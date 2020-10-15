1. Обшук, який влаштовують до шостої ранку, неможливість дзвінка адвокату і навіть заборона попрощатися. Це дуже типово для арештів, проведених російськими окупантами в Криму. Під час одного з таких арештів літня жінка думала, що знову почалася депортація. Ця кримська татарка не дочекалася сина з в'язниці. Він не зміг бути присутнім на її похороні... За посиланням прочитайте історії репресованих росією Арсена Абхаірова і Зеврі Абсеітова з Криму і військовослужбовця 53-й механізованої бригади ЗСУ Павла Корсуна, який з 22 травня 2019 року перебуває в піну російських бойовиків на Донбасі.

2. Всіх Захисників Нашої країни вітаю зі святом! Дякую вам! Завдяк вашій мужності та самовіддачі, я маю Сподівання, что Крим і Донбас обов'язково будут вільними і будуті вдома! Ще раз ДЯКУЮ! Слава Україні!

3. Сімнадцятирічний севастополець, якого українські прикордонники зупинили на кордоні з росією в Сумській області, розповів подробиці того, що сталося Кримській правозахисній групі. Юнак влітку 2020 року вступив на 1-й курс Херсонської державної морської академії. У липні він виїхав з Криму через пункт пропуску "Каланчак" (Армянськ), подав документи до ВНЗ і повернувся додому. У вересні севастополець поїхав до Херсона на навчання, а в перших числах жовтня приїхав додому на кілька днів за речами. При черговій спробі знову покинути Крим молодий чоловік був зупинений окупантами, які відмовили йому у виїзді, пославшись на те, що севастополець вже "вичерпав таку можливість як "одноразовий виїзд" в період карантину". Після цього студент вирішив покинути Крим через міст, і вже з території рф нелегально перетнути кордон, щоб потрапити в академію на навчання. Зараз севастополець знаходиться в Херсоні, в гуртожитку Морської академії, приступив до занять.

4. Окупанти остаточно вирішили до кінця року продати з потрохами "Феодосійський оптичний завод", ватяні співробітники якого в 2014 танцювали від радості, перефарбували завод в сріколор і вірили в світле майбутнє, яке обернулося скороченнями, затримками зарплат і повним дерибаном.

5. Окупанти в Севастополі ввели "режим підвищеної готовності" через дефіцит води, якої залишилося на 81 день. Окупанти мають намір займатися перекиданням води з інших місць: з Кадиковського кар'єру – до 30 грудня, будівництва Бельбекського водозабору – до 1 березня 2021 року перекидання води з озера на горі Гасфорта – з наступного тижня.

6. Ще в одному кримському місті окупанти ввели обмеження на подачу води. З 14 жовтня в Білогірську воду почали давати з 5:30 до 9:00 і з 17:00 до 23:00. Досвід Сімферополя і Сімферопольського району показав, що і за графіком води можна не дочекатися. Крім того, вводяться графіки подачі води і в Білогірському районі: у когось вода буде в денний час, у когось всього кілька годин, у когось – через день по кілька годин.

7. Гоблін заявив, що йому плювати на те, що ви помираєте по домам від коронавірусу, не отримуючи ніякої медичної допомоги. В його інтерпретації це звучало як "рішення про проведення курортного сезону, що не вплинуло на ситуацію з коронавірусом в Криму". Їхтамнєт – воно само взялося... з нізвідки.

8. Новий антирекорд: в окупованому росією Криму за минулу добу виявили 163 нових випадки коронавірусної інфекції (+ 3 смерті). У Севастополі – 32 (+1 смерть). Кількість заражених на півострові збільшилася до 7748 осіб, в тому числі 1417 в Севастополі. Померло 154 людини, в тому числі 42 – в Севастополі.

9. Рідне говіння вбиває кримчан: "Ми чули, як доктор дзвонила кудись, говорила, що хворий дуже важкий, треба терміново госпіталізувати. А там відповідають: місць немає. Лікарі поїхали, обіцяли приїжджати через кожні 1,5-2 години. Звичайно, я не витримала, помчала до сина. Приїхала, двері вже були відкриті, зайшла, а він тихо-тихо: "Хто там?". Кажу: "Я, синочку, твоя мама". Він уже задихався, з кожною хвилиною йому ставало все гірше. Я кидаюсь по квартирі, викликаю знову "швидку". Вони приїхали швидко, але з останнього відвідування пройшло майже три години, він уже затих, з рота пішла піна.

Я сиділа поруч, гладила його, нікого більше не було. Коли з'явилися лікарі, кажу їм: "Мій синочок, здається, вже помер". Доктор підійшов, відкрив йому повіку, констатував смерть. Він же викликав поліцію. Оформляли до п'ятої ранку. Руслана забрали в морг. Розумієте, за тиждень "згорів" міцний, молодий чоловік, який нічим раніше не хворів. І якби його вчасно госпіталізували, він би вибрався". Повна історія з фотографіями по посиланню в твіті. До слова, у матері і сестри померлого Руслана діагностували вірусну пневмонію.

10. Свято Покрови в Севастополі: окупанти в рясах роздавали прихожанам кашу, яку людям довелося їсти руками. Чи не з лопати – вже прогрес. Так і переможуть коронавірус.

11. Боритеся з ковідом? Ну-ну. Спостерігав таку картину: під'їхала машина, вивантажують хліб. Булка впала на підлогу. Підняв і в лоток. Водій перекладає батони, булки, хліб з лотка в лоток. І все це БЕЗ РУКАВИЧОК. Спочатку він чіпав кермо, машину, двері, пішов в туалет, зібрав всю заразу...

P.S. Ватники продовжують несамовито радіти рідному говінню і перераховувати камені з неба, від яких більше неможливо сховатися: "Пізно пити боржомі. Такого колосального дерибану Крим не бачив ніколи. З молотка йде все, забудовується все, на кримчан і їхню думка взагалі всім н*ср*ти. Пачками йдуть в приватні руки підприємства і санаторії, за безцінь віддаються землі. Тільки за останні кілька днів: мінус санаторій Семашко в Симеїзі з територією, де була охорона, мінус залишки Приморського парку в Ялті, тепер ось – мінус унікальний винзавод, знаменитий на весь світ "Массандра".

Великий розпродаж півострова набирає обертів з такою швидкістю, що ці чорти вже, мабуть, взагалі нічого не соромляться. На жаль, Крим, який ми так любили, скоро зникне назавжди. Серце розривається від болю і жаху. Але ми самі винні, адже ми мовчимо, мало хто з нас висловлюється гостро в соцмережах. А з мовчазними ягнятами можна робити що завгодно. І якщо одного разу нас усіх як кошенят вирішать викинути з тієї ж Ялти, напевно, ми це заслужили. У мене реально сльози течуть від болю за рідний Крим, і Ялту особливо".