"Не п'ятизірковий готель": журналіст показав карантин українців у Нових Санжарах. Фото із санаторію

Евакуйованим із Китаю українцям у медцентрі "Нові Санжари" заборонено виходити назовні, однак можна передавати ззовні продукти або речі через КПП.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив київський журналіст Олександр Махов, який знаходиться разом з евакуйованими на 14-денному карантині. Пост із фотографіями та подробицями перебування на Полтавщині він опублікував 21 лютого.

Махов розповів, що живе в будинку разом із пасажирами літака і медиками. Усередині вони вільно пересуваються.

"Годують тричі на день. Приносять їжу люди в захисних костюмах, респіраторах, окулярах.

Двічі в день оглядають медики. Стан усіх задовільний. Немає нарікань", – розповів чоловік.

Нові Санжари: з'явилися фото і подробиці карантину Колаж

Журналіст додав, що в медичному центрі цілодобово є гаряча і питна вода. Евакуйовані розміщені в кімнатах на 1, 2 і 3 особи, є телевізор і холодильник.

"У кожній кімнаті є балкон – можна дихати повітрям. Не 5-зірковий готель, але жити можна", – написав Махов.

Нові Санжари: з'явилися фото і подробиці карантину Facebook / Oleksandr Makhov

Нові Санжари: з'явилися фото і подробиці карантину Facebook / Oleksandr Makhov

Серед жителів санаторію три дитини. "Одна українська родина: мама, тато, син 8 років. Разом живуть. Ще дві дитини (3 і 5 років) у двокімнатному номері разом із мамою. Громадяни Аргентини", – розповів журналіст.

Він додав, що всі жителі "втомлені від уваги і зайвого нагнітання ситуації".

Нові Санжари: з'явилися фото і подробиці карантину Facebook / Oleksandr Makhov

Нові Санжари: з'явилися фото і подробиці карантину Facebook / Oleksandr Makhov

Нові Санжари: з'явилися фото і подробиці карантину Facebook / Oleksandr Makhov

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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