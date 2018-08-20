Новий розіграш смартфона на OBOZREVATEL: названо переможця

Редакція OBOZREVATEL вітає нового переможця конкурсу, в якому розігрувався смартфон Xiaomi Redmi 5 Plus 4/64 Gold - нашого читача Сашу Семирожим (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Нагадаємо, конкурс проходив з 13 по 19 серпня, і приз могла отримати тільки одна людина. Так, Саша Семирожим зумів обійти 591 свого конкурента, які повністю виконали всі умови. В цілому ж у конкурсі взяли участь 2 271 осіб.

Але тим, кому цього разу не вдалося стати власником сучасного гаджета, не варто засмучуватися, адже з 20 по 26 серпня ми проведемо новий розіграш, взяти участь у якому знову зможе кожен наш зареєстрований читач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, переможицею першого конкурсу стала Наталія Тюріна. Редакція продовжує шукати щасливицю і просить її вийти на зв'язок, щоб забрати свій приз.