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Новий глава військової розвідки назвав основні загрози для України

Ольга Ліпич
Ольга Ліпич
Суспільство
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  • Володимир Зеленський 5 серпня призначив Кирила Буданова начальником Головного управління розвідки Міноборони

  • Буданов в інтерв'ю "Інтерфаксу" попередив про військові загрози для України

  • Він зазначив, що важливо вчасно оцінювати потенціал противника

  • За словами Буданова, у світі проходять війни нового типу, куди залучені і цивільні частини з потужною пропагандою

Новий глава військової розвідки назвав основні загрози для України

Буданов назвав головні військові загрози для України.

Нещодавно призначений начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що одне з головних завдань України з військового погляду – заздалегідь і в повному обсязі оцінити всі військові можливості будь-якого потенційного противника.

Таку думку він висловив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна". За словами Буданова, зараз у світі проходять війни нового типу, куди залучені не тільки військові угруповання, а й цивільні частини і які ідеально маскуються різними потужними пропагандистськими програмами.

"Нам треба вчитися виокремлювати військовий складник у цих потенційних конфліктах, заздалегідь позначати його наявність і превентивно гасити можливості для початку військових конфліктів. Перед будь-якою країною зараз стоять такі ризики: глобальний світ, відкриті кордони, швидке знімання будь-якої інформації, множинні осередки недружніх намірів, різке зростання технічних можливостей для ініціації тих чи інших зіткнень. А все це – гроші і модернізація", – сказав Буданов.

Він підкреслив: у деяких країнах сильно виражена схильність до інтенсифікації різного роду гібридних впливів на Україну, що підштовхнути б до того чи іншого вектору розвитку, який був би вигідний для цих країн, а не для нас.

"Так ось, наше завдання – заздалегідь і в повному обсязі оцінити всі військові можливості будь-якого потенційного противника", – зазначив Буданов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, якого напередодні призначив президент Володимир Зеленський, планує реформувати українську розвідку і впроваджувати в ній стандарти НАТО.

УкраїнаГоловне управління розвідкиМіністерство оборони України
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