хабалістость у нас не в пошані. Як приїхали, так і відчалив "," (Знову Понаїхали пише) Не дочекаєтесь! "

PS "Не чекайте добрих слів від так званих місцевих. Скоро все зрозумієте. Але! Нас вже багато, і ми їх переможемо "- ось в цій фразі вся суть понаїхів колонізаторів, які зібралися нас перемогти. І саме тому я не відчуваю ніякої жалості до тих вірменів, які зараз зі сльозами на очах біжать з Нагірного Карабаху, який за міжнародними законами належить Азербайджану. Нічого облаштовуватися на окупованих землях, щоб потім, тікаючи, лити крокодилячі сльози! І чим довше буде тривати окупація, тим важче і болючіше вам, понаїхам, буде звідси бігти ... але доведеться!