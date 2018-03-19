Новий циклон: Україну накриють сильні снігопади

У вівторок, 20 березня, в Україні з Півдня увірветься новий циклон, який принесе сильний вітер і снігопади і охопить майже всю територію країни.

Як розповіла синоптик Наталія Діденко, він почне ходу Україною з південного заходу - Одеська, Миколаївська, Вінницька, Чернівецька області.

"Далі він буде переміщатися у північно-східному напрямку, поступово охоплюючи практично всю територію України. Це означає знову снігопади, посилення вітру, хуртовини, на півдні, де температура буде вищою, сніг перетворюватиметься у мокрий сніг", - сказала синоптик в ефірі "Еспрессо".

Температура повітря в Україні буде залишатися низькою.

Так, на півночі буде до -10 градусів, вночі на півночі, північному сході до -14, місцями - Чернігівська, Сумська, північ Київської області - до -14...-18 градусів.

"У Києві завтра відчуємо вплив циклону, атмосферний тиск, температура залишатиметься низькою, в столицю підійде сніг з поривчастим вітром", - додала Діденко.

За прогнозом синоптика, поточний тиждень в цілому буде холодним, але з 25-26 березня в Україні почнеться відчутне потепління.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше з'явився прогноз погоди на початок тижня в Україні.