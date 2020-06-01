Нові старі гроші, послаблення карантину і фіксація ПДР: що змінилося в Україні з 1 червня

В Україні з 1 червня розпочався другий етап пом'якшення карантину, в рамках якого відновився рух обласних і приміських поїздів, а також було дозволено сполучення між містами.

Але водночас у країні з першим днем літа запрацювали й інші сервіси, а також набули чинності нові правила, не пов'язані з пандемією і заборонами.

Про те, що зміниться для українців із 1 червня і протягом місяця – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

В Україні послабили карантин: що дозволено

На черговому етапі послаблення карантину з понеділка, 1 червня, в країні знову запрацювало сполучення всіма видами транспорту. Українцям також дозволили проведення іспитів у вузах і коледжах.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я, працівникам і відвідувачам спортивних установ проводитимуть температурний скринінг. Також для них є обов'язковим використання захисних масок.

Робота басейнів з 1 червня дозволена для:

індивідуального відвідування;

спортивних навчально-тренувальних груп 2-го року навчання та старших;

не більш як чотирьох осіб на одній доріжці для індивідуальних занять і не більш як шістьох осіб для спортивно-тренувальних груп;

не більш як двох осіб на одній доріжці для індивідуальних занять і не більш як трьох осіб для спортивно-тренувальних груп у 25-метрових басейнах.

Іспити в студентів вишів та коледжів з 1 червня дозволені за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, а також у групах щонайбільше по 10 осіб.

Також із початком третього етапу ослаблення карантину учням професійної освіти дозволили проходити практику, випускники зможуть скласти державну кваліфікаційну атестацію. У регіонах дозволили роботу інклюзивно-ресурсних центрів, щоб дітей з особливими освітніми потребами могли зарахувати до навчальних закладів.

У Києві запрацювали камери фіксації порушень ПДР

На дорогах Києва з 00:00 1 червня запрацювали 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Поки вони будуть вимірювати тільки швидкісний режим руху транспорту на дорогах і, в разі виявлення правопорушення, автоматично фіксувати.

В Україні запустили відеофіксацію порушень ПДР mvs.gov.ua

За даними столичної поліції, тепер водіям приходитимуть листи щастя. Зокрема, вони зможуть отримати докази і протоколи про порушення поштою або в смс. Перевірити справжність листа можна за допомогою металевої стрічки збоку і через QR-код смартфоном. Дізнатися про наявність порушення можливо буде в особистому кабінеті водія, на сайті Міністерства внутрішніх справ або в подальшому у додатку "Дія".

Перевищення швидкості руху каратиметься штрафом, на сплату якого дається 30 днів:

більш як на 50 км/ч – 510 грн,

від 20 до 50 км/ч – 255 грн.

Штраф зменшується на 50 відсотків, якщо він сплачений протягом 10 банківських днів із моменту отримання постанови.

В Україні призвуть до армії офіцерів запасу

З 2 червня в Україні відбудеться призов офіцерів запасу. До лав української армії на три місяці підуть пів тисячі людей, які раніше не проходили військову службу. До участі в ООС вони залучатися не будуть.

Згідно з указом, у червні-липні за 16 військово-обліковими спеціальностями підлягатимуть призову 500 офіцерів запасу у віці до 43 років, які закінчили кафедри військової підготовки, мають вищу освіту не нижче бакалавра та не проходили військову службу.

У червні-липні в армію призвуть 500 офіцерів запасу

Зазначається, що офіцерів буде призначено на посади слухачів курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів для проходження обов'язкової підготовки протягом трьох місяців.

НБУ вводить в обіг нову монету номіналом 10 грн

Національний банк України з 2 червня НБУ вводить в обіг нову сувенірну монету номіналом 10 грн. Вона присвячена совці розкішній (нічний метелик).

Нова сувенірна монета 10 грн НБУ

Як повідомляється на офіційному сайті регулятора, на аверсі монети в обрамленні вінка, утвореного із зображень окремих видів флори і фауни, розміщено малий Державний Герб України та написи: УКРАЇНА/10/ГРИВЕНЬ 2020. На реверсі монети на дзеркальному фоні зображено совку розкішну і напис півколом: совка розкішна (вгорі праворуч), STAUROPHORA CELSIA (внизу зліва).

Крім цього, із 3 червня НБУ вводить в обіг і не сувенірну монету 10 гривень. Вона виготовлена з цинкового сплаву з гальванічним покриттям. Монета значно відрізняється від інших, номіналом 1, 2 і 5 гривень, завдяки збільшеним розмірам та спеціальному грубому рифленню.

Нова монета 10 грн НБУ

Її діаметр становить 23,5 мм, вага – 6,4 м. На реверсі монети зображено портрет українського гетьмана Івана Мазепи, на аверсі в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщено номінал монети.

Сервіси стануть доступнішими

З 1 червня в Києві сервіс для щоденних спільних поїздок Uber Shuttle відновить роботу 22 маршрутів, але будуть деякі обмеження – водії й пасажири отримуватимуть нагадування про миття рук і носіння масок. Водночас сервіс доставки їжі з ресторанів Uber Eats припинить роботу в нашій країні з 3 червня.

Uber Shuttle з 1 червня відновить роботу 22 маршрутів у Києві Uber.com

Тоді як Нова пошта з 1 червня скасовує безкоштовне зберігання посилок, але відновлює стандартні умови послуги їхнього зберігання у відділеннях, як до карантину.

В Україні зміняться правила будівництва

У червні почне роботу новий реєстр будівельної діяльності замість реєстру ДАБІ. Працювати Е-система почне в пілотних регіонах.

Також із 1 червня в Україні дозволять встановлювати газовикористовуюче обладнання в багатоквартирних будинках до 10 поверху включно. Однак для квартир, розташованих на 10 поверсі, які мають декілька рівнів, – газифікація дозволена тільки на першому рівні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 22 червня, однак послабив заборони, які діяли до 22 травня.

Коли показники певних регіонів будуть відповідати нормі, то там можна буде переходити на наступний рівень ослаблення за таким графіком: 22 мая, 1 червня, 10 червня і 21 червня.