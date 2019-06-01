ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Скандал в ПЦУ: Філарета викрили в новій провокації

772Читати матеріал російською

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет на 3 червня скликає столичних священиків, щоб вони присягнули на вірність Київському патріархату і Філарету як главі УПЦ КП.

Про це 1 червня в Facebook повідомив єпископ ПЦУ Адріан Кулик-Богдан. Священик заявив, що такі дії почесного патріарха руйнують єдність ПЦУ, і назвав Філарета "професійним розкольником і бунтарем".

За словами єпископа, інформацію про підготовлюваний розкол він отримав від настоятелів київських храмів, які досі формально знаходяться під керівництвом Філарета.

"Владика Філарет скликає всіх священиків Києва до себе на Пушкінську 36 в понеділок на 11:00. Він буде вимагати (шантаж/залякування/погрози) від нас, щоб ми підписали присягу на вірність УПЦ-КП і йому персонально як патріарху КП" – розповів Кулик-Богдан.

Почесний патріарх ПЦУ Філарет

Почесний патріарх ПЦУ Філарет

ru.krymr.com

Новини
ПЦУ зробить крок до визнання світовим православ'ям: що це означає

Єпископ нагадав, що Філарет раніше неодноразово називав себе київським патріархом, заявляв, що не визнає статут Православної церкви України, "що Томос неправильний і предстоятель також неправильний".

На його думку, Філарет прагнув обдурити вселенського патріарха і учасників об'єднавчого собору ПЦУ, "що нібито виберуть предстоятеля одного, а за фактом предстоятелем повинен був залишитися він (Філарет), а обдурили його".

"Філарет вже оголосив себе поза УПЦ/ПЦУ, він уже оголосив свій оновлений/реанімований/активований "УПЦ-КП", і він не підкоряється рішенням синоду УПЦ/ПЦУ, а якщо буде архієрейський собор УПЦ/ПЦУ, то і його рішенням він, знову ж таки, не підкориться, якщо воно буде суперечити його баченню і переконанню", - пише єпископ.

Як підкреслив Кулик-Богдан, Філарет "де-факто вже відокремився від УПЦ/ПЦУ і чітко працює над створенням своєї юрисдикції, яку він назве "УПЦ-КП".

Єпископ назвав почесного патріарха "професійним розкольником і бунтарем, який не впорався з власними пороками владолюбства і гордині, не прислухався до голосу соборного розуму Церкви, шляхом розколу і руйнування УПЦ/ПЦУ, заради задоволення своїх владних амбіцій".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Православна церква України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Православна церква України
Особа
Патріарх Філарет
Місце
Україна
Теги
ПЦУцерковний конфліктцерква
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
5
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки