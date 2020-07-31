Нові релігійні держсвята: в ОП пояснили, що вихідні будуть не у всіх

В Офісі президента України пояснили особливості надання вихідних на релігійні свята, яким Володимир Зеленський запропонував дати статус державних вихідних.

Роз'яснив ініціативу на сайті глави держави заступник керівника ОП Ігор Жовква. У українців будуть вихідні дні не на всі свята, а тільки на ті, які відзначає їхня релігійна громада.

Він нагадав, що пропонується надати державний статус таким релігійним святам, як Рамазан-байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Великдень християн західного обряду.

"Відповідно до законопроєкту, роботодавцю рекомендується надавати вихідний день співробітнику, який відзначає одне з цих свят відповідно до приналежності до тієї чи іншої релігійної конфесії", – сказав Жовква.

За словами заступника керівника Офісу президента, такий підхід дозволить забезпечити дотримання традицій святкування і продемонструє відданість України принципам рівності, толерантності і взаємоповаги. Крім того, представники релігійних громад зможуть реалізувати своє право на вільне віросповідання без порушень споконвічних традицій.

"В Україні діє велика кількість релігійних громад, які сповідують філософію різних релігій світу. Однак десятиліття панування ідеології державного атеїзму спотворили ставлення людей до окремих релігійних течій", – додав заступник глави ОП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні статус державних планують присвоїти низці свят, серед яких Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Великдень християн західного обряду та інші. Розглянути питання президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів.