Новий глава МОЗ Степанов озвучив "план війни" з коронавірусом в Україні. Відео

Новий глава МОЗ Максим Степанов вперше озвучив свої плани щодо боротьби з коронавірусом в Україні, виступивши за посилення контролю карантину.

В ефірі ТСН увечері 30 березня Степанов зазначив, що необхідно навести лад з обмежувальними заходами. За його словами, потрібні "жорсткі, але розумні" правила.

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Насамперед, за його словами, потрібно подбати про літніх людей, які перебувають у групі ризику, а також про тих, хто має хронічні захворювання.

"Для того, щоб вони залишалися вдома, їх потрібно забезпечити всім необхідним", – сказав Степанов, наголосивши на необхідності спільної роботи МОЗ, міністерства фінансів та місцевої влади в кожному регіоні.

"У нас немає часу чекати на науково підтверджені клінічні дослідження", – сказав міністр, заявивши, що медики будуть застосовувати всі схеми й алгоритми, які дозволять вилікувати інфікованих.

Максим Степанов LB.ua

Степанов також висловився про необхідність розгортати мобільні госпіталі та аналізувати готовність лікарень до зустрічі з COVID-19.

"Я вважаю, що мінімум місяць ми втратили. Не хочу нікого критикувати. Краще готуватися до гіршого варіанту, але щоб у нас його не було", – сказав він, назвавши пандемію коронавірусу війною і закликавши всіх дотримуватися карантину, щоб не повторити сценаріїв Італії та Іспанії.

Максим Степанов фото з мережі

Як писав OBOZREVATEL, Максим Степанов змінив на посту глави МОЗ хірурга Іллю Ємця, який в останньому зверненні після звільнення закликав політиків відкласти всі суперечки й об'єднатися в боротьбі з коронавірусом.

Президент України Володимир Зеленський в новому відеозверненні озвучив три сценарії з коронавірусом в Україні. За його словами, два з них виявляться непосильними для державної медичної системи.

Тому Зеленський ще раз попросив українців дотримуватися режиму карантину, додавши, що "сонячна погода, парки, пляжі, шашлики – все це зачекає".

Станом на 30 березня кількість хворих на коронавірус в Україні зросла до 548 осіб. 13 із них померли. Найбільше випадків зараження зафіксовано в Києві, а також Київській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Черкаській та Вінницькій областях.

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