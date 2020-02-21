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21 лютого • оновлено в 10:23
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/ Суспільство

Нові Санжари: у мережі вибачилися перед евакуйованою українкою

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У мережі вибачилися перед українкою, евакуйованою з Китаю, за своїх співвітчизників з Нових Санжарів на Полтавщині, які збунтувалися проти того, щоб громадян України поселили у санаторії їхнього міста.

Так, під постом українки Ірини Чуйко у Facebook від 20 лютого, у якому вона повідомила, що уже перебуває в Україні, але відмовляється що-небудь коментувати, українці почали залишати підбадьорливі коментарі.

Так, вони привітали Ірину з поверенням на Батьківщину та вибачилися за "теплий прийом" співвітчизників. Громадяни зазначили, що насправді мільйони українців бажають евакуйованим із Китаю скорішого проходження карантину.

"Ми раді, що ви вдома!" У мережі вибачилися перед евакуйованою українкою за "теплий прийом"

"Знайте, що вам мільйони українців бажають скоріше пройти карантин і тільки добра. А весь цей сюрреалістичний жах, схоже, зрежисований", "З поверненням додому! Соромно за свою країну і за частину свого народу..Бережіть себе і нехай всі, хто повернулися будуть здорові", "Вибачте..ми раді що ви вдома!", "Повірте, адекватних людей набагато більше", "З приїздом. І дуже-дуже соромно за..не можу навіть слів знайти. Соромно за такий прийом у рідній країні!", "Слава богу ви повернулися, на це стадо дебілів не звертайте уваги – це не вся Україна, це її опухоль. Донбасс з вами, дай бог усім повернутися!", "Бережіть себе. І дуже соромно. Як, власне, соромно навіть в такій ситуації просити вибачення...Сподіваюся, що там, де ви зараз – тихо, тепло і ви зможете відпочити від цього гамору", – сказано у коментарях.

Нагадаємо, раніше Ірина повідомляла, що Ухань став для неї рідним містом і вона не хотіла з нього повертатися. Українка хотіла залишатися там доти, доки був сенс у допомозі іншим і певній безпеці для свого здоров'я.

"Ми раді, що ви вдома!" У мережі вибачилися перед евакуйованою українкою за "теплий прийом"

Facebook/Ірина Чуйко

"Ми раді, що ви вдома!" У мережі вибачилися перед евакуйованою українкою за "теплий прийом"

Facebook/Ірина Чуйко

"Ми раді, що ви вдома!" У мережі вибачилися перед евакуйованою українкою за "теплий прийом"

Facebook/Ірина Чуйко

"Ми раді, що ви вдома!" У мережі вибачилися перед евакуйованою українкою за "теплий прийом"

Facebook/Ірина Чуйко

"Ми раді, що ви вдома!" У мережі вибачилися перед евакуйованою українкою за "теплий прийом"

Facebook/Ірина Чуйко

"Ми раді, що ви вдома!" У мережі вибачилися перед евакуйованою українкою за "теплий прийом"

Facebook/Ірина Чуйко

"Ми раді, що ви вдома!" У мережі вибачилися перед евакуйованою українкою за "теплий прийом"

Facebook/Ірина Чуйко

"Ми раді, що ви вдома!" У мережі вибачилися перед евакуйованою українкою за "теплий прийом"

Facebook/Ірина Чуйко

"Ми раді, що ви вдома!" У мережі вибачилися перед евакуйованою українкою за "теплий прийом"

Facebook/Ірина Чуйко

"Ми раді, що ви вдома!" У мережі вибачилися перед евакуйованою українкою за "теплий прийом"

Facebook/Ірина Чуйко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У селищі Нові Санжари Полтавської області понад дві тисячі людей заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з китайського міста Ухань, де бушує смертельний коронавірус.

  • Між силовиками і місцевими жителями відбулися зіткнення, є постраждалі.

  • Також в мережі з'явилося відео, на якому жителі міста Нові Санжари пообіцяли спалити медичний центр Національної гвардії разом з евакуйованими з Ухань українцями.

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Автор
Гліб Іванов
Теми
Протести в Нових Санжарах Коронавірус
Місце
Україна
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Срежессиррваный?)) в Украине уже много лет, все срежессировано)
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