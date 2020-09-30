Новий відтінок червоного під назвою "Менструація" викликав скандал у мережі

Інститут кольору Pantone представив новий відтінок червоного кольору під назвою "Менструація".

Про це повідомили на сторінці компанії в Twitter. Новина викликала неоднозначну реакцію мережі та суперечки в коментарях.

Відтінок червоного створили за підтримки шведського виробника менструальних чаш Intimina, який запустив кампанію по боротьбі з культурою сорому навколо менструації.

"Активний і сміливий червоний відтінок... надихає людей, у яких є менструація, пишатися собою", – заявила віце-президент Інституту кольору Pantone Лорі Прессман.

Відтінок червоного "Менструація". Pantone в Instagram

Користувачі розділилися на два табори: тих, хто підтримав ідею і тих, хто виявився категорично проти.

"Що ж, це чорт як нерозумно...", "Що далі?", "Люди, у яких менструація" означає жінки ","Ми жінки! Немає людей, у яких менструація!"," Я думав, це жарт"," Нарешті!"," Це феноменально"," Прийшов час перевищувати табу! ", – написали в коментарях.

Інститут кольору Pantone – частина однойменної американської компанії, яка займається розробкою кольорової палітри і прогнозує колірні тренди на ринку.

Pantone створив новий відтінок червоного. скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, інститут кольору Pantone назвав десять головних кольорів сезону весна-літо 2021, які будуть представлені на Тижні моди в Нью-Йорку (США).