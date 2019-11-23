"Снял пару отличных бл*дей": новий глава Держархіву оскандалився віршами

Конкурс на крісло глави Державної архівної служби України виграв історик Анатолій Хромов з Одеси, який раніше працював в Українському інституті національної пам'яті.

Рішення про перемогу Хромова уряд погодив у середу, 20 листопада. Випускник Історичного факультету Одеського національного університету ім. Мечникова, кандидат історичних наук обійшов у конкурсі Івана Киселя, який багато років був на керівних посадах держархіву.

При цьому Анатолій Хромов відомий також як і поет. Так, "Страна" звернула увагу на деякі твори чоловіка, які публікувалися на сайті maysterni.com.

Анатолій Хромов usionline.com

Далі цитуємо деякі вірші поета (мовою оригіналу):

Ти претендуєш на звання Живого скарбу нашої нації Я сотні імен назову навмання Для кого, ти стимул мастурбацій...

***

Так і хочеться пірнати Наче в море – в твоє лоно Розлетівся по кімнаті Терпкий запах, ледь солоний І коли я впав із криком Ніжно пестила вустами Ох, яка ж ти ненаситна Навіть мертві – і ті встануть.

***

Я типичный мажор и мне 23 я закончил с трудом академию но с красным дипломом, пойди посмотри Декан постарался за "премию" И с помощи папы, но так ведь и надо! Я год как, начальник района Приеду в 12 на новеньком Prado Сверкну золотым телефоном Пройдусь по отделам, очки как у Лепса Прикроют следы буйной ночи Пошлю громко матом кого-то из плебса Они ж промолчат, знаю точно! Вот мой подчиненный, оклад – 300 баксов Не знаю чем кормит детей Я лично вчера по этой же таксе Снял пару отличных бл*дей Нам, честно, поср*ть, что вы там клянете И ждете чтоб с папой мы сдохли Скорей это мы на новой Тойоте Размажем вас всех по дороге.

Відзначимо, із шести претендентів на цю посаду Хромов був на 4-му місці у знанні законодавства.

Ситуаційне завдання та співбесіда вивели його вперед. Лідер тестування Кисіль провалив співбесіду, отримавши низькі бали від конкурсної комісії.

Відомо, що з початку 2018 року Хромов був замдиректора держархіву СБУ. У 2012-му році захистив дисертацію на тему "Реалізація місцевою владою Південної України політики уряду Російської Імперії щодо козацтва в ХІХ столітті". У 2012-2016 роках викладав історію України в одеському Медині.

Скріншот

Вірші Хромова Скріншот

Вірші Хромова Скріншот

Вірші Хромова Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, зайняти посаду директора Українського інституту національної пам'яті, на заміну звільненого Кабміном за згодою сторін глави відомства Володимира В'ятровича, висловили бажання 12 осіб.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!