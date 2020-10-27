1. "Історії охопленого жахом півострова": КримSOS провела 51-ую акцію, присвячену жертвам насильницьких зникнень в окупованому росією Криму. З початку окупації на півострові були викрадені 44 людини, 15 з них до цих пір вважаються зниклими без вести. Шестеро викрадених в 2014-2016 роках були знайдені мертвими. Цим трагічним випадкам і була присвячена акція, що пройшла біля стін посольства Росії в Києві

2. Окупанти в Севастополі засудили зрадника України Валерія Большакова, обвинуваченого в "екстремізмі", до 2 років і 6 місяців умовно. Нагадаю, в 2014 році ватник радісно зустрічав окупантів, а Україну називав фашистською. Потім почав вити від каменів з неба, був разом з матір'ю жорстоко побитий окупантами і позбавлений засобів до існування (заморожені всі рахунки і соцвиплати)

3. Завершена пошуково-рятувальна операція в Азовському морі після аварії танкера "Генерал Азі Асланов", який йшов під російським прапором. Окупанти більше не будуть шукати трьох зниклих моряків. Баби ще народять (с)

4. За останній рік в окупованому росією Криму пересохло не менше 10 водойм. Скільки озер зникли з карти півострова c 2014 року окупанти не повідомляють. Якщо щороку на півострові будуть висихати за 10 озер, то приблизно за 30 років озер в Криму не залишиться. Багато зниклі водойми харчувалися підземними джерелами, але через варварського буріння окупантами все нових і нових свердловин масштаби катастрофи збільшуються через антропогенного навантаження на навколишнє середовище, кажуть екологи

5. Окупанти повідомили, що в Криму тривають роботи з пошуку додаткових джерел води і ведеться буріння нових свердловин для постачання Сімферополя, Сімферопольського і Бахчисарайського районів

6. Гоблін заявив, що через тривале дефіциту води відновлювати гаряче водопостачання не планується. У тих районах, які сидять на графіку і зниженому тиску, у багатьох навіть автономної гарячої води немає - люди купаються в тазиках. Спасибі, росія! . До речі, мийки машин продовжують працювати в умовах водної катастрофи

7. А куди подівся літачок, що викликає зливи? Зовсім замовкли, а в перший день він налітав аж 35 годин. Хресний хід треба організовувати, раз наука не допомогла! А схема була така: в Криму сезон дощів з вересня по грудень - на це був розрахунок, мовляв, прилітає літачок з росії, і в Криму пішли дощі! Хто молодець? Росія молодець! Але що-пішло не так, дощів йок.

8. А ось так виглядає вода в с. Міжводному Чорноморського району .... Якомога частіше мити руки ... Або ноги ... Але з ризиком для життя

9. Спочатку скажи, що віднімеш, а потім дозволь з панського плеча, і вата буде аплодувати: "Канікули і навчання за планом, нічого не міняємо" - Гоблін передумав скасовувати канікули в школах через коронавируса. Раніше він сказав, що діти винні в тому, що розносять заразу по Криму. Чи не понаехі, не "успішний сезон", а кримські діти!

10. В окупованому росією Криму за минулу добу виявили 138 нових випадків коронавирусной інфекції. У Севастополі - 61 (+2 смерті). Окупанти за минулу добу зробили більш ніж в два рази менше тестів, ніж в попередній день 1900 тестів замість 4400 днем раніше, що позначилося на результаті. Кількість заражених на півострові збільшилася до 10 587 осіб, в тому числі 2 037 в Севастополі. Померло 193 людини, в тому числі 58 - в Севастополі

11. У Криму слідом за лікарями закінчилися і ліки: "У лікарні, наприклад, м Саки треба купувати ліки самим !!!! Якого ніде немає! " - з коментів на ФБ Аксьонова. Інші хворі, перебуваючи в тяжкому стані в лікарні, намагаються достукатися до окупантів і повідомити їм, що життєво необхідних ліків у лікарнях немає, тестів в ковідних лікарнях немає, багатьом хворим відмовляють у госпіталізації, ставлять ліві діагнози і відправляють в багатогодинні загальні черги в поліклініки

12. Скоро на тих, хто не хворів ковідом, будемо показувати пальцем і жаліти, як тих, хто в дитинстві не перехворів на вітрянку ... Якщо виживемо

13. Мого близького друга сьогодні госпіталізували "по блату". До цього швидка тричі приїжджала. Перший раз відвезли в лікарню, але там йому відмовили в госпіталізації, лише виписали ліки, які він приймав до цього дня. Будинки ставало то краще, то гірше. Ще два рази швидка відмовлялася відвезти в лікарню. Після підключення "блату" мого друга госпіталізували і відразу підключили до кисню, призначили інтенсивне лікування.

PS "Прошу:" Дівчата, заберіть мене! ". "Ні, - відповідають, - місць немає. Жди. Якщо тест на ковід буде позитивний, тут вже Росспоживнагляд приїде, тебе забере". Вранці дзвоню на комп'ютерну томографію: три з половиною тисячі рублів коштує. "Нічим допомогти не можемо, чергу аж тільки на суботу", - розповідав друзям 47-річний Руслан Москвін, який помер від коронавируса через три години після від'їзду черговий бригади "швидкої", яка так і не забрала його в лікарню. За посиланням прочитайте шокуючі історії медицини від окупантів, які все ще радіють "успішному курортного сезону". Можу лише додати слова знайомого медика, який працює на швидкій: "Люди помирають по домівках, а ми нічого не можемо зробити, місць в лікарнях немає"

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.