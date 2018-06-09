Нові правила прийому до школи в Україні: з'явилися перші проблеми

Українські школи провели етап жеребкування вільних місць в перший клас і зіткнулися з проблемою.

Як повідомляє "Сегодня", таку практику було застосована вперше, а деякі вже незадоволені результатами, тому що директори деяких навчальних закладів заявили про відсутність місць і скасування лотереї.

Керівники шкіл пояснили це, що можливості для дітей було вичерпано ще на етапі прийому документів від прописаних в районі.

"Ми вирішили робити це у вихідний - так зручніше батькам. Після того як жереб дістануть, зачитуватиметься прізвище і тут же вноситиметься до протоколу. Вільних місць у нас 20, а заявок - 38", - розповіла директор школи №202 Ірина Пєскова.

"Були сьогодні на жеребкуванні. Батьки виходили в алфавітному порядку і тягнули жереб. На букві "К" всі місця вже були витягнуті", - зазначила вона, додавши, за словами однієї з мам, в їхній школі на 5 місць претендувало 103 особи.

Дефіцит шкільних місць породив бум на фіктивну прописку через ділків, які підтвердили ажіотаж.

"У мене є списки пенсіонерів з усіх десяти районів Києва, що не проти прописати у себе дитину і одного з батьків. За прописку дитини і матері, наприклад, на півроку, ми беремо 4800. Зараз це середня ціна по Києву, є райони, де ціна може дотягувати і до 10 тисяч за прописку", - пояснила посередник Тетяна.

У розпорядженні деяких агентств вже не залишилося вільних квартир. Член колегії Міносвіти Сергій Горбачов розповів, що вже проведені перші перевірки на предмет проживання дітей за вказаними адресами. У Мін'юсті і МВС зазначають, що відреагують в рамках своїх повноважень, але поки що звернень до них не було.

Відзначається, що за підробку загрожує 5 років в'язниці.

"Ці дії підпадають під кримінальну статтю "Підробка документів". За нею загрожує до 5 років в'язниці. І наслідки настануть. Думаю, що будуть відкриті тисячі кримінальних справ за підробку документів і їх використання. Якщо ж людина прописує у себе когось чужого навмисно, то повинен пам'ятати, що може бути позбавлений субсидії. Крім того, збільшиться плата за комуналку", - розповів адвокат Іван Ліберман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні в силу вступив новий порядок зарахування дітей до школи.

Передбачено, що діти зараховуються в перший клас шкіл, закріплених для обслуговування місця їх проживання з урахуванням можливостей навчального закладу та нормативів наповнюваності класів. Ці правила створили справжній нелегальний ринок для бажаючих заробити.