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21 лютого • оновлено в 22:25
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"Не п'ятизірковий готель": журналіст показав карантин українців у Нових Санжарах. Фото із санаторію

2.7т
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Евакуйованим із Китаю українцям у медцентрі "Нові Санжари" заборонено виходити назовні, однак можна передавати ззовні продукти або речі через КПП.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив київський журналіст Олександр Махов, який знаходиться разом з евакуйованими на 14-денному карантині. Пост із фотографіями та подробицями перебування на Полтавщині він опублікував 21 лютого.

Махов розповів, що живе в будинку разом із пасажирами літака і медиками. Усередині вони вільно пересуваються.

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"Годують тричі на день. Приносять їжу люди в захисних костюмах, респіраторах, окулярах.

Двічі в день оглядають медики. Стан усіх задовільний. Немає нарікань", – розповів чоловік.

Нові Санжари: з'явилися фото і подробиці карантину

Нові Санжари: з'явилися фото і подробиці карантину

Колаж

Журналіст додав, що в медичному центрі цілодобово є гаряча і питна вода. Евакуйовані розміщені в кімнатах на 1, 2 і 3 особи, є телевізор і холодильник.

"У кожній кімнаті є балкон – можна дихати повітрям. Не 5-зірковий готель, але жити можна", – написав Махов.

Нові Санжари: з'явилися фото і подробиці карантину

Нові Санжари: з'явилися фото і подробиці карантину

Facebook / Oleksandr Makhov

Нові Санжари: з'явилися фото і подробиці карантину

Нові Санжари: з'явилися фото і подробиці карантину

Facebook / Oleksandr Makhov

Серед жителів санаторію три дитини. "Одна українська родина: мама, тато, син 8 років. Разом живуть. Ще дві дитини (3 і 5 років) у двокімнатному номері разом із мамою. Громадяни Аргентини", – розповів журналіст.

Він додав, що всі жителі "втомлені від уваги і зайвого нагнітання ситуації".

Нові Санжари: з'явилися фото і подробиці карантину

Нові Санжари: з'явилися фото і подробиці карантину

Facebook / Oleksandr Makhov

Нові Санжари: з'явилися фото і подробиці карантину

Нові Санжари: з'явилися фото і подробиці карантину

Facebook / Oleksandr Makhov

Нові Санжари: з'явилися фото і подробиці карантину

Нові Санжари: з'явилися фото і подробиці карантину

Facebook / Oleksandr Makhov

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна організувала евакуацію своїх громадян з китайського міста Ухань, який став епіцентром епідемії коронавірусу COVID-19.

  • На борт літака взяли 73 людини – серед них як українці, так і іноземці. Літак приземлився в аеропорту Харкова 20 лютого.

  • Евакуйованих відправили на 14-денну обсервацію (ізоляцію з дотриманням необхідних протиепідемічних заходів) в медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.

  • Однак місцеві мешканці влаштували своїм співвітчизникам "гарячий прийом": заблокували дорогу для проїзду, а потім влаштували безлади і навіть закидали автобус камінням.

  • Самі місцеві кажуть, що нібито стали жертвами однобоких журналістських сюжетів, бездіяльності влади і двох десятків земляків, які були напідпитку.

  • Про те, що насправді відбулося в Нових Санжарах – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
здоров'я Коронавірус Протести в Нових Санжарах
Місце
Україна Полтава
Теги
фотографии вірус евакуація
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Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
только сегодня узнал, что с иностранцев кклы взяли деньги за эвакуацию, вполне возможно, что и за карантин их заставят заплатить...)))
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