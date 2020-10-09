Новий рекорд COVID-19 в Україні: названо три осередки пандемії
Станом на ранок п’ятниці, 9 жовтня, найбільше нових випадків коронавірусу (COVID-19) було виявлено в трьох регіонах – на Харківщині, у місті Києві, а також в Одеські області.
Про це свідчать дані на сайті Ради національної безпеки та оборони України. Зокрема, перше місце посіла Харківська область із добовим приростом 630 випадків, друге – столиця (567), а третє – Одещина з показником 403 факти інфікування (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Згодом цю інформацію підтвердив на брифінгу й міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він зауважив, що істотне зростання захворюваності зафіксовано також на Сумщині та Дніпропетровщині.
"За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській області – 630 зокрема, місто Харків – 475), місто Київ – 567, Одеська область – 403 випадки (зокрема, місто Одеса – 215), Сумська область – 330 випадків, Дніпропетровська область – 307", – сказав урядовець.
"Якщо вас не шокує кількість нових випадків коронавірусної хвороби і ви продовжуєте нехтувати правилами протиепідемічної безпеки, то я можу вас запевнити, що велика кількість тих людей, які сьогодні опинилися в нашій статистиці, теж ще вчора говорили, що коронавірусу немає. Я звертаюся до вас, шановні українці: у нас коронавірус набирає обертів. Дуже важливо, щоб ви дотримувалися правил нової реальності, які встановлено в Україні", – додав він.
Степанов наголосив, що врятувати життя можуть такі прості заходи, як носіння масок, дотримування дистанції та користування антисептиками.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні офіційно підтверджено вже 250 538 випадків коронавірусної інфекції. З них 5 804 – виявлено за минулу добу, 8 жовтня, що стало новим рекордом щодо добового приросту.
Від COVID-19 у країні померли вже 4779 осіб (+89 за добу), а вилікуватися вдалося 110 650 (+2 417).