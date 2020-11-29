1. Сьогодні День пам'яті жертв Голодоморів. Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав: "У цей день схиляємо голови на знак скорботи і поваги до пам'яті мільйонів українців, що загинули від болісних страждань в результаті злочинних дій Москви, скоєних тоді з метою знищення української нації. У 2014 році Москва знову скоїла злочин проти незалежної України, окупувавши Автономну Республіку Крим та місто Севастополь, розв'язавши військові дії на території окремих районів Донецької та Луганської областей. Історія так розпорядилася, що перед нинішнім поколінням України стоїть завдання остаточно звільнити Україну від імперських домагань Москви, відновивши територіальну цілісність України в рамках її міжнародно визнаного державного кордону, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь".

2. "Тоді їх міг врятувати хліб. Свічка на підвіконні завжди горіла в цей день у нас. Дуже запам’яталося — спочатку у твоєму вікні і у 2-3 навпроти. Наступного року — у твоєму і 10-15 поруч. Ще через рік — твоє вікно і ледве не половина вікон у багатоповерхівці поруч. Сімферополь, який знає і пам’ятає, і це назавжди у душі.

3. Громадська організація КримSOS в рамках кампанії "Find and Free" провела 52-гу акцію на підтримку жертв насильницьких зникнень і їхніх рідних в Криму. Через пандемію акція пройшла в онлайн-форматі, а саме у формі флешмобу "Голос (не)знайдених"

4. Ватник скаржиться, що через огидний мобільний зв'язок у нього зірвалася крупна операція, тому що клієнт не міг до нього додзвонитися цілий день. Ватник каже, що це стало останньою краплею. І що тепер буде після цієї краплі? А ось що! Ватник погрожує перейти з їхтамнєтського МТС до одного з кримських операторів - "Волна" або Win. Потім ватник дізнається, що всі ці шарашкині контори працюють на одних вишках з однаковою якістю, вірніше, його відсутністю. Вата - це діагноз.

5. До кінця року окупанти мають намір пробурити ще 30 свердловин, що тільки посилить створену рашистами водну катастрофу в Криму.

6. Проблему води в Криму окупанти вирішують за допомогою шлагбаумів і грізних табличок: "У Байдарській долині перекрили в'їзд до всіх водойм, навіть самим крихітним. Скрізь свіжовкопані шлагбауми і грізні таблички", - скаржиться мешканець севастопольського ватного форуму.

7. В окупованому росією Криму за добу виявили 229 нових випадків коронавірусної інфекції (+6 смертей). У Севастополі - 62 (+3 смерті). Кількість заражених збільшилася до 19 133 осіб, в тому числі 4 218 – в Севастополі. Померло 406 осіб, в тому числі 117 - в Севастополі.

8. Окупанти заявили, що вже найближчим часом почнуть масову вакцинацію від коронавірусу в Криму. Нагадаю, Пєсков днями заявив, що путін не може бути щеплений російською вакциною, оскільки вона не сертифікована, тобто не пройшла всіх випробувань для безпечного використання: "Президент не може використовувати не сертифіковану вакцину". А лохів вже прищеплюють, і в Україні п'ята колона кричить, що треба рашкінську вакцину терміново закуповувати.

9. Ще в однієї ватниці більше немає сил і терпіння: "У мене вже немає просто сил і терпіння. Так вибачить мене міністерство охорони здоров'я, але це ппц. Отже, в п'ятницю чоловікові прийшов позитивний ковід, ми на самоізоляції. У понеділок у мене симптоми: жахлива головний біль, температура. Віддзвонили всюди, всіх попередили. Тільки в середу приїхав лаборант, взяв у мене мазок. Отже, квест триває, лікаря так і немає. Я вмираю, блювота, нудота, запаморочення, температура, біль у грудях. Лікаря немає. Підсумок: сьогодні після обдзвону нами і родичами гарячих ліній, нам відповідають, що ваші дані втрачені в Вірменській лікарні. За годину дзвонить лікар: ми не можемо приїхати, немає бензину, немає скафандра. Після трьох годин безперервного діставання медсестри, головлікаря, лікаря нам прописують ліки"

10. Повернулася з волi. Перше, что нас зустрiчало у рiдному мiстi - це купи смiття віще мого зросту на однiй з центральних вулиць Керчi. Такого неподобства я ще не бачила за все життя.

PS Радянський режим, а тепер і російський, завжди ставили собі за мету знищення української ідентичності та поневолення України. Якби путін жив в 30-х роках, то назвав би все, що тоді відбувалося "Ввічливим голодомором". Путінський режим вчинив дуже велику помилку, коли в 2014 році розв'язав кровопролитну війну проти України. Він розбудив наш дух свободи, змусив згадати, хто ми є. І що важливо - він відкрив нам очі на саму росію і росіян, відкинувши назавжди історичну муть про "братські народи". Ми пам'ятаємо і сумуємо. Вони пам'ятають і мріють повторити... Пропоную прочитати статтю "Голодомор. Радянська окупація України " з фотографіями, цифрами і фактами. Пам'ятаємо...