Новий відтінок червоного під назвою "Менструація" викликав скандал у мережі

Карина Бондаренко Суспільство 06:30, 30.09.2020 Оновлено: 06:31, 30.09.2020

Інститут кольору Pantone представив новий відтінок червоного кольору під назвою "Менструація".

Про це повідомили на сторінці компанії в Twitter. Новина викликала неоднозначну реакцію мережі та суперечки в коментарях.

Відтінок червоного створили за підтримки шведського виробника менструальних чаш Intimina, який запустив кампанію по боротьбі з культурою сорому навколо менструації.

"Активний і сміливий червоний відтінок... надихає людей, у яких є менструація, пишатися собою", – заявила віце-президент Інституту кольору Pantone Лорі Прессман.

Відтінок червоного "Менструація".
Pantone в Instagram

Користувачі розділилися на два табори: тих, хто підтримав ідею і тих, хто виявився категорично проти.

"Що ж, це чорт як нерозумно...", "Що далі?", "Люди, у яких менструація" означає жінки ","Ми жінки! Немає людей, у яких менструація!"," Я думав, це жарт"," Нарешті!"," Це феноменально"," Прийшов час перевищувати табу! ", – написали в коментарях.

Інститут кольору Pantone – частина однойменної американської компанії, яка займається розробкою кольорової палітри і прогнозує колірні тренди на ринку.

Pantone створив новий відтінок червоного.
скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, інститут кольору Pantone назвав десять головних кольорів сезону весна-літо 2021, які будуть представлені на Тижні моди в Нью-Йорку (США).

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