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Новий розіграш смартфона на OBOZREVATEL: названо переможця

12.4тЧитати новину російською

Редакція OBOZREVATEL вітає нового переможця конкурсу, в якому розігрувався смартфон Xiaomi Redmi 5 Plus 4/64 Gold - нашого читача Сашу Семирожим (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Нагадаємо, конкурс проходив з 13 по 19 серпня, і приз могла отримати тільки одна людина. Так, Саша Семирожим зумів обійти 591 свого конкурента, які повністю виконали всі умови. В цілому ж у конкурсі взяли участь 2 271 осіб.

конкурс

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Але тим, кому цього разу не вдалося стати власником сучасного гаджета, не варто засмучуватися, адже з 20 по 26 серпня ми проведемо новий розіграш, взяти участь у якому знову зможе кожен наш зареєстрований читач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, переможицею першого конкурсу стала Наталія Тюріна. Редакція продовжує шукати щасливицю і просить її вийти на зв'язок, щоб забрати свій приз.

Місце
Україна
Об'єкт
Обозреватель
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Комментарии на сайте не модерированы
Савина Наталья
Савина Наталья
Как принять участие в розыгрыше?
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Семків Ростислав
Семків Ростислав
Молодці!!! Саме головне,що не лохотрон. Не можу настроїти українську версію. А так Молодці!!!
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Лозбинг Эмилия
Лозбинг Эмилия
А я рада за парня, хоть и не я выйграла, я люблю "obozrevatel" он всегда со мной, с утра до ночи)) может когда-нибудь и мне тоже повезёт.
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Попович Олег
Попович Олег
Лозбинг Эмилия, полностью поддерживаю, читаю каждый день. Единственный минус засилье троллей из соседнего государства, которые оскорбляют страну Украину и нацию.
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