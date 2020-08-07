Новий обмін полоненими: Україна проситиме про звільнення 22 кримських татар, Єрмак назвав терміни

В Офісі президента України сподіваються, що в найближчі тижні у Тристоронній контактній групі домовляться про наступне звільнення ув'язнених українців із окупованих територій Донбасу шляхом обміну.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час робочої поїздки глави держави Володимира Зеленського на Донбас, передає пресслужба президента (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Ми сподіваємося, що на найближчих засіданнях Тристоронньої контактної групи буде остаточно погоджено списки щодо обміну. Ми сподіваємося, що протягом декількох тижнів зможемо говорити про конкретні дати щодо обміну", – сказав він.

Єрмак додав, що Зеленський в останній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним ініціював обговорення звільнення 22 кримських татар, яких незаконно утримують в окупованому Криму.

За словами Єрмака, "також цей список уже передано російській стороні", і Київ очікує, що "це питання теж буде вирішено".

Крім того, керівник Офісу президента нагадав, що Зеленський звернувся з проханням звільнити кримського татарина Руслана Сулейманова, якого незаконно утримують у Криму з березня 2019 року, а його сина в липні 2020 року знайшли мертвим.

Водночас, як повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на джерело в делегації "Л/ДНР", сторони конфлікту на Донбасі можуть обміняти кілька десятків полонених.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна в Тристоронній контактної групи ще на початку липня заявила про готовність до обміну полоненими з "Л/ДНР" у форматі "всіх на всіх" і очікувала підтвердження з боку окупантів. При цьому представник Росії тоді звинуватив Київ у "зриві домовленостей".

Нагадаємо, що в квітні Україна провела обмін полоненими з терористичними "Л/ДНР". Перший етап відбувся на КПВВ "Майорське". Українська сторона передала 10 осіб, терористи – 9. Другий етап відбувся в районі Щастя. Україна отримала 11 колишніх бранців, які утримувалися бойовиками в Луганську.