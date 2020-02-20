Народний депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін висловився про ситуацію в Нових Санжарах, де мешканці влаштували безлади і закидали камінням автобус з евакуйованими з Китаю українцями.
"Наші громадяни мають знати, що таке інформаційна гігієна. І бути людяними. Оскільки те, що ми бачили на відео і фото з Нових Санжар – це неприпустима форма відношення одних громадян до інших", – наголосив Безгін в ефірі ObozTV.
Нардеп повідомив, що влада намагається налагодити діалог з мешканцями Нових Санжар. За його інформацією, в Полтавську область виїхав глава комітету інфраструктури Юрій Кисіль і ще кілька його колег з фракції.
"Мета проста – знизити напругу. Ми розуміємо, що там трохи дивна ситуація відбувається. Я думаю, що напруга зараз носить емоційний характер", – зазначив він.
На його думку, хоча Одеська область висловила готовність прийняти евакуйованих, їх слід залишити на обсервації в медцентрі Нацгвардії "Нові Санжари".
"Потрібно провести якісний діалог з місцевими мешканцями. І, звичайно, залишати наших співгромадян, які повернулися з Китаю, там, де це і планувалося, де все було підготовлене до їхнього прийому", – уточнив Безгін.
Він також звернув увагу, що продовжувати протести – безглуздо.
"Мені складно уявити, який характер і яку мету може мати протест завтра. Що, штурмом брати безпосередньо цю базу? Але якщо ми говоримо про безпеку – хіба це не більша загроза поширення вірусу? Ось ті кадри, які ми бачили, коли почали бити вікна в автобусі, що перевозив наших співгромадян. Хіба це не більша загроза поширення вірусу? Це абсолютно нелогічно", – пояснив депутат.
Втім, додав Безгін, представникам Нацгвардії і правоохоронних органів краще залишатися "в кільці" і охороняти евакуйованих.
"Сподіваюся, що крім відтискування і комунікації не доведеться використовувати інші засоби. Але, тим не менш, вони мають бути на сторожі закону. І все-таки оберігати тих українців, які тут точно нікому не загрожують", – констатував він.
Протести в Нових Санжарах
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна організувала евакуацію своїх громадян з китайського міста Ухань, який став епіцентром епідемії коронавируса COVID-19.
На борт літака взяли 73 особи – серед них як українці, так і іноземці.
Евакуйованих відправили на 14-денну обсервацію (ізоляцію з дотриманням необхідних протиепідемічних заходів) в медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.
Однак місцеві мешканці влаштували своїм співвітчизникам "гарячий прийом": заблокували дорогу для проїзду, а потім влаштували безлади і навіть закидали автобус камінням.
В результаті зіткнень постраждали 10 осіб. Відкрито два кримінальні провадження.
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