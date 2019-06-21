Нові правила для використання "мигалок": з'явилося пояснення

Президент України Володимир Зеленський, скасувавши указ про спеціальні світлові й звукові сигнальні пристрої та номерні знаки на службових транспортних засобах, упорядкував питання безпеки дорожнього руху.

Начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій пояснив на своїй сторінці у Facebook, що протягом останніх трьох років питання "мигалок" не було врегульоване і фактично був створений правовий вакуум у їхньому використанні.

За його словами, завдяки указу глави держави вступає в силу постанова Кабміну від 22 березня 2017 року №176 "Питання використання спеціальних звукових і світлових сигнальних пристроїв на транспортних засобах".

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Так, документом визначено перелік транспортних засобів, на які встановлюються "мигалки" синього, зеленого, червоного кольорів, до них відносяться:

транспортні засоби, що використовуються для пересування осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона (їхній перелік визначає Управління державної охорони);

транспортні засоби державних органів, які використовують для виконання оперативних завдань.

Спеціальні світлові сигнальні пристрої червоного кольору можуть додатково встановлюватися на ТЗ патрульної поліції Національної поліції і ТЗ підрозділів Національної поліції.

"Мигалки" зі світловими сигналами червоного, зеленого кольорів можуть додатково встановлюватися на ТЗ підрозділів Нацполіції і держохорони, які супроводжують осіб, котрі охороняються державою.

Після ліквідації Державтоінспекції офіційно не існувало органу, який би видавав дозволи на встановлення спеціальних звукових і світлових сигнальних пристроїв.

Тепер відповідний дозвіл буде видаватися уповноваженим органом Міністерства внутрішніх справ України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 червня президент України Володимир Зеленський скасував указ третього президента Віктора Ющенка "Про заходи щодо впорядкування використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв та номерних знаків на службових транспортних засобах".

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