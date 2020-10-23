1. Постпред США при НАТО Кей Бейлі Хатчінсон заявив, що мілітаризація росією анексованого Криму змушує тримати посилене військову присутність альянсу на сході Європи: "Незаконна спроба захопити Крим змусила нас до підвищеного присутності, чи не на постійному рівні, а на рівні ротації сил, щоб стримувати будь-яку подальшу діяльність росії, і на майбутнє - щоб Крим повернувся в Україну. Росія зараз здійснює мілітаризацію Криму, і з цієї причини ми повинні подбати, щоб усі наші союзники в Чорному морі і в інших регіонах були захищені "

2. У зв'язку з анексією росією Криму, а також через зростання тероризму та кібернетичного в світі, НАТО необхідно оновити свою стратегічну концепцію, заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг. Це повинно відбутися на саміті в 2021 році

3. За підрахунками КримSOS, 96 осіб в окупованому росією Криму знаходяться в місцях позбавлення волі в рамках політичних переслідувань. З них 69 осіб знаходяться за гратами по "справах Хізб ут-Тахрір". Не менш 180 дітей позбавлені батьківської опіки. Що заважає звільненню політв'язнів і що потрібно робити Україні? Читайте в матеріалі правозахисників

4. За рішенням окупаційних судів з анексованого Криму депортували майже тисячу осіб, повідомила посол з особливих доручень політичного директорату МЗС України Лариса Герасько

5. "поширив неправдиві відомості про діяльність СРСР в роки Другої світової війни" - на мешканку Ялти окупанти завели справу за підозрою в "реабілітації нацизму". А всі ми знаємо, що саме за цим, як правило, ховається. Напевно, ялтінка правду про совок написала

6. Україна не буде поставляти воду для розвитку російського ВПК в окупованому Криму. Росія штучно політизує це питання і як держава-окупант несе повну відповідальність за водопостачання на півострові, відповідно до міжнародного гуманітарного права, повідомила заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппаров

7. Україна відновить поставки дніпровської води в Крим лише після його деокупацію. До того часу питання водопостачання півострова є ПОВИННІ росії як держави-окупанта. Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков

8. Віце-прем'єр Росії Марат Хуснуллін, який призначений путінської шісткою по Криму, повідомив, що "Росгеологія" до кінця року пробурить на включеному півострові ще 30 свердловин. Добивають Крим не по днях, а по годинах

9. В уряді окупантів знову констатували, що російський великий бізнес не йде до Криму через страх корисних санкцій, а тому пообіцяли путину постаратися залучити хоч якихось "інвесторів", наприклад, можна сплавити "інвесторам" виставлену на продаж мережу громадських туалетів в Сімферополі і видати це за прорив. дзвонити Гоблін

10. Новий рекорд: в окупованому росією Криму за минулу добу виявили 212 нових випадків коронавирусной інфекції (+2 смерті). У Севастополі - 55 (+2 смерті). Кількість заражених на півострові збільшилася до 9546 осіб, в тому числі тисячі сімсот дев'яносто вісім в Севастополі. Померло 186 осіб, в тому числі 55 - в Севастополі

11. Підвал лікарні в Барнаулі завалений трупами людей, які померли від коронавируса. І ось це ось все вже кілька місяців масово пре до Криму. Уявляю підвали наших лікарень ... Зате Гоблін щасливий - сезон пройшов на ура і навіть триває

12. Встановлено будівельні ліси на Соколової вежі Ханського палацу в Бахчисараї. Я так розумію, окупанти будуть знімати черепицю з покрівлі і міняти балки. А у нас почався сезон дощів ...

13. Як ви вже знаєте, окупанти вирішили віддати під забудову територію аеродрому "Заводське" в Сімферополі, куди переселять близько 40 тисяч росіян. Кримчани все не можуть заспокоїтися і вихлюпують свій гнів ... в соцмережах: "Тепер все ясно. Навесні-14 їм не ми були потрібні, а наша територія. А ми тепер аки індіанці в резервації "," Україна "Заводське" не чіпала "," Ідіть на х * й зі своїми мікрорайонами, через них і сидимо без води, через них вирубують дерева по всьому Криму, через понаїхали немає місць ні в садках, ні в школах, в поліклініку не попасти ні нам, ні нашим дітям "," Аеродром - це вам не земельну ділянку !!! "," Скільки по місту довгобудів, недобудов, недоробок, рукожопства! Маса! Ляльковий театр, міст на Гагаріна, гуртожиток для студентів біля озера в районі радіоринку, нова лікарня імені Семашка з тріщиною в фундаменті, парк імені Гагаріна ... У вас руки з дупи і мізків немає. Не чіпайте готовий діючий аеродром !!! Ви новий не в змозі доробити і створити !!! Не сушіть те, що створили без вас і задовго до вас! "," І так вже все забудували. Скільки можна?! Чи не Крим, а суцільний бетон "," Знову через людей переступили і пішли "," Будівництво цього ЖК - плювок на всіх людей "," Скажіть, вам плювати на Крим? ТОБІ ОСОБИСТО? А на майбутнє своїх дітей? Ні? Тоді рятувати АЕРОПОРТ Заводське! "," І не тільки аеропорт. Весь Крим треба рятувати! "," Як сказав недавно один з місцевих блогерів, кримчани стали терпіли "," Якщо не забудують аеропорт Заводське, там будуть літаки НАТО "," Шостий рік балаган. Що побудували реально гідне за цей час? "," А пити вони що будуть? Куди відходи життєдіяльності зливати? "," Хто ж потім зможе "розсьорбати" все це? "," Нехай будують. Землю, звичайно, вкрадуть і займуть, але змивати в туалетах доведеться плювками "

PS Ще одне повідомлення з останнього пункту дайджесту винесу на закінчення випуску: "Це російський державний капіталізм з олігархічним ухилом плюс гасла і ура-патріотизм по всій країні. Скріпи - як сказав би вождь світового пролетаріату. Простим людям в цій системі відводиться роль масовки ". О, таки стали розуміти, що "людям в цій системі відводиться роль масовки". Така ж роль відводилася зрадникам України в 2014 році. Помахали сріколорамі? А тепер в стійло!

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