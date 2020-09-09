Нові професії: як звичайній людині перелаштуватися під час COVID-19

COVID-19 змінив сучасний світ. Багато професій стали неактуальними, через що мільйони людей по всьому світу залишилися без роботи. Без засобів до існування. Без розуміння – що робити далі?

Гроші почали розподілятися в нові напрямки

Що ж такого глобального сталося? Гроші почали розподілятися по ринку на нові напрямки. Виникають нові ніші бізнесу, нові професії. Ринок вимагає зовсім інших фахівців. І в таких умовах хтось перенавчається і адаптується до нових реалій, хтось – продовжує жити як раніше і сподівається, що все найближчим часом закінчиться.

Як же стати тим, хто адаптується?

Адаптація вимагає освоєння нових навичок. Щоб користуватися попитом на ринку - необхідно пропонувати ринку цінність, за яку готові платити.

Як же знайти ту саму цінність?

1. Вивчайте ринок: що потрібно актуальному бізнесу? Які завдання необхідно вирішувати? Сьогодні затребувані віддалені професії, які не потребують присутності в офісі.

2. Навчайтеся: знайшли цікавий напрямок для себе? Тоді залишилося освоїти потрібні навички! Вивчайте інформацію, проходьте курси, практикуйтеся. Так ви здобудете потрібний досвід.

З чим можна зіткнутися на цьому шляху? Страх! Всі ми боїмося нового. Всім нам страшно починати діяти, проходити новий шлях. В голові народжуються безліч питань. Цей страх потрібно подолати.

Так, це складно. Це важко. Але найкращі ліки від страху – дії!

Як швидко освоїти нові навички?

Ухвалити рішення діяти і поставити мету. А шлях до мети завжди знайдеться. Один з таких шляхів – онлайн-навчання.

Онлайн-навчання – майбутнє, яке настало. Як швидко і якісно навчитися чомусь новому? Перейняти чужий досвід!

Онлайн-курси від перевірених фахівців – це кращий спосіб швидко отримати нові знання!

І ось чому:

1. Комфорт – навчатися можна в будь-який час, в будь-якому місці.

2. Дуже добре виглядають в резюме – це показує роботодавцям, що ви прагнете до розвитку і зростання!

3. Зниження витрат – онлайн-програми обійдуться дешевше, ніж навчання в інститутах або на офлайн-курсах.

4. Якість навчання – курси створюються практиками та професіоналами, вони більш придатні до застосування у реальному житті.

5. Свобода дій – вас ніхто не відволікає, а результати – повністю залежать тільки від вас!

Адаптуватися, освоювати нові навички та самовдосконалюватися в еру COVID-19 – можливо. І для цього є всі необхідні інструменти.

Вже 25 вересня за підтримки OBOZREVATEL стартує проект FrandMe. Це платформа, в якій будуть зібрані кращі навчальні курси з різних сфер знань від професіоналів і практиків.