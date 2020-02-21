"Не п'ятизірковий готель": журналіст показав карантин українців у Нових Санжарах. Фото із санаторію

Евакуйованим із Китаю українцям у медцентрі "Нові Санжари" заборонено виходити назовні, однак можна передавати ззовні продукти або речі через КПП.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив київський журналіст Олександр Махов, який знаходиться разом з евакуйованими на 14-денному карантині. Пост із фотографіями та подробицями перебування на Полтавщині він опублікував 21 лютого.
Махов розповів, що живе в будинку разом із пасажирами літака і медиками. Усередині вони вільно пересуваються.
"Годують тричі на день. Приносять їжу люди в захисних костюмах, респіраторах, окулярах.
Двічі в день оглядають медики. Стан усіх задовільний. Немає нарікань", – розповів чоловік.
Нові Санжари: з'явилися фото і подробиці карантину
Колаж
Журналіст додав, що в медичному центрі цілодобово є гаряча і питна вода. Евакуйовані розміщені в кімнатах на 1, 2 і 3 особи, є телевізор і холодильник.
"У кожній кімнаті є балкон – можна дихати повітрям. Не 5-зірковий готель, але жити можна", – написав Махов.
Нові Санжари: з'явилися фото і подробиці карантину
Facebook / Oleksandr Makhov
Нові Санжари: з'явилися фото і подробиці карантину
Facebook / Oleksandr Makhov
Серед жителів санаторію три дитини. "Одна українська родина: мама, тато, син 8 років. Разом живуть. Ще дві дитини (3 і 5 років) у двокімнатному номері разом із мамою. Громадяни Аргентини", – розповів журналіст.
Він додав, що всі жителі "втомлені від уваги і зайвого нагнітання ситуації".
Нові Санжари: з'явилися фото і подробиці карантину
Facebook / Oleksandr Makhov
Нові Санжари: з'явилися фото і подробиці карантину
Facebook / Oleksandr Makhov
Нові Санжари: з'явилися фото і подробиці карантину
Facebook / Oleksandr Makhov
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна організувала евакуацію своїх громадян з китайського міста Ухань, який став епіцентром епідемії коронавірусу COVID-19.
На борт літака взяли 73 людини – серед них як українці, так і іноземці. Літак приземлився в аеропорту Харкова 20 лютого.
Евакуйованих відправили на 14-денну обсервацію (ізоляцію з дотриманням необхідних протиепідемічних заходів) в медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.
Однак місцеві мешканці влаштували своїм співвітчизникам "гарячий прийом": заблокували дорогу для проїзду, а потім влаштували безлади і навіть закидали автобус камінням.
Самі місцеві кажуть, що нібито стали жертвами однобоких журналістських сюжетів, бездіяльності влади і двох десятків земляків, які були напідпитку.
Про те, що насправді відбулося в Нових Санжарах – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
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