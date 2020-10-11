1. Обвинувачений у вбивстві сімферопольця житель Чечні написав явку з повинною. Судом окупантів йому обрано запобіжний захід у вигляді... домашнього арешту – адже він не з плакатом стояв на пікеті! А всього лише вбив людину!

2. Ще один накрився мідним тазом: "Севастопольський морський банк" закриває всі свої відділення в Криму і Севастополі. З недобанківською системою Мордора на захопленому півострові залишається всього 5 недобанків зі зниженою соціальною відповідальністю: "РОСІЯ", "РНКБ", "Генбанка", "ІС Банк" і "ЧБРР". До 2014 року в Криму успішно працювало понад 70 українських банків, серед яких були не тільки найбільші фінансові установи України, а й організації з іноземним капіталом. Після анексії Криму росією українські банки припинили свою роботу на півострові. З криками "Кримнаш" в Крим зайшло 36 фінансових установ країни-агресора, але більшість з них практично відразу загнулася під вагою каменів з неба і корисних санкцій. На сьогоднішній день в гетто працює всього 5 банків Мордора, які тримаються на плаву виключно завдяки вливанням з росії.

3. "Стан банківської системи Криму і реальна природа інвестицій в окуповану територію свідчать про те, що в умовах міжнародних санкцій Крим за визначенням не може стати інвестиційно привабливою територією. Він буде залишатися фінансовим тягарем для бюджету держави-окупанта". Про те, як російські недобанки працюють в Криму і висять гирею на шиї росіян.

4. Кабмін України пропонує ввести санкції проти Нікарагуа через відкриття "почесного консульства" в Криму. Запропонований пакет санкцій розгляне РНБО, президент України повинен ввести це рішення в дію, а Верховній Раді потрібно проголосувати за введення санкцій. До речі, поки це т.зв. "Почесне консульство Нікарагуа" в Криму існує тільки на папері - і то не факт. Ніде ще не потрапляла інформація про відкриття, а то б русня вже волала і постила фотографії цього прориву.

5. У відповідь на оприлюднені наміри України ввести санкції проти Нікарагуа Гоблін за вказівкою Кремля оголосив (вже вдруге) про призначення рашиста Олега Белавенцева "почесним консулом Нікарагуа" в Криму і традиційно, вислужуючи перед господарями, вилив сім мішків гречаної вовни лайна на Україну.

6. У лісах Криму тепер страшно гуляти – окупанти можуть захопитися і підстрелити: "В ході проведення практичного заняття на полігоні "Ангарський" (поблизу села Перевальне, Сімферопольського району), військовослужбовці вдосконалювали навички таємного пересування до місця виконання навчально-бойового завдання, підготовки вогневої позиції і її маскування з використанням підручних і спеціальних засобів", – повідомили окупанти.

7. Партизанське водоймище майже фсьо! Ось така ось фігня, малята... І що нас уб'є швидше... хто знає.

8. Жителі села Українка Сімферопольського району поскаржилися окупантам на відсутність води. Окупанти у відповідь надіслали лист, в якому говориться: "На сьогоднішній день підприємство ("Вода Криму") не має технічної можливості здійснити підвіз питної води".

9. Знову антирекорд: в окупованому росією Криму за минулу добу виявили 157 нових випадків коронавірусної інфекції (+ 5 смертей). У Севастополі – 33 (+ 2 смерті). Кількість заражених на півострові збільшилася до 6996 осіб, в тому числі 1286 в Севастополі. Померло 141 осіб, в тому числі 38 в Севастополі.

10. Знайома загриміла з короною в лікарню. Перукар, працювала до останнього, будучи впевненою, що її це не торкнеться. Всім з красивими стрижками великий привіт.

11. Сімферополь. Інсуліну діабетикам "немає і буде не скоро, тому що склади порожні" – відповідають в аптеках. І помруть діабетики, якщо що, немає від коронки. Їх вб'є "рідне говіння", яке змусило людей з групи ризику колесити по всьому місту в пошуках ліків. "У Севастополі (інсулін) поки є, але з іншими розсходниками вже настала жопа. Люди купують в інеті на спеціалізованих сайтах. Сам допомагав їм замовляти".

12. Відфестивалили: окупанти в Севастополі ввели обов'язкову самоізоляцію для жителів старше 65 років.

13. Аквафреш ще нікому удачі не приніс: в Новому Світі під час шторму на берег викинуло прогулянкову шхуну "Гулёна", власник якої (В'ячеслав Савелічев) причепив на судно величезний сріколор.

P.S. Завершу випуск захоплюючою історією рашіста, який виявив, що Крим – Україна: "BMW російської збірки вважає Крим українським. Це з подивом дізнався москвич Олег Якушкин, що відправився на півострів на тільки що купленому автомобілі BMW, зібраному калінінградським "Автотор". Як розповів Олег, посередині Кримського моста навігаційна система його автомобіля раптом заявила, що він перетнув український кордон. Втім, ще до того навігатор машини виявляв явні проукраїнські погляди, прикладаючи маршрут Москва-Севастополь виключно українською територією і ігноруючи альтернативний маршрут через Краснодарський край по трасі "Дон".

Коли ж автовласник все-таки переконав свою машину зробити "нелегальний перехід кордону" і вже їхав по Криму, навігатор вперто показував населені пункти лише після введення назви "Україна". Після повернення до столиці Олег звернувся в автосалон, де він в червні придбав свідому машину. Однак там, за словами автовласника, "мені ніхто не зміг відповісти що-небудь зрозуміле". Той випадок, коли "навігатор з явно проукраїнськими поглядами" і "Свідомо машина" виявилися розумнішими більшості росіян, які, схоже, остаточно з'їхали з глузду. Пропоную ідіоту або купити "Пріору", або причепити на своє авто німецької марки табличку "на Берлін"... І взяти штурмом Рейхстаг... За Дідів!

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