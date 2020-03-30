Новий глава МОЗ Максим Степанов пообіцяв діяти швидко і системно в боротьбі з коронавірусом в Україні.

Про це сказано в заяві відомства, опублікованого ввечері в понеділок, 30 березня. Степанов запевнив, що буде боротися за життя кожного українця, зазначивши, що COVID-19 не вибирає своїх жертв, інфекції варто побоюватися кожній людині.

Також він закликав політиків відсунути свої амбіції на другий план і хоча б на час забути про рейтинги, об'єднавшись заради порятунку українців. Степанов заявив, що в національній медицині є безліч проблем і пообіцяв їх вирішити.

Публікуємо повний текст заяви нового глави МОЗ:

Всіх вітаю, друзі! Цей день закінчився, але насправді все тільки починається. Дякую за підтримку кожному, хто розуміє перед яким викликом стоїть Україна. Скажемо прямо: в країні – війна. І не тільки на Сході. Ми всі опинилися в епіцентрі бойових дій – ворог уже біля дверей. Буквально.

Подивіться на світову статистику. Від моменту появи перших хворих на коронавірус і до позначки у 100 тисяч пройшло два місяці. А від 300 до 400 тисяч – усього лише три дні.

Ще раз – три дні. І плюс 100 тисяч хворих людей. А сьогодні ми вже говоримо про більш ніж 760 тисяч інфікованих.

Тож сьогодні політика відійшла на другий план. На першому – життя та здоров’я мільйонів людей. Закликаю думати про це, а не про рейтинги, розбіжності та власні амбіції. Бо коронавірусу байдуже, хто його жертва – вчитель, шахтар чи народний депутат. Палата інфекційної лікарні рівняє усіх.

Світ змінився. Ми зобов’язані це зрозуміти. І маємо розраховувати лише на власні сили та свою армію – армію медиків. Які мають бути екіпіровані, захищені, організовані. І зі зброєю – усім необхідним обладнанням та медикаментами.

Дії МОЗу будуть швидкими та системними. І головне – я буду боротись за життя кожного українця. Не лише під час епідемії.

Бо коронавірус пройде. А українська медицина має ще купу проблем, які чекають на вирішення. І ми їх вирішимо обов’язково. Всі права на помилки вже використані.

Знаю, що питань чимало, — на всі відповім. Також в режимі онлайн інформуватиму про реальний стан речей.

Тримаймося, самоізолюємось та зберігаємо здоровий глузд.

Максим Степанов uaportal.com

Напередодні в ще одній заяві Степанов виступив за посилення контролю карантину, закликавши до "жорстких, але розумних" правил.

При цьому він заявив, що в боротьбі з COVID-19 "мінімум місяць ми втратили".

"У нас немає часу чекати на науково підтверджені клінічні дослідження", – сказав міністр, заявивши, що медики будуть застосовувати всі схеми і алгоритми, які дозволять вилікувати інфікованих.

Як писав OBOZREVATEL, Максим Степанов змінив на посту глави МОЗ хірурга Іллю Ємця, який в останньому зверненні після звільнення також закликав політиків відкласти всі суперечки і об'єднатися в боротьбі з коронавірусів.

Станом на 30 березня кількість хворих коронавірусів в Україні зросла до 548 осіб. 13 з них померли. Найбільше випадків зараження зафіксовано в Києві, а також Київській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Черкаській та Вінницькій областях.

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