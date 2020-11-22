1. "Іслям Джеппаров одружився зовсім незадовго до викрадення. Джевдет Іслямов збирався вступати до медичного. Але їх планам не судилося збутися. Молоді люди стали жертвами насильницького викрадення 27 вересня 2014 року в окупованому Криму". Батько Ісляма і дядько Джевдету – відомий в Криму правозахисник Абдурешит Джеппаров.

2. У кримчанина Олега Приходько, якого через проукраїнську позицію окупанти звинувачують в підготовці до теракту і виготовленні вибухових речовин, серйозно погіршилося здоров'я в СІЗО Ростова-на-Дону, повідомила дочка політв'язнів: "Він і так дуже погано чув. У нього слух був на одне вухо 30%. Друге вухо... Він, фактично, глухий. Зараз він зовсім оглух. Йому не надавали допомогу близько тижня. Коли вже схаменулися – уколи якісь, антибіотики колють – вже стало пізно. Загалом, людина вже не чує".

21 листопада кримському активісту з Сакського району Олегу Приходько виповнюється 62 роки. Цю дату він зустрічає в СІЗО. Він не приховує свою проукраїнську позицію, не визнає анексію півострова і стверджує, що російський паспорт йому "всунули" всупереч його бажанню pic.twitter.com/hILFw7ZBKo - Крим.Реаліі (@krymrealii) November 21, 2020

Сьогодні Олегу Приходько виповнилося 62 роки. Це другий День народження кримчанина в СІЗО.

3. Окупанти в Керчі провели масштабний рейд по району Аршинцево. У каральних загонах були задіяні представники Росгвардіі, поліцаї, ДПС. Танки і БТР на вулиці захопленого міста поки не виводили – це ще попереду. Подібні рейди пообіцяли і в інших районах Керчі.

4. Дочка Дмитра Пєскова Єлизавета і скандально відома нацистка із НОД Марія Катасонова за гроші Кремля привозять до окупованого Криму чорних археологів з Франції та Італії, імітуючи визнання "російського" статусу Криму Заходом.

5. Рашистському музиканту і продюсеру Максиму Фадєєву заборонили в'їзд в Україну. Також його внесли до переліку осіб, які загрожують безпеці України. Причина – незаконний в'їзд в окупований його країною Крим. У травні 2017 року Фадєєву на три роки вже забороняли в'їзд в Україну. Тоді він обіцяв подати до Гаазького суду. Цитата: "Впевнений, що Міжнародний суд в Гаазі розбереться в правомірності такого рішення!".

6. Ялта – наступна на графік подачі води? Окупанти повідомили про "значне зниження" запасів води водосховищах, що постачають Ялту – Щасливенське і Загорську. Просять "економно витрачати воду". Подивіться на калюжку, яка залишилася від Загорського водосховища.

7. Вода в Сімферополі цікава дуже нині: "Г*вн*м ЛЮДЕЙ УЖЕ поїли, тепер якийсь гас. А завтра що набадяжать? Це як би питна вода з водопроводу, налита в чисту каструлю. Сімферополь, район студмістечка КФУ. Сергій Аксьонов, Олена Проценко, Росспоживнагляд, хочете борщ на такому бульйоні? "Вода Криму", вам борщ не пропоную, ви юшку їли".

8. Окупанти в Сімферополі провели сьогодні сільськогосподарський ярмарок для "підтримки кримських сільгоспвиробників, а також для стабілізації цінової ситуації". А міст вже не підходить для "стабілізації цінової ситуації"? У всіх ціни в магазинах впали після цього ярмарку?

9. В окупованому росією Криму за добу виявили 225 нових випадків коронавірусної інфекції (+5 смертей). У Севастополі – 59. Кількість заражених збільшилася до 17 185 осіб, в тому числі 3 810 в Севастополі. Померло 350 осіб, в тому числі 99 – в Севастополі.

10. На тлі зростання числа хворих коронавірусів кримчани виступають за закриття півострова для росіян. Навіть російські пропагандони опублікували відповідне відео опитування: "Звичайно (треба закрити). Тому що там (прим. в росії) більше хворіють, ніж у нас", "Я думаю, що все-таки так, що це допоможе, тому що до нас приїжджає дуже багато туристів. І якщо зараз закрити, то ситуація стане кращою", "Я вважаю, що трохи треба прикрити, тому що тут скоро дихати нічим буде. Звичайно, це захистить нас. Хто до нас приїжджає? Хто їх перевіряє на кордоні, на мосту?", "Давно це треба було зробити. Сюди все везуть цю гидоту", "Так. Тому що з усіх регіонів люди приїжджають до Криму і, звичайно, привозять, і кількість людей збільшується", "Треба було відразу закривати, а не відкривати сезон. Зараз як рвонуть всі на Новий рік. Всі будуть тут, вся росія, вся Москва. Не треба нам епідемія", "Я вважаю, що (закриття Криму) убезпечить, тому що люди заїжджають, наприклад, з мосту, вони можуть навіть самі не знати, що він у них є. Я вважаю, що треба закриватися".

11. І чим, мені цікаво, займається ФСБ? Куди дивиться? Тут якась богомерзька русофобка поширює наклеп про те, що нібито в сакральному Кримнаші після вигнання мерзенних бендер з медициною все стало тільки гірше. Тримайте Агентка Піндос: "Якщо зайти просто в лікарню – в ту ж Євпаторійську, Сакську, Білогірську, Бахчисарайську – ви побачите, що там ось та українська спадщина, яка залишилася і яким багато обурюються, ВОНО лише посилилось, ЩЕ ГІРШЕ СТАЛО", – заявила Поклонська в інтерв'ю рашистці Тіні Канделакі.

І чим, мені цікаво, займається ФСБ? Куди дивиться? Тут якась богомерзкая русофобка распрострасняет наклеп про те, що нібито в сакральному Кримнаше після вигнання мерзенних бендер з медициною все стало тільки гірше. Тримайте Агентка Піндос! pic.twitter.com/ZVqEhMfXNK - Մ ιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) November 20, 2020

12. Виставки трун були, ярмарки ритуальних послуг – теж були. Тепер окупанти пишаються тим, що в Криму почали робити труни з картону, яких "вистачить на всіх". Черговий прорив на зло ворогам.

13. Окупанти продовжують масштабну і всеосяжну мілітаризацію дітей в Криму.

14. 7 років минуло. Чергова річниця. Тут, по іншу сторону лінії розмежування, чудово розумієш, що слова Гідність та Свобода – це не порожній звук.

15. З Днем Переваги та Свободи!

P.S. 21 листопада в Україні відзначають День Достоїнства та Свободи. Цей день знаменує початок двох революцій: Помаранчевої (у 2004 році) і Революції Достоїнства (в 2013 році). Наша боротьба далека від завершення, а допомагають наблизити перемогу десантно-штурмові війська, які відзначають сьогодні своє професійне свято. Дякую кожному, хто не опустив руки і продовжує вносити свою лепту в нашу боротьбу! Бажаю всім нам якнайшвидшої перемоги в російсько-українській війні! Слава Україні!

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