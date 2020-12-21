Новий штам коронавірусу вже потрапив в Україну, – інфекціоніст

Новий штам коронавірусу COVID-19, який виявили в Британії та ще в низці держав, уже встиг вразити мешканців України.

Про це розповів лікар-інфекціоніст Віктор Петров, повідомляє "Україна 24". За його словами, він особисто знає таку людину. Це – його пацієнт, який регулярно їздить на заробітки до Чехії.

"Він уже перехворів на новий штам, про який заявила Велика Британія. Коли йшлося про верифікацію цього, то Україна не має можливості ідентифікувати цей вірус у масовому тестуванні. Але люди, у яких є страховка в країнах ЄС, можуть визначити вже мутований вірус", – пояснив медик.

"Таким чином мені вдалося підтвердити, що на Закарпатті вже є випадки інфікування новим штамом вірусу", – додав Петров.

Нагадаємо, Великобританія раптово стала ізольованою через виявлення на її території "мутанта" коронавірусу, який вже встигли назвати N501Y. В країні побоюються зриву поставок продовольства та вакцини проти COVID-19.

Причиною занепокоєності світової спільноти стала заява британських фахівців про те, що новий різновид коронавірусу може виявитися на 70% заразнішим, ніж його "попередник".

Погіршується ситуація ще й тим, що новий штам уже поширився за межі Великобританії: його виявили в ПАР, Данії, Австралії, Нідерландах, а згодом і в Італії.

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