Скандал в ПЦУ: Філарета викрили в новій провокації

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет на 3 червня скликає столичних священиків, щоб вони присягнули на вірність Київському патріархату і Філарету як главі УПЦ КП.
Про це 1 червня в Facebook повідомив єпископ ПЦУ Адріан Кулик-Богдан. Священик заявив, що такі дії почесного патріарха руйнують єдність ПЦУ, і назвав Філарета "професійним розкольником і бунтарем".
За словами єпископа, інформацію про підготовлюваний розкол він отримав від настоятелів київських храмів, які досі формально знаходяться під керівництвом Філарета.
"Владика Філарет скликає всіх священиків Києва до себе на Пушкінську 36 в понеділок на 11:00. Він буде вимагати (шантаж/залякування/погрози) від нас, щоб ми підписали присягу на вірність УПЦ-КП і йому персонально як патріарху КП" – розповів Кулик-Богдан.
Почесний патріарх ПЦУ Філарет
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Єпископ нагадав, що Філарет раніше неодноразово називав себе київським патріархом, заявляв, що не визнає статут Православної церкви України, "що Томос неправильний і предстоятель також неправильний".
На його думку, Філарет прагнув обдурити вселенського патріарха і учасників об'єднавчого собору ПЦУ, "що нібито виберуть предстоятеля одного, а за фактом предстоятелем повинен був залишитися він (Філарет), а обдурили його".
"Філарет вже оголосив себе поза УПЦ/ПЦУ, він уже оголосив свій оновлений/реанімований/активований "УПЦ-КП", і він не підкоряється рішенням синоду УПЦ/ПЦУ, а якщо буде архієрейський собор УПЦ/ПЦУ, то і його рішенням він, знову ж таки, не підкориться, якщо воно буде суперечити його баченню і переконанню", - пише єпископ.
Як підкреслив Кулик-Богдан, Філарет "де-факто вже відокремився від УПЦ/ПЦУ і чітко працює над створенням своєї юрисдикції, яку він назве "УПЦ-КП".
Єпископ назвав почесного патріарха "професійним розкольником і бунтарем, який не впорався з власними пороками владолюбства і гордині, не прислухався до голосу соборного розуму Церкви, шляхом розколу і руйнування УПЦ/ПЦУ, заради задоволення своїх владних амбіцій".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Православній церкві України визнали недійсними будь-які документи і розпорядження від імені УПЦ КП, видані після 30 січня 2019 року.
Почесний патріарх Філарет раніше зробив гучну заяву про те, що допускає розкол православ'я в Україні. Він стверджує, що Київський патріархат продовжує існувати. Також він заявив, що ПЦУ претендує статус патріархату, а не митрополії.
У свою чергу глава ПЦУ митрополит Єпіфаній заперечує розкол, наполягаючи на єдиній Помісній українській православній церкві.
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