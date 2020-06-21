Новий кінець світу "призначили" на 21 червня 2020 року: в мережі пожвавилися дискусії

У мережі з'явилася нова теорія про кінець світу, згідно з якою він має настати 21 червня 2020 року.

Так, за версією користувачів, цього дня нібито закінчується календар майя, що знаменує "початок кінця", повідомляє Al-Ain.

Стверджується, зокрема, що 21 грудня 2012 року кінець світу не настав тому, що дата була помилковою: нібито не було враховано перехід з юліанського календаря на григоріанський.

Прихильник цієї теорії Паоло Тагалогін заявив, що через перехід на нове літочислення губилися по 11 днів від кожного року.

Теорія про "новий" кінець світу активно обговорюється в Twitter, пише видання. Через ріст активності прихильників теорій змови адміністрація сервісу видалила ряд публікацій на цю тему.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 червня можна спостерігати кільцеве сонячне затемнення. На думку астрологів, це період може принести позитивні зміни.