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Нові дані у справі Гонгадзе: українці розповіли, що буде із Кучмою

2.8тЧитати матеріал російською

Голова редакційної ради "Обозревателя", президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський розкрив скандальні факти про те, що другий президент країни Леонід Кучма після вбивства журналіста Георгія Гонгадзе збирався усунути його самого.

OBOZREVATEL вирішив дізнатися у своїх читачів, чи вірять вони, що Кучма в результаті опиниться за гратами. В опитуванні брали участь 11 917 осіб.

Так, більшість респондентів, а саме 51%, не думають, що правосуддя якось зачепить Кучму. Читачі припустили, що він або залякає свідків і слідство, або відкупиться.

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У свою чергу, 29% опитаних відповіли, що шанси є, проте з кожним роком їх стає все менше. Правоохоронцям порадили діяти негайно.

І лише 20% читачів відповіли, що Кучму все ж посадять, тому що доказів вистачає з головою. Однак респонденти впевнені, що для цього потрібна політична воля.

Нові дані у справі Гонгадзе: українці розповіли, що буде із Кучмою

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бродський також розповів, що плівки Мельниченка про причетність Кучми до вбивства Гонгадзе з'явилися завдяки тому, що екс-майор вирішив показово сховатися в шафі.

Читайте всі новини по темі "вбивство Гонгадзе" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
вбивство Гонгадзеопитування Обозревателя
Особи
Михайло БродськийГеоргій ГонгадзеЛеонід Кучма
Місце
Україна
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