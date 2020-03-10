Німеччина по-новому заманює українців на роботу: кого та на які зарплати кличуть

З 1 березня Німеччина спростила правила працевлаштування для українців. Тепер громадяни України з дипломом або кваліфікацією і досвідом роботи, а також зі знанням мови можуть приїхати до Німеччини й упродовж пів року шукати там роботу.

Експерти кажуть, що приплив українців до Польщі вже значно зменшився.

Що відбувається зараз на ринку праці та чи рвонуть наші співвітчизники в Німеччину – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

З 1 березня Німеччина спростила правила працевлаштування, які зачепили й українців

Тепер людина з дипломом або кваліфікацією і знанням німецької на рівні В1-В2 може протягом пів року шукати тут роботу

У Польщі стурбовані такими нововведеннями і думають, як спростити свої вимоги

Ще до 1 березня, щойно стало відомо про нові правила, потік українських трудових мігрантів до Польщі зменшився

Кожен третій готовий виїхати

За даними польського кадровго агентства, 33% українців, які зайняті в Польщі, готові виїхати працювати в Німеччину.

Поки багатьох наших громадян зупиняє те, що для роботи в Німеччині необхідно добре знати мову цієї країни, хоча б на рівні В1-В2. Але й це не стане великою проблемою. Як розповіла нам викладачка однієї з мовних шкіл столиці, зараз суттєво збільшилася затребуваність німецької.

Кожен третій українець у Польщі готовий поїхати в Німеччину

"Якщо раніше найбільше студентів вивчали англійську, то тепер різко виріс попит на німецьку мову. Ми навіть набрали більше викладачів. Ще зараз великий попит на чеську. І значна частина учнів говорить, що поїде працювати за кордон", – каже Євгенія Маковецька.

Також, крім мови, нашим співвітчизникам необхідно мати диплом або досвід роботи в певній сфері. Наприклад, якщо ти хочеш працювати маляром, то і диплом повинен бути відповідним. Або влаштує документ про професійну освіту, що тривала два роки.

Що стосується IТ-шників, то для них зроблені винятки. Від них вимагається знати англійську на рівні В1, а ось наявність освіти можна й не підтверджувати. Натомість знадобиться щонайменше три роки роботи в цій сфері (причому за останні п'ять років) і трудовий договір із зарплатою не менш як 4200 євро на місяць.

Польща побоюється, що Німеччина розширить список спеціальностей, на які можуть влаштовуватися наші громадяни

Правда, як зазначає Анджей Дрозд, віцепрезидент Польсько-української палати, для Польщі може стати великою проблемою відтік українців, якщо Німеччина ще й розширить список вакансій, на які можуть влаштуватися наші заробітчани. Наприклад, якщо до переліку внесуть спеціальності, пов'язані з сільським господарством і будівництвом.

У Польщі стурбовані

У Польщі через це б'ють на сполох. Там всерйоз обговорюють варіанти зниження бюрократичних бар'єрів для працевлаштування українців. Бо часом їм доводиться кілька місяців чекати оформлення дозволу на роботу.

До того ж громадяни України в Польщі можуть легально перебувати пів року, тоді як, наприклад, в Угорщині або Чехії цей термін продовжено до двох років. Також поляки вже пропонують безкоштовні курси польської мови для іноземців.

Президент агентства з працевлаштування кадрової служби Кшиштоф Інглот каже Rzeczpospolita: щойно стало відомо про те, що Німеччина відкриває свій ринок праці для громадян країн, що не входять в ЄС, приплив українців до Польщі серйозно зменшився.

Поїдуть, але не всі й не відразу

Хоча лідер "Трудової солідарності" Віталій Махинько впевнений, що сильного відтоку наших земляків до Німеччини не відбудеться.

"Українці поїдуть до Німеччини. Єдине, що це буде не так різко, як багато хто говорив. До Німеччини офіційно поїхати на роботу в рази складніше, ніж до Польщі. Не можна сказати, що це буде такий масовий відтік, як до Польщі, але частина фахівців цим скористається. Я впевнений, що найближчим часом це поставлять на потік, і зробити це буде нескладно", – поділився він із OBOZREVATEL.

Влаштуватися на роботу в Німеччині в рази складніше, ніж в Польщі

Голова Всеукраїнської асоціації з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник, навпаки, вважає, що такі зміни, по суті, не зробили ринок праці в Німеччині відкритим в тому розумінні, яке в це вкладає більшість. На його думку, нововведення хоч і дають змогу не громадянам ЄС працювати в Німеччині, але ставлять серйозний бар'єр перед більшістю українських заробітчан.

"Обсяг начитаного матеріалу в навчальному закладі у претендента повинен відповідати обсягам з підготовки такого ж фахівця в Німеччині. Наступний момент – обов'язкове знання мови, підтверджене сертифікатом інституту Гете, на рівні не менш як В1, а щодо лікарів – не менш як В2. Фактично, це два роки вивчення мови", – заявив він у коментарі OBOZREVATEL.

Одна із заробітчанок розповіла, що насправді, щоб поїхати в Німеччину й шукати роботу протягом шести місяців, потрібно мати на рахунку 5600 євро.

"З розрахунку 939 євро на місяць. І обов'язково визнана в Німеччині освіта. Або мати вже контракт із високою зарплатою. А на такі заробітки можуть сподіватися тільки лікарі, інженери, програмісти", – стверджує Ілона, яка вже кілька років працює в Польщі.

Віталій Махинько також зазначає, що Польщі не вистачає українських трудових мігрантів у принципі. Зараз вони почали залучати працівників із Середньої Азії.

"Питання з українськими робітниками не розв'язало кризу в Польщі, їхня економіка вимагає більше, ніж ми можемо надати. А зважаючи на те, що зараз буде відтік, то криза стане більш явною", – впевнений експерт.

На роботу їдуть IТ-шники та лікарі

Насамперед новими можливостями в Німеччині зацікавилися IТ-шники. "Звісно, в Україні можна знайти роботу в сфері IТ. Але, на жаль, на нашому ринку ми працюємо в тіні. Тобто оформлені ФОП, платимо мінімум податків. Так, зарплата хороша, але потрібно думати й про майбутнє. На пенсію я так не зароблю.

У Німеччині оформлення офіційне, всі податки. Я зараз вже в Берліні кілька тижнів, є дві пропозиції, і, думаю, скоро вже буду офіційно працювати. Коли в Україні нарешті поборють тіньові зарплати, обов'язково повернуся. Тут у мене батьки, і залишати їх одних я не збираюся", – розповів нам киянин Олег Панченко, який вже виїхав до Німеччини.

Вероніка Попенко із Закарпаття вже шукає можливість влаштуватися лікаркою в Німеччині. "У мене є диплом і досвід роботи шість років. Кажуть, цього достатньо. Я зараз дуже інтенсивно вивчаю німецьку мову і шукаю роботу в Німеччині. Погоджуся навіть медсестрою, якщо буде потрібно. Однаково отримуватиму більше, ніж тут, в Ужгороді. Ми всі чекали, що з реформою заробляти будемо більше, але нічого особливо не змінилося. Тому поки немає дітей ми з чоловіком вирішили поїхати в Німеччину, він у мене стоматолог", – каже вона.

Українці їдуть на роботу в Німеччину нелегально Мігньюз

Але працюють у Німеччині й українці без кваліфікації та навіть знання мови – як правило, нелегально. Няні, доглядальниці, хатні працівниці, складальники електроприладів, сільськогосподарські робітники.

"Робота важка, але за місяць можна заробити 1500 євро. Це більше, ніж у Польщі. Я збирав спаржу, думаю, і цього року поїду туди на заробітки", – говорить Вадим зі Львівщини.

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