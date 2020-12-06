1. Волонтери з Краматорська, Києва, Херсонської та Запорізької областей 4 грудня запустили в бік окупованого Криму прапор України розміром 20 на 6 метрів. Акція приурочена до Дня Збройних сил України, який відзначатиметься 6 грудня. Разом з прапором на півострів відправили 10000 листівок з написами "З Днем Збройних сил України!", "Україна єдина", "Україна понад усе", "Там, де ми, там Україна" та іншими. Прапор України пошила жителька Краматорська Оксана Муравльова. Як зазначили учасники акції, таким чином вони хотіли підтримати жителів окупованого Криму, за що їм велике спасибі! Активісти також нагадали про ранкові обшуки російських окупантів в будинку кримськотатарського активіста Казима Аметова.

2. Сьогодні міжнародний День волонтера: "Усіх причетних вітаю. Все почалося з Криму та Кримом закінчиться після його звільнення. Якщо хтось забув чи не знав про перших волонтерів, які допомогали нашим військовим України у Криму, яких блокували орки. Не дивлячись на те, що навколо головорізи рошинської армії, так звані зелені чоловічки путлера, мій народ не злякався та допомогав нашим українським військовим. Yaşasın bizim millet. Qırım serbest olaçak, o bizimdır İn Şa Allah. Qırım Vatan Millet ".

3. "Виселення сімей ополченців: нам нікуди йти" – під таким заголовком севастопольські пропагандони з Форпост написали чергову слізну статтю про те, як окупанти викидають на вулицю впопулченців. Кізяк з Сімферополя Сергій Акімов, який отримав від окупантів медальку за захоплення Криму, гранично зрозуміло ситуацію розрулив в коментарі до статті: "А де вони до цього жили? Ось туди нехай йдуть, на смітник, і прапор перед собою нехай несуть". Мабуть, свій прапор в кольорах сриколора Акімов давно вже виніс на смітник.

4. Якщо рашкині військові не хворіють короною, то потрібно спробувати їх отруїти. Знайшов тут в ВК пост про те, як у в/ч 46451 (під Сімферополем) сухими пайками отруїлися військові. Так, ситуація звичайна. Але в цей раз їхтамнєти якось особливо розсердилися, і навіть написали про це пост в ВК. Велика і могутня армія рф!

5. Жах який. Фото строго 21+, і це не жарт. Так виглядає зараз Аянське водосховище в Криму. За інформацією окупантів, сюди надходить всього 2000 куб. м. води. Витрачається – 22000.

6. Подивіться, як сьогодні виглядає обміліле водосховище з "споконвічно російською" назвою Егіз-Оба в не менше "споконвічному російському" Бахчисараї. На дні водосховища виріс цілий гай.

7. Я вчора бачив у Феодосії по Керченському шосе в бік Керчі як на двох платформах окупанти везли два велииичезних, як будівельний вагончик, верстати. Так що, ось такий товарообіг: в Крим – військова техніка, з Криму – верстати і все, що працює (як на окупованій частині Донбасу). І так, верстати ще часів СРСР, я такі бачив на заводах.

8. Паблік кримський, кримчани – теж. Коментарі до вчорашнього вкидання окупантів про те, що "збройні українці намагалися прорватися на територію Росії": "Ви думайте головою, коли пишіть свої безсмертні опуси. *Збройні українці*, да? Ви перебрехали текст офіційного повідомлення. З якою метою? Срач підняти? Ціну набити цього пабліку, рекламодавців заманити?", Це Форпост, там така карга пісклява начальницею, сучка стара", "Так це ж хворі люди, які складають заголовки на Форпості", "Лугандонци, а не українці", "Ні-ні -не, так нецікавий буде заголовок", "Ну а хто ще озброєний може шлятися туди-сюди по російському кордоні?", "Чекаю ватоголових (в коментарях)".

9. У Малому маяку окупанти скидають будівельне сміття з вантажівок прямо на пляж. Такого навіть у нас ще не було.

10. Прямо зараз йде знищення красивого місця в Криму – Кайгадор (Орджонікідзе).

P.S. Сьогодні 26-та річниця підписання Будапештського меморандуму, котрий гарантував Україні територіальну цілісність і захист в обмін на відмову від третього за величиною у світі ядерного арсеналу. Меморандум був підписаний 5 грудня 1994 року лідерами України, США, Великої Британії та Росії. 4 грудня 1994 року Китай як ядерна держава виступив із заявою про надання Україні гарантій безпеки, а Франція передала делегації нашої країни відповідну декларацію разом із супровідним листом, підписаним президентом Франсуа Міттераном.

Через 20 років після підписання меморандуму росія напала на Україну. Інші країни, що гарантували нам безпеку і захист, обмежилися введенням санкцій, які, я впевнений, доб'ють росію, як колись добили совок, але станеться це не так скоро, як нам хотілося б. 19 березня 2014 року, в перші дні війни росії проти України, в МЗС Росії заявили, що Будапештський меморандум був порушений ЄС і США, коли ті підтримали протестувальників на Майдані, а не Януковича.

У зв'язку з цим я хочу процитувати три пункти меморандуму:

1) Російська федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки (далі - країни) підтверджують Україні своє зобов'язання відповідно до принципів Заключного Акту НБСЄ поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України;

2) Країни підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України;

3) Країни підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного Акту НБСЄ утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином забезпечити собі переваги будь-якого роду... У 2014 році, незважаючи на територіальні та людські втрати, тільки одна сила дозволила Україні вистояти перед обличчям російської агресії. Це український народ і потужний волонтерський рух, що зародився на Майдані.

Сьогодні відзначається міжнародний День волонтера. Це ті люди, які приходять на допомогу без будь-яких меморандумів і договорів. За покликом серця. За це вам величезне спасибі. Ми вистояли! А Будапештський меморандум не вартий і паперу, на якому був підписаний. Нам потрібно розраховувати в першу чергу тільки на свої сили!

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