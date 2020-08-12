Новий глава військової розвідки назвав основні загрози для України

Нещодавно призначений начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що одне з головних завдань України з військового погляду – заздалегідь і в повному обсязі оцінити всі військові можливості будь-якого потенційного противника.

Таку думку він висловив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна". За словами Буданова, зараз у світі проходять війни нового типу, куди залучені не тільки військові угруповання, а й цивільні частини і які ідеально маскуються різними потужними пропагандистськими програмами.

"Нам треба вчитися виокремлювати військовий складник у цих потенційних конфліктах, заздалегідь позначати його наявність і превентивно гасити можливості для початку військових конфліктів. Перед будь-якою країною зараз стоять такі ризики: глобальний світ, відкриті кордони, швидке знімання будь-якої інформації, множинні осередки недружніх намірів, різке зростання технічних можливостей для ініціації тих чи інших зіткнень. А все це – гроші і модернізація", – сказав Буданов.

Він підкреслив: у деяких країнах сильно виражена схильність до інтенсифікації різного роду гібридних впливів на Україну, що підштовхнути б до того чи іншого вектору розвитку, який був би вигідний для цих країн, а не для нас.

"Так ось, наше завдання – заздалегідь і в повному обсязі оцінити всі військові можливості будь-якого потенційного противника", – зазначив Буданов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, якого напередодні призначив президент Володимир Зеленський, планує реформувати українську розвідку і впроваджувати в ній стандарти НАТО.