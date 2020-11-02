1. "Вони не терористи": в соцмережах проходить флешмоб на підтримку політв'язнів червоногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір". Рустему Емірусеінову 3 листопада окупанти мають намір дати 18 років колонії, Арсену Абхаірову – 15 років, Ескендер Абдулганіеву – 16 років. Нагадаю, вчора на підтримку своїх синів з одиночними пікетами вийшли матері політв'язнів. Окупанти відібрали у них плакати і склали протоколи, одна жінка була госпіталізована.

2. Гоблін раптом виявив, що брендові компанії бояться заходити в Крим через корисні санкції: "Великих поки брендових (компаній) немає, на жаль. Але інструменти подолання режиму санкцій є. Ми колегам активно підказуємо. Але поки під своїми брендами жодна компанія – ні з продовольства, ні з промислових товарів, ні по будівництву – не зайшла. Поки санкції в цій частині проти великих гравців працюють".

3. І гарного вам настрою: окупанти попередили кримчан про зростання тарифів на воду "у зв'язку з реалізацією комплексного плану заходів щодо забезпечення регіону питною водою".

4. Бельбекська долина. Напоїти ЧФ рф за всяку ціну. Армія орди будує водозабір, щоб відібрати у людей долини воду Бельбека. Водозабір забере воду у жителів Бельбекської долини і напоїть/відмиє армію рф. Нічого в Криму не робиться з інших причин – тільки потреби МО рф. Усе!

5. Відвід з Білогірського району в Сімферополь протягнуть на місяць раніше. На радість московському пану Хуснулліну. У Карасубазаре вода по годинах. Переливати з пустого в порожнє – це і є робота по ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ Криму водою а-ля говінням.

6. Вночі легковий автомобіль звалився в Північно-Кримський канал. Двоє людей загинули, ще двоє отримали важкі травми. Зате не потонули... Вибачте.

7. У Севастополі увечері 31 жовтня частину вулиць в мікрорайоні Стрілецької бухти майже на годину накрив блекаут. В окупантів знову щось накрилося.

8. В окупованому росією Криму за добу виявили 203 нових випадки коронавірусної інфекції (+4 смерті). У Севастополі – рекордні для міста 81 (+1 смерть). Кількість заражених збільшилася до 12 133 осіб, в тому числі 2 478 в Севастополі. Померло 224 людини, в тому числі 69 – в Севастополі.

9. Мінздох Криму опублікував фоточки роботи "міністра" охорони здоров'я Олександра Остапенко в ковідному госпіталі в Сімферополі. Окупант трудиться ночами і у вихідні дні. І, судячи з фото, трудиться виключно в супроводі пропагандонів для картинки на ТВ. Нам вже легше! Прям одужали всі, дивлячись на фото! Можна до хворого місця прикласти.

10. Ватники зрозуміли, що вляпалися: "Що ж відбувається у нас в Криму!? З ліками біда в аптеках, самотній пенсіонер не в змозі купити, та й бюджетникам теж не легше. Люди останнє витрачають на ліки, терапевти не завжди приходять, зрозуміло, теж хворіють. Невже, влада, ви не в курсі?", "Ціни – космос. Давно пора зрозуміти, що їм з великої дзвіниці на людей, у них одна турбота – як набити кишеню тугіше, ось і вся політика, мати її", "Плюс тотальне зубожіння і безнадія. Ось це ми вляпалися".

11. Немає спокою победонутим. "Чорноморська естафета Перемоги" дісталася до окупованого Судака. "Плавці долають 555 кілометрів по морю, з виходом на берег в містах та відвідуванням пам'ятних місць ВВВ" – цитата. Ватоголові роблять заплив з червоними ганчірками і сріколорамами.

P.S. Завершу випуск повідомленням кримчанина: "Поки прибульці в Криму сподіваються на небеса з їх дощовою вологою, напишу про те, як раніше – до депортації і окупації – місцеві жителі збирали, зберігали та використовували водні джерела. Я виріс в селі серед гір, де не було дніпровської води, опріснювальних установок і великих річок, озер водосховищ... Вода була, її вистачало не тільки людям, а й стадам корів, кіз і овець, яких було багато. Жителів села теж було не набагато менше, ніж зараз. Звідки брали воду? Як мінімум з трьох каптованих джерел в горах: вода самопливом по ариках (зрошувальних каналах), іноді в трубах керамічних, кам'яних жолобах, текла в село, де розподілялася по-різному.

Було кілька громадських фонтанів і поїлок для тварин. Один пам'ятаю у мечеті, другий – по дорозі на Судак, третій закінчувався басейном. Був ще один бетонований накопичувач з насосом на гірці, він працював як водонапірна вежа, але вода в ньому теж була джерельна, смачна. За джерелами і водозаборами люди доглядали, чистили арики і примітивні кам'яні фільтри. Після депортації місцевого населення якийсь час було безлюдно. Зсуви руйнували арики, а водоводи і джерела не чисто, замулювалися, засиплю. Говорили, що з кримськими татарами пішла і вода...

Новоприбулі переселенці почали робити греблі, перегороджувати невеликі річки, долини, робили ставки. При цьому затоплюючи найкращі землі, де росли сади з природним зрошенням. Проблема вирішувалася швидко і по-простому. З безлічі природних джерел залишився один діючий, від нього проклали до села іржаву трубу. Пробурили свердловину на 30 метрів. Вода все одно була своя... але не така. Природно, в унітазах питну воду постійно не змивали в такій кількості, бо туалети були в дворах.

Полив всяких хризантем був обмежений відсутністю хризантем. Люди не так рясно витрачали воду... Корів пустили під ніж і заборонили. Овець згодом з'їли. Але якось так жили, що графіків подачі води не було, як і дніпровської води теж не було, тому як вона була десь там, за горами, в передгір'ях і великих містах... А зараз там водна криза, графіки і ажіотаж –тому що користуються чужим невміло".