Нові правила в'їзду в Білорусь: у МЗС сказали, кого не стосуватимуться

Для українців, які проживають у прикордонних із Білоруссю районах, залишається чинним режим поїздок до країни за внутрішніми паспортами або свідоцтвами про народження (для осіб віком до 18 років).

Про це проінформували в пресслужбі Міністерства закордонних справ України. У відомстві нагадали, що, згідно з рішенням уряду, з 1 вересня 2020 року виїзд громадян України до Білорусі здійснюватиметься із закордонними паспортами.

"Для жителів прикордонних районів України залишається чинним режим поїздок до Республіки Білорусь за внутрішніми паспортами та свідоцтвами про народження (для осіб віком до 18 років) відповідно до угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Білорусь про порядок перетинання українсько-білоруського державного кордону громадянами, які проживають у прикордонних районах, від 12.12.1998", – зазначили в МЗС.

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Там нагадали, що українці, які проживають у Білорусі та не планують найближчим часом відвідувати Батьківщину, можуть оформити закордонні паспорти у посольстві України в Мінську або консульстві України в Бресті. Вказані установи забезпечені усім належним устаткованням для опрацювання паспортних клопотань громадян України.

Водночас громадянам України, які після 1 вересня 2020 року перебуватимуть на території Білорусі без закордонних паспортів, не варто хвилюватися – під час їхнього повернення до України Державна прикордонна служба безперешкодно пропускатиме за внутрішніми паспортами, додали у відомстві.

Як писав OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України частково обмежив безвізовий режим із Білоруссю, скасувавши з 1 вересня можливість виїхати в цю країну за паспортом громадянина України.