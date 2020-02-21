"Ми раді, що ви вдома!" У мережі вибачилися перед евакуйованою українкою за "теплий прийом"

У мережі вибачилися перед українкою, евакуйованою з Китаю, за своїх співвітчизників з Нових Санжарів на Полтавщині, які збунтувалися проти того, щоб громадян України поселили у санаторії їхнього міста.

Так, під постом українки Ірини Чуйко у Facebook від 20 лютого, у якому вона повідомила, що уже перебуває в Україні, але відмовляється що-небудь коментувати, українці почали залишати підбадьорливі коментарі.

Так, вони привітали Ірину з поверенням на Батьківщину та вибачилися за "теплий прийом" співвітчизників. Громадяни зазначили, що насправді мільйони українців бажають евакуйованим із Китаю скорішого проходження карантину.

"Знайте, що вам мільйони українців бажають скоріше пройти карантин і тільки добра. А весь цей сюрреалістичний жах, схоже, зрежисований", "З поверненням додому! Соромно за свою країну і за частину свого народу..Бережіть себе і нехай всі, хто повернулися будуть здорові", "Вибачте..ми раді що ви вдома!", "Повірте, адекватних людей набагато більше", "З приїздом. І дуже-дуже соромно за..не можу навіть слів знайти. Соромно за такий прийом у рідній країні!", "Слава богу ви повернулися, на це стадо дебілів не звертайте уваги – це не вся Україна, це її опухоль. Донбасс з вами, дай бог усім повернутися!", "Бережіть себе. І дуже соромно. Як, власне, соромно навіть в такій ситуації просити вибачення...Сподіваюся, що там, де ви зараз – тихо, тепло і ви зможете відпочити від цього гамору", – сказано у коментарях.

Нагадаємо, раніше Ірина повідомляла, що Ухань став для неї рідним містом і вона не хотіла з нього повертатися. Українка хотіла залишатися там доти, доки був сенс у допомозі іншим і певній безпеці для свого здоров'я.

Facebook/Ірина Чуйко

Facebook/Ірина Чуйко

Facebook/Ірина Чуйко

Facebook/Ірина Чуйко

Facebook/Ірина Чуйко

Facebook/Ірина Чуйко

Facebook/Ірина Чуйко

Facebook/Ірина Чуйко

Facebook/Ірина Чуйко

Facebook/Ірина Чуйко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У селищі Нові Санжари Полтавської області понад дві тисячі людей заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з китайського міста Ухань, де бушує смертельний коронавірус.

Між силовиками і місцевими жителями відбулися зіткнення, є постраждалі.

Також в мережі з'явилося відео, на якому жителі міста Нові Санжари пообіцяли спалити медичний центр Національної гвардії разом з евакуйованими з Ухань українцями.

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