Новий всесвітній потоп трапиться скоро: вчені назвали терміни

До кінця ХХІ століття людство буде змушене зіткнутися з черговим всесвітнім потопом, якщо не здійснить жодних кроків для боротьби зі зміною клімату.

Учені вважають, що потоп спровокують активні припливи, а також хвилі, що збільшуються, і кількість штормів, яка зростає, повідомляється в науковому журналі Nature.

Згідно з розрахунками, у разі реалізації найгіршого сценарію до 2100 року значні території земної суші виявляться затопленими. Особлива загроза чекає прибережні райони, які розташовані на висоті близько 10 м над рівнем моря – вони підуть під воду на 50%.

Усе це призведе до того, що 287 млн осіб (4% населення Землі) постраждають від такої глобальної катастрофи. В економічному плані вона вдарить по світу не менше й завдасть шкоди на $14 трлн (20% від світового ВВП).

Якщо розглядати наслідки катастрофи на прикладі конкретних куточків світу, то в США частково затопить такі штати, як Північна Кароліна, Вірджинія і Меріленд, в Азії – деякі регіони КНР, Бангладеш, Індії. Також "жертвами" нового потопу стануть північ Австралії й низка європейських країн: північ Німеччини і Франції, а також острівна Великобританія.

До 2100 року на Землі може трапитися новий всесвітній потоп Nature

Під загрозою затоплення опиняться значні частини суші Nature

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені спрогнозували, що Африканський континент через кілька мільйонів років повинен розділитися на дві частини через розходження тектонічних плит. У результаті між ними утвориться новий океан. Доказом цього процесу є тріщина довжиною 56 кілометрів в ефіопській пустелі.