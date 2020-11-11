Шмигаль – про необхідність нового карантину: місць не буде навіть у коридорах

В Україні через COVID-19 необхідний новий карантин, оскільки вільні місця для госпіталізації інфікованих можуть закінчиться вже до середини грудня.

Брак лікарняний ліжок – можливий сценарій розвитку пандемії в країні, якщо не вводити нові обмеження. Про це на засіданні Кабінету міністрів заявив український прем'єр Денис Шмигаль. Трансляція велася пресслужбою відомства в YouTube.

Як сказав глава уряду, завдання влади не в тому, щоб зупинити походи людей в ресторани, а в зниженні потоків людей у транспорті, зокрема в метро, і в обмеженні соціальних контактів. У цьому має допомогти карантин вихідного дня, вважає Шмигаль.

Як сказав він, якщо не вживати жодних дій, навіть коридори медустанов будуть переповнені хворими.

"Тому що, якщо нічого не робити, вже 10-15 грудня медична система не зможе прийняти жодної людини... За сьогоднішньої ситуації, якщо нічого не робити, місць не буде навіть у коридорах", – заявив Шмигаль.

Нагадаємо: Кабінет міністрів на засіданні 11 листопада прийняв рішення ввести в Україні карантин вихідного дня до кінця місяця (з 14 до 30 листопада). Нові обмеження будуть діяти два дні на тиждень із 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Про те, які програми підтримки бізнесу будуть діяти під час дії нової стратегії карантину в Україні, читайте за посиланням.

Як писав OBOZREVATEL, на першому етапі боротьби з COVID-19 в Україні було розгорнуто 30% ліжкового фонду, на другому, який почався зараз, – 50%. На третьому етапі влада планує відкривати тимчасові госпіталі.