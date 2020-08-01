Нові штурмові гвинтівки спецназу прикордонної служби показали в дії. Відео

Спецназ Державної прикордонної служби України отримав нові штурмові гвинтівки UAR-15.

Як повідомляється на сторінці ДПСУ в Facebook, на озброєння вони надійшли в 10-й окремий загін оперативного реагування "ДОЗОР" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Спецназ прикордонної отримав нові гвинтівки. Кадр відео ДПСУ

Гвинтівки виготовляють в Україні з вітчизняних та американських комплектуючих під набій калібру 5,56х45, який найбільш поширений в країнах НАТО. Стовбур і ударно-спусковий механізм, від яких безпосередньо залежить купчастість стрільби, виготовлені в США компанією Daniel Defense.

Спецназ прикордонної отримав нові гвинтівки. Кадр відео ДПСУ

"Планується, що UAR-15 повністю замінить автомат Калашникова. Гвинтівка має модульну компоновку, верхня частина ствольної коробки і цівка мають напрямні типу Пікатіні для установки прицільних пристосувань і інших тактичних аксесуарів. У цій моделі застосована газова система "CARBINE"з регульованим газовим блоком, забезпечує плавну роботу автоматики. Модульна конструкція дозволяє легко робити заміну всіляких компонентів: наприклад, цівки, пістолетної рукоятки і інших навісних аксесуарів, тим самим налаштовуючи гвинтівку для зручності в експлуатації", - уточнили в ДПСУ.

Facebook ДПСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, на озброєння однієї з бригад надійшли нові бронеавтомобілі "Новатор", створені на посиленому шасі Ford F-550.