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Нові правила прийому до школи в Україні: з'явилися перші проблеми

2.8тЧитати новину російською

Українські школи провели етап жеребкування вільних місць в перший клас і зіткнулися з проблемою.

Як повідомляє "Сегодня", таку практику було застосована вперше, а деякі вже незадоволені результатами, тому що директори деяких навчальних закладів заявили про відсутність місць і скасування лотереї.

Керівники шкіл пояснили це, що можливості для дітей було вичерпано ще на етапі прийому документів від прописаних в районі.

"Ми вирішили робити це у вихідний - так зручніше батькам. Після того як жереб дістануть, зачитуватиметься прізвище і тут же вноситиметься до протоколу. Вільних місць у нас 20, а заявок - 38", - розповіла директор школи №202 Ірина Пєскова.

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"Були сьогодні на жеребкуванні. Батьки виходили в алфавітному порядку і тягнули жереб. На букві "К" всі місця вже були витягнуті", - зазначила вона, додавши, за словами однієї з мам, в їхній школі на 5 місць претендувало 103 особи.

Дефіцит шкільних місць породив бум на фіктивну прописку через ділків, які підтвердили ажіотаж.

"У мене є списки пенсіонерів з усіх десяти районів Києва, що не проти прописати у себе дитину і одного з батьків. За прописку дитини і матері, наприклад, на півроку, ми беремо 4800. Зараз це середня ціна по Києву, є райони, де ціна може дотягувати і до 10 тисяч за прописку", - пояснила посередник Тетяна.

У розпорядженні деяких агентств вже не залишилося вільних квартир. Член колегії Міносвіти Сергій Горбачов розповів, що вже проведені перші перевірки на предмет проживання дітей за вказаними адресами. У Мін'юсті і МВС зазначають, що відреагують в рамках своїх повноважень, але поки що звернень до них не було.

Відзначається, що за підробку загрожує 5 років в'язниці.

"Ці дії підпадають під кримінальну статтю "Підробка документів". За нею загрожує до 5 років в'язниці. І наслідки настануть. Думаю, що будуть відкриті тисячі кримінальних справ за підробку документів і їх використання. Якщо ж людина прописує у себе когось чужого навмисно, то повинен пам'ятати, що може бути позбавлений субсидії. Крім того, збільшиться плата за комуналку", - розповів адвокат Іван Ліберман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні в силу вступив новий порядок зарахування дітей до школи.

Передбачено, що діти зараховуються в перший клас шкіл, закріплених для обслуговування місця їх проживання з урахуванням можливостей навчального закладу та нормативів наповнюваності класів. Ці правила створили справжній нелегальний ринок для бажаючих заробити.

Читайте всі новини по темі "школа" на сайті "Обозреватель".

Теми
школаРеформа освіти
Місце
Україна
Об'єкт
діти
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