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21 лютого • оновлено в 02:34
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Автобуси в Нових Санжарах закидали камінням: "слуга народу" вказав за нелогічність протестів

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Народний депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін висловився про ситуацію в Нових Санжарах, де мешканці влаштували безлади і закидали камінням автобус з евакуйованими з Китаю українцями.

"Наші громадяни мають знати, що таке інформаційна гігієна. І бути людяними. Оскільки те, що ми бачили на відео і фото з Нових Санжар – це неприпустима форма відношення одних громадян до інших", – наголосив Безгін в ефірі ObozTV.

Нардеп повідомив, що влада намагається налагодити діалог з мешканцями Нових Санжар. За його інформацією, в Полтавську область виїхав глава комітету інфраструктури Юрій Кисіль і ще кілька його колег з фракції.

"Мета проста – знизити напругу. Ми розуміємо, що там трохи дивна ситуація відбувається. Я думаю, що напруга зараз носить емоційний характер", – зазначив він.

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На його думку, хоча Одеська область висловила готовність прийняти евакуйованих, їх слід залишити на обсервації в медцентрі Нацгвардії "Нові Санжари".

"Потрібно провести якісний діалог з місцевими мешканцями. І, звичайно, залишати наших співгромадян, які повернулися з Китаю, там, де це і планувалося, де все було підготовлене до їхнього прийому", – уточнив Безгін.

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Він також звернув увагу, що продовжувати протести – безглуздо.

"Мені складно уявити, який характер і яку мету може мати протест завтра. Що, штурмом брати безпосередньо цю базу? Але якщо ми говоримо про безпеку – хіба це не більша загроза поширення вірусу? Ось ті кадри, які ми бачили, коли почали бити вікна в автобусі, що перевозив наших співгромадян. Хіба це не більша загроза поширення вірусу? Це абсолютно нелогічно", – пояснив депутат.

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Втім, додав Безгін, представникам Нацгвардії і правоохоронних органів краще залишатися "в кільці" і охороняти евакуйованих.

"Сподіваюся, що крім відтискування і комунікації не доведеться використовувати інші засоби. Але, тим не менш, вони мають бути на сторожі закону. І все-таки оберігати тих українців, які тут точно нікому не загрожують", – констатував він.

Протести в Нових Санжарах

Протести в Нових Санжарах

facebook.com/UA.National.Police

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Протести в Нових Санжарах Коронавірус Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Віталій Безгін
Місце
Україна
Теги
вірус евакуація
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Лілія Лілія
Лілія Лілія
Ей ти, людяний, привези свою дружину у вишиванці з вінчком, хай вона евакуйованих хлібом-сіллю зустріне на очах у людей. І всі заспокояться.
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Лілія Лілія
Лілія Лілія
Якщо ти такий людяний, то треба було одягти вишиванку і привезти свою дружину у віночку і зустріти евакуйованих хлібом-сіллю на очах у людей. І не було би проблем. Так, евакуйовані - українці, але мешканці селища - теж українці, а не безправне бидло. Вони - громада, і це земля громади. І саме їм вирішувати, кого приймати, а кого - ні. Держава має достатньо санаторіїв на відлюдді, поза населеними пунктами, але чомусь зробили так, ніби спеціально демонструючи, як можуть задавити всіх, хто проти Зе. Іронія в тому, що це селище в основному за нього і голосувало. Видно, карма прилетіла)
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Призвал свиней быть человечными..
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