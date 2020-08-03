Новий всесвітній потоп трапиться скоро: вчені назвали терміни
До кінця ХХІ століття людство буде змушене зіткнутися з черговим всесвітнім потопом, якщо не здійснить жодних кроків для боротьби зі зміною клімату.
Учені вважають, що потоп спровокують активні припливи, а також хвилі, що збільшуються, і кількість штормів, яка зростає, повідомляється в науковому журналі Nature.
Згідно з розрахунками, у разі реалізації найгіршого сценарію до 2100 року значні території земної суші виявляться затопленими. Особлива загроза чекає прибережні райони, які розташовані на висоті близько 10 м над рівнем моря – вони підуть під воду на 50%.
Усе це призведе до того, що 287 млн осіб (4% населення Землі) постраждають від такої глобальної катастрофи. В економічному плані вона вдарить по світу не менше й завдасть шкоди на $14 трлн (20% від світового ВВП).
Якщо розглядати наслідки катастрофи на прикладі конкретних куточків світу, то в США частково затопить такі штати, як Північна Кароліна, Вірджинія і Меріленд, в Азії – деякі регіони КНР, Бангладеш, Індії. Також "жертвами" нового потопу стануть північ Австралії й низка європейських країн: північ Німеччини і Франції, а також острівна Великобританія.
Як повідомляв OBOZREVATEL, учені спрогнозували, що Африканський континент через кілька мільйонів років повинен розділитися на дві частини через розходження тектонічних плит. У результаті між ними утвориться новий океан. Доказом цього процесу є тріщина довжиною 56 кілометрів в ефіопській пустелі.