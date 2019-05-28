Новий начальник Генштабу осоромився на передовій: що трапилося

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак під час поїздки на передову одягнув бронежилет задом наперед.
Це видно на фотографіях, оприлюднених прес-службою Адміністрації президента, де він стоїть поруч із президентом Володимиром Зеленським та військовослужбовцями в Луганській області.
Так, у генерала ручка евакуації на бронежилеті опинилася спереду, хоча вона має бути розташована на спині.
Хомчак на передовій
Прес-служба Адміністрації президента
Хомчак на передовій
прес-служба Адміністрації президента
Як писав OBOZREVATEL, раніше глава Генерального штабу ЗСУ заявив, що Росія може в будь-який момент почати пряме вторгнення в Україну, однак пояснив, чому найближчим часом такого сценарію чекати не варто.
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